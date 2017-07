第1節

2月25日(土)

横浜 3-2 浦和(日産ス)

仙台 札幌(ユアスタ)

鹿島 FC東京(カシマ)

清水 神戸(アイスタ)

広島 新潟(Eスタ)

鳥栖 柏(ベアスタ)

C大阪 磐田(ヤンマー)

大宮 川崎F(NACK)

2月26日(日)

G大阪 甲府(吹田S)

第2節

3月4日(土)

浦和 C大阪(埼玉)

甲府 鹿島(中銀スタ)

広島 清水(Eスタ)

FC東京 大宮(味スタ)

磐田 仙台(ヤマハ)

神戸 新潟(ノエスタ)

横浜 札幌(ニッパツ)

3月5日(日)

柏 G大阪(柏)

川崎F 鳥栖(等々力)



第3節

3月10日(金)

鹿島 横浜(カシマ)

川崎F 柏(等々力)

浦和 甲府(埼玉)

3月11日(土)

札幌 C大阪(札幌ド)

大宮 磐田(NACK)

鳥栖 広島(ベアスタ)

新潟 清水(デンカS)

仙台 神戸(ユアスタ)

G大阪 FC東京(吹田S)



第4節

3月18日(土)

札幌 広島(札幌ド)

横浜FM 新潟(日産ス)

甲府 大宮(中銀スタ)

清水 鹿島(アイスタ)

柏 仙台(柏)

C大阪 鳥栖(金鳥スタ)

神戸 磐田(ノエスタ)

FC東京 川崎F(味スタ)

3月19日(日)

G大阪 浦和(吹田S)



第5節

4月1日(土)

仙台 川崎F(ユアスタ)

新潟 G大阪(デンカS)

広島 柏(Eスタ)

磐田 清水(エコパ)

C大阪 横浜(金鳥スタ)

FC東京 鳥栖(味スタ)

神戸 浦和(ノエスタ)

大宮 鹿島(NACK)

4月2日(日)

甲府 札幌(中銀スタ)



第6節

4月7日(金)

G大阪 広島(吹田S)

浦和 仙台(埼玉)

4月8日(土)

川崎F 甲府(等々力)

鹿島 C大阪(カシマ)

大宮 神戸(NACK)

柏 清水(柏)

鳥栖 新潟(ベアスタ)

札幌 FC東京(札幌ド)

横浜 磐田(日産ス)



第7節

4月16日(日)

札幌 川崎F(札幌ド)

甲府 新潟(中銀スタ)

清水 大宮(アイスタ)

FC東京 浦和(味スタ)

C大阪 G大阪(ヤンマー)

磐田 鳥栖(ヤマハ)

神戸 柏(ノエスタ)

広島 横浜(Eスタ)

仙台 鹿島(ユアスタ)



第8節

4月21日(金)

川崎F 清水(等々力)

G大阪 大宮(吹田S)

4月22日(土)

浦和 札幌(埼玉)

甲府 C大阪(中銀スタ)

広島 仙台(Eスタ)

鹿島 磐田(カシマ)

柏 横浜(柏)

新潟 FC東京(デンカS)

鳥栖 神戸(ベアスタ)



第9節

4月30日(日)

清水 仙台(アイスタ)

新潟 柏(デンカS)

大宮浦和(NACK)

FC東京 広島(味スタ)

磐田 札幌(ヤマハ)

鹿島 鳥栖(カシマ)

神戸 甲府(ノエスタ)

横浜FM G大阪(日産ス)

C大阪 川崎F(ヤンマー)



第10節

5月4日(木)

浦和 鹿島(埼玉)

5月5日(金)

G大阪 清水(吹田S)

川崎F 新潟(等々力)

5月6日(土)

札幌 大宮(札幌ド)

柏 C大阪(柏)

広島 神戸(Eスタ)

5月7日(日)

仙台 FC東京(ユアスタ)

甲府 磐田(中銀スタ)

鳥栖 横浜(ベアスタ)



第11節

5月14日(日)

清水 鳥栖(アイスタ)

鹿島 神戸(カシマ)

横浜FM 甲府(ニッパツ)

新潟 浦和(デンカS)

FC東京 柏(味スタ)

磐田 川崎F(ヤマハ)

C大阪 広島(金鳥スタ)

大宮 仙台(NACK)

札幌 G大阪(札幌ド)



第12節

5月19日(金)

鹿島 川崎F(カシマ)

5月20日(土)

浦和 清水(埼玉)

横浜FM 仙台(日産ス)

甲府 広島(中銀スタ)

新潟 札幌(デンカS)

磐田 柏(ヤマハ)

大宮 C大阪(NACK)

G大阪 鳥栖(吹田S)

神戸 FC東京(ノエスタ)



第13節

5月27日(土)

清水 横浜(アイスタ)

広島 磐田(Eスタ)

柏 大宮(柏)

鳥栖 札幌(ベアスタ)

5月28日(日)

仙台 新潟(ユアスタ)

FC東京 甲府(味スタ)

神戸 C大阪(ノエスタ)

7月5日(水)

川崎F 浦和(等々力)

G大阪 鹿島(吹田S)

第14節

6月4日(日)

札幌神戸(札幌ド)

清水 FC東京(アイスタ)

広島 鹿島(Eスタ)

仙台 甲府(ユアスタ)

磐田 G大阪(ヤマハ)

C大阪 新潟(金鳥スタ)

大宮 鳥栖(NACK)

横浜 川崎F(日産ス)

柏 浦和(柏)



第15節

6月17日(土)

鹿島 札幌(カシマ)

川崎F 広島(等々力)

甲府 柏(中銀スタ)

新潟 大宮(デンカS)

C大阪 清水(ヤンマー)

神戸 G大阪(ノエスタ)

鳥栖 仙台(ベアスタ)

6月18日(日)

FC東京 横浜(味スタ)

浦和 磐田(埼玉)



第16節

6月25日(日)

仙台 C大阪(ユアスタ)

横浜FM 神戸(日産ス)

清水 甲府(アイスタ)

磐田 FC東京(ヤマハ)

鹿島 新潟(カシマ)

広島 大宮(Eスタ)

柏 札幌(柏)

G大阪 川崎F(吹田S)

鳥栖 浦和(ベアスタ)



第17節

7月1日(土)

札幌 清水(札幌ド)

仙台 G大阪(ユアスタ)

浦和 広島(埼玉)

大宮 横浜(NACK)

川崎F 神戸(等々力)

新潟 磐田(デンカS)

7月2日(日)

甲府 鳥栖(中銀スタ)

柏 鹿島(柏)

C大阪 FC東京(金鳥スタ)



第18節

7月8日(土)

清水 G大阪(アイスタ)

大宮 札幌(NACK)

FC東京 鹿島(味スタ)

横浜 広島(日産ス)

磐田 甲府(ヤマハ)

C大阪 柏(金鳥スタ)

神戸 仙台(ノエスタ)

鳥栖 川崎F(ベアスタ)

7月9日(日)

浦和 新潟(埼玉)



第19節

7月29日(土)

札幌 14:00 浦和(札幌ド)

鹿島 18:30 甲府(カシマ)

川崎F 19:00 磐田(等々力)

横浜 19:00 清水(日産ス)

G大阪 19:00 C大阪(吹田S)

神戸 19:00 大宮(ノエスタ)

7月30日(日)

仙台 18:30 柏(ユアスタ)

広島 18:30 鳥栖(Eスタ)

FC東京 19:00 新潟(味スタ)



第20節

8月5日(土)

甲府 18:00 G大阪(中銀スタ)

鹿島 18:30 仙台(カシマ)

浦和 19:00 大宮(埼玉)

柏 19:00 神戸(柏)

川崎F 19:00 FC東京(等々力)

新潟 19:00 横浜(デンカS)

磐田 19:00 広島(ヤマハ)

C大阪 19:00 札幌(金鳥スタ)

鳥栖 19:00 清水(ベアスタ)



第21節

8月9日(水)

札幌 19:00 横浜(札幌ド)

仙台 19:00 磐田(ユアスタ)

大宮 19:00 FC東京(NACK)

柏 19:00 鳥栖(柏)

甲府 19:00 浦和(中銀スタ)

新潟 19:00 川崎F(デンカS)

清水 19:00 C大阪(アイスタ)

神戸 19:00 鹿島(ノエスタ)

広島 19:00 G大阪(Eスタ)



第22節

8月13日(日)

札幌 13:00 甲府(札幌ド)

清水 18:00 柏(アイスタ)

G大阪 18:30 磐田(吹田S)

仙台 19:00 広島(ユアスタ)

大宮 19:00 新潟(NACK)

FC東京 19:00 神戸(味スタ)

川崎F 19:00 鹿島(等々力)

横浜FM 19:00 鳥栖(ニッパツ)

7月22日(土)

※C大阪 19:00 浦和(ヤンマー)

※浦和がスルガ銀行CSに出場するため7月22日に開催



第23節

8月19日(土) or 20日(日)

新潟 vs 仙台(デンカS)

磐田 vs C大阪(ヤマハ)

神戸 vs 横浜(ノエスタ)

広島 vs 甲府(Eスタ)

鳥栖 vs 大宮(ベアスタ)

※鹿島 vs 清水(カシマ)

※浦和 vs FC東京(埼玉)

※川崎F vs 札幌(等々力)

※G大阪 vs 柏(吹田S)

※ACLで出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が8月18日(金)に変更となる可能性あり



第24節

8月26日(土)

札幌 vs 仙台(札幌厚別)

大宮 vs 広島(NACK)

柏 vs 新潟(柏)

横浜 vs FC東京(日産ス)

磐田 vs 神戸(ヤマハ)

※甲府 vs 川崎F(中銀スタ)

※清水 vs 浦和(エコパ)

※C大阪 vs 鹿島(ヤンマー)

※鳥栖 vs G大阪(ベアスタ)

※ACLで出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が8月27日(日)に変更となる可能性あり



第25節

9月9日(土) or 10日(日)

札幌 vs 磐田(札幌ド)

仙台 vs 鳥栖(ユアスタ)

FC東京 vs C大阪(味スタ)

甲府 vs 清水(中銀スタ)

新潟 vs 広島(デンカS)

※鹿島 vs 大宮(カシマ)

※浦和 vs 柏(埼玉)

※川崎F vs 横浜(等々力)

※G大阪 vs 神戸(吹田S)

※ACLで出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が9月8日(金)に変更となる可能性あり



第26節

9月16日(土) or 17日(日)

大宮 vs G大阪(熊谷陸)

FC東京 vs 仙台(味スタ)

横浜FM vs 柏(日産ス)

新潟 vs 鹿島(デンカS)

清水 vs 川崎F(アイスタ)

磐田 vs 浦和(エコパ)

神戸 vs 札幌(神戸ユ)

広島 vs C大阪(Eスタ)

鳥栖 vs 甲府(ベアスタ)



第27節

9月23日(土)

札幌 vs 新潟(札幌ド)

鹿島 vs G大阪(カシマ)

浦和 vs 鳥栖(埼玉)

柏 vs FC東京(柏)

甲府 vs 横浜(中銀スタ)

清水 vs 広島(アイスタ)

磐田 vs 大宮(ヤマハ)

C大阪 vs 仙台(金鳥スタ)

神戸 vs 川崎F(ノエスタ)



第28節

9月30日(土) or 10月1日(日)

仙台 vs 浦和(ユアスタ)

大宮 vs 清水(NACK)

柏 vs 甲府(柏)

FC東京 vs 磐田(味スタ)

川崎F vs C大阪(等々力)

新潟 vs 神戸(デンカS)

G大阪 vs 横浜(吹田S)

広島 vs 札幌(Eスタ)

鳥栖 vs 鹿島(ベアスタ)



第29節

10月14日(土) or 15日(日)

札幌 vs 柏(札幌厚別)

鹿島 vs 広島(カシマ)

浦和 vs 神戸(埼玉)

川崎F vs 仙台(等々力)

横浜FM vs 大宮(日産ス)

甲府 vs FC東京(中銀スタ)

清水 vs 磐田(アイスタ)

G大阪 vs 新潟(吹田S)

鳥栖 vs C大阪(ベアスタ)



第30節

10月21日(土) or 22日(日)

仙台 vs 清水(ユアスタ)

浦和 vs G大阪(埼玉)

大宮 vs 柏(NACK)

FC東京 vs 札幌(味スタ)

横浜FM vs 鹿島(日産ス)

磐田 vs 新潟(ヤマハ)

C大阪 vs 甲府(金鳥スタ)

神戸 vs 鳥栖(ノエスタ)

広島 vs 川崎F(Eスタ)



第31節

10月29日(日)

柏 vs 川崎F(柏)

FC東京 vs 清水(味スタ)

甲府 vs 神戸(中銀スタ)

新潟 vs 鳥栖(デンカS)

磐田 vs 横浜(エコパ)

G大阪 vs 仙台(吹田S)

C大阪 vs 大宮(金鳥スタ)

広島 vs 浦和(Eスタ)

未定

札幌 vs 鹿島(未定)



第32節

11月18日(土)

仙台 vs 大宮(ユアスタ)

柏 vs 磐田(柏)

横浜FM vs C大阪(日産ス)

新潟 vs 甲府(デンカS)

清水 vs 札幌(アイスタ)

神戸 vs 広島(未定)

鳥栖 vs FC東京(ベアスタ)

※鹿島 vs 浦和(カシマ)

※川崎F vs G大阪(等々力)

※ACLで出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が11月1日(水)または11月5日(日)に変更となる可能性あり



第33節

11月26日(日)

仙台 vs 横浜(ユアスタ)

大宮 vs 甲府(NACK)

清水 vs 新潟(アイスタ)

C大阪 vs 神戸(ヤンマー)

広島 vs FC東京(Eスタ)

鳥栖 vs 磐田(ベアスタ)

※鹿島 vs 柏(カシマ)

※浦和 vs 川崎F(埼玉)

※G大阪 vs 札幌(吹田S)

※ACLで出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が11月5日(日)または11月29日(水) に変更となる可能性あり



第34節

12月2日(土)

札幌 vs 鳥栖(札幌ド)

浦和 vs 横浜(埼玉)

柏 vs 広島(柏)

FC東京 vs G大阪(味スタ)

川崎F vs 大宮(等々力)

甲府 vs 仙台(中銀スタ)

新潟 vs C大阪(デンカS)

磐田 vs 鹿島(ヤマハ)

神戸 vs 清水(未定)