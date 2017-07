【J１採点＆寸評】FC東京 ２-２ 鹿島｜ともに２得点で「７」の橋本とP・ジュニオール。MOMは…

[J1リーグ第18節]FC東京 2-2 鹿島/7月8日/味の素スタジアム



【チーム採点・寸評】

FC東京 6

前半は鹿島の老獪さの前におとなしかったが、前半終了間際、後半開始早々と良い時間帯にゴールを挙げ、試合をひっくり返す。その後もイニシアチブを握ったが、そこでトドメをさせなかったのが痛かった。



【FC東京|採点・寸評】

GK

33 林 彰洋 6

2失点を喫したとはいえ、81分の金崎の決定的なヘッドを辛うじて足で止めるなど、いくつかのビッグセーブを見せた。



DF

2 室屋 成 5.5

好クロスを供給し、タイミングの良いオーバーラップも。攻撃面はまずまずも、本職の守備では背後のケアが不安な場面も。



4 吉本一謙 6

身を挺した必死のディフェンスで鹿島の強力2トップに対抗。サイドにつり出されても、粘り強く戦い続けた。



5 丸山祐市 5.5

正確なキックで両サイドに配給。守ってはスペースを簡単に空けず、入ってくる相手を止めにかかったが、失点は防げなかった。



6 太田宏介 6

狙いすましたクロスで橋本の同点ゴールをアシスト。局面の勝負でもタイトな守備で敵の攻撃のテンポを狂わせた。



MF

7 米本拓司 6

今季リーグ初スタメン。要所で顔を出して、ボールを動かす。75分には決まらなかったが、思い切りの良いミドルでスタを沸かした。



8 髙萩洋次郎 5.5

的確なポジショニングで攻撃陣をサポート。確かな戦術眼でゲームをコントロールしたが、決定的な仕事では物足りなかった。



37 橋本拳人 7

序盤からフルスロットルで攻守両面に絡みながら、非凡な得点力を発揮して2得点の大活躍。精力的な走りでも魅せた。



38 東 慶悟 5.5(88分OUT)

ボールが足もとに収まれば効果的なプレーを見せたものの、消える時もあり、特大の脅威を与えたわけではなかった。



FW

9 ピーター・ウタカ 5.5(85分OUT)

相手を欺くアイデア溢れるパスもあれば、流れを切るイージーなミスも。1アシストを記録も、FWとしては及第点には届かない内容。



15 永井謙佑 5.5(78分OUT)

自慢のスピードで相手の最終ラインの裏を狙う一方、献身的なプレスバックも。ただ、結果を残せないまま途中交代。



交代出場

MF

23 中島翔哉 -(78分IN)

90分にエリア内で強烈な一撃を放つも、これは曽ケ端の好守に阻まれてネットを揺らせず。それ以外でも見せ場は作ったが……。



FW

20 前田遼一 -(85分IN)

前線の基準点になろうとしたが、鹿島の堅守を崩し切れず。思うようなボールが届かず不完全燃焼に終わる。



MF

27 田邉草民 -(88分IN)

投入されてすぐにシュートチャンスを迎えるも、ボールはバーの上。アグレッシブにゴールを目指したが決勝点は奪えなかった。



監督

篠田善之 5.5

逆転するまでは良かったが、同点とされた後の最後の一手が打てず。それでも、首位チームを相手に意地は見せた。



※MAN OF THE MATCH=取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。

※採点は10点満点で「6」を平均とし、「0.5」刻みで評価。

※出場時間が15分未満の選手は原則採点なし。



鹿島 6

集中しなければいけない時間帯に、ふたつのゴールを許したのは“らしくない”戦いぶりだった。とはいえ、アウェー3連戦の最後の厳しいゲームでも同点に追いつき、最低限の結果を手にしたのは評価したい。



GK

21 曽ケ端準 5.5

最初の失点は反応したが、弾き出せず、2失点目は逆を取られた。ただし、最終盤の相手の猛攻に対しては落ち着いてセーブした。



DF

22 西 大伍 6

右サイドからのミドルパスが冴えわたる。伊東が入ってからは中盤に入り、果敢に前を向いてボールを運んだ。



20 三竿健斗 6

相手に寄せられても慌てず味方に預けるなど、ビルドアップに貢献。人に強いディフェンスでも力強さを見せた。



3 昌子 源 6

奪えなければ前を向かせないなど、状況に応じた守備戦術が光る。32分には意外性のあるミドルを放ったが、これは枠を捉えられなかった。



16 山本脩斗 5

橋本に競り負けて同点ゴールを許す。キープも不安定で、攻撃参加も少ない。この日は本来の実力を出せたとは言い難かった。



MF

6 永木亮太 5.5(62分OUT)

ルーズボールの処理は安定。精力的に動き回りながらミドルゾーンで存在感を放ったが、後半はややトーンダウン。



4 レオ・シルバ 5.5

連戦の疲れからか、いつものダイナミズムは鳴りを潜めていた。コントロールミスと橋本への緩いマークで逆転弾を許した。



25 遠藤 康 5.5(77分OUT)

右サイドで起点となり、後半の途中からは中央でプレー。チームメイトの良さを引き出したが、ラストパスの精度が低かったのが減点材料に。



11 レアンドロ 5.5

激しいフィジカルコンタクトで球際では簡単に負けず。力強いドリブルで局面を打開したが、周囲との連係は今ひとつだった。



FW

33 金崎夢生 6(86分OUT)

鋭い動き出しと高いキープ力で前線を活性化。交代するまで、チームが苦しい時こそ戦う姿勢を貫いた。



MAN OF THE MATCH

7 ペドロ・ジュニオール 7

こぼれ球に素早く反応してヘッドで先制点をゲット。さらに勝点1をもたらす豪快なシュートを叩きこんでみせる。チームを敗戦から救う仕事ぶりを評価して、MOMに選定。



交代出場

DF

24 伊東幸敏 6(62分IN)

右SBでプレー。できるだけ高い位置を取り、好機を演出。狭いスペースでも中に折り返す優れたクロス技術を見せた。



MF

8 土居聖真 -(77分IN)

2列目のセンターに入る。巧みに空いたスペースを見つけてボールを出し入れし、ポゼッションを高めた。



FW

9 鈴木優磨 -(86分IN)

限られたプレータイムの中で、エリア内でスタンバイ。ロスタイムに伊東のクロスに合わせようとしたが、シュートは打てなかった。



監督

大岩 剛 6

後半途中に4-1-4-1にしてから同点弾が生まれ、ドローに持ち込む。連戦の中で厳しい戦いを強いられたが、価値ある勝点1を掴んだ。



取材・文:広島由寛(サッカーダイジェスト編集部)



