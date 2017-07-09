福島競馬第２回４日目（９日）出馬表

▽１Ｒ二歳未勝利１１５０メートル（ダート右・１４頭）発走１０・１０

（１）１マントラ ５４的 場

（２）（２）アリーヤベント ５４大 野

（３）３ノーホームワーク ５４横山典

（３）４キャンドルロード ５４宮 崎 △（４）５ドリュウ ５４江田照

（４）６ヴォルフスブルク ５１菊 沢

（５）（７）キャノクリスタレス ５２ 伴 ◎（５）８ウインファルコン ５１藤 田 ○（６）９コスモジョーカー ５４津 村 ▲（６）１０パリモンマルトル ５４岩 部

（７）１１マロンスライム ５４菅 原

（７）１２ホクサイ ５１武 藤

（８）１３コントラスト ５４西 田

（８）１４クレマン ５４杉 原

▽２Ｒ二歳未勝利１２００メートル（芝右・１１頭）発走１０・４０ ▲（１）１フォレストガーデン ５４津 村 △（２）２ベルウッドキング ５４柴田大

（３）３スプンタマンユ ５４西 田

（４）４セイカフェボリット ５１菊 沢

（５）５スーパーマジック ５４北村宏

（６）６ミヤビチーター ５４内 田

（６）７ミスティカル ５４横山典 ◎（７）８ビリーバー ５４岩 部 ○（７）９リープフラウミルヒ ５４石 川

（８）１０ミスベル ５４武士沢

（８）１１ドゥルガー ５３木幡巧

▽３Ｒ三歳未勝利１８００メートル（芝右・１６頭）発走１１・１０

（１）１ルックアットミー ５４的 場

（１）２デルマフユゲシキ ５２ 伴 ▲（２）３デコラス ５４石 橋

（２）４ジェイジーノ ５４吉田豊

（３）５グラスルーチェ ５４江田照

（３）６アズレージョ ５４杉 原

（４）７エメライン ５３木幡巧

（４）８オールドフレイム ５４北村宏

（５）９ミニマルプラン ５４伊 藤

（５）１０ラリュール ５１野 中

（６）１１コロンコロンカフェ ５１菊 沢

（６）１２ウインラヴィベル ５４津 村 ◎（７）１３ラグナアズーラ ５４戸 崎

（７）１４ゴールドステイト ５１武 藤 ○（８）１５ストラギスト ５４大 野 △（８）１６スマイルフラワー ５４内 田

▽４Ｒ三歳未勝利１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１１・４０

（１）（１）プロムナード ５６北村宏

（２）２オフコース ５６宮 崎

（２）（３）テオドルス ５６江田照

（３）（４）クープデュモンド ５６吉田豊

（３）５ジュンマシュウ ５６戸 崎

（４）６ヒロノワカムシャ ５４ 伴 ▲（４）７チェリートリトン ５３野 中

（５）８グッドフェローズ ５６石 川 ○（５）９フィールザサンダー ５６大 野

（６）１０アーバンイェーガー ５６内 田

（６）１１ダノンウィンザー ５６津 村 △（７）１２サンシロウ ５３菊 沢 ◎（７）（１３）レオネルコード ５５木幡巧

（８）１４ホウオウステップ ５３藤 田

（８）１５カクタスバンガー ５６丸 田

▽５Ｒ二歳新馬１８００メートル（芝右・１５頭）発走１２・３０

（１）１ニシノホクサイ ５１野 中

（２）２ナリノリリー ５４北村宏

（２）３マイネルセッカ ５４柴田大

（３）４トーセンエアリー ５４石 橋 ▲（３）５グラデュエイト ５４横山典

（４）６メヒティヒ ５４吉田豊

（４）７トニーシャレード ５４江田照 △（５）８ハクサンフエロ ５３木幡巧

（５）９フロリアヌス ５１武 藤 ◎（６）１０グランデウィーク ５４戸 崎

（６）１１トッカータ ５４秋 山

（７）１２エンドゾーンダンス ５４大 野

（７）１３ロードジパング ５４石 川 ○（８）１４ピースユニヴァース ５４内 田

（８）１５シゲルヤングコーン ５４的 場

▽６Ｒ二歳新馬１２００メートル（芝右・１０頭）発走１３・００ △（１）１ニシノアストライア ５４武士沢 ◎（２）２パスポート ５４江田照 ▲（３）３ナムラストロベリー ５４津 村

（４）４シガール ５４柴田大

（５）５ラブチャンス ５１野 中

（６）６サロルンカムイ ５４石 川

（７）７マプランセス ５４杉 原

（７）８スロットマシーン ５４岩 部

（８）９ソンタク ５４的 場 ○（８）１０ハーモニーライズ ５３木幡巧

▽７Ｒ三歳未勝利２０００メートル（芝右・１６頭）発走１３・３０ ○（１）１クインズゴールド ５４吉田豊

（１）（２）バトルエニシ ５４石 橋 △（２）３ピンクスパイダー ５３野 中

（２）４キープスマイル ５２ 伴

（３）（５）マグニフィセント ５３菊 沢 ◎（３）６パルフェクォーツ ５６内 田

（４）７フォーエバースカイ ５４江田照

（４）８シンボリジュネス ５３木幡巧

（５）９ドラゴンランス ５４大 野

（５）１０コスモストレンジ ５６宮 崎

（６）１１ハツラツニッコウ ５１藤 田

（６）１２ファントムレディ ５４丸 田 ▲（７）１３コスモライジン ５６柴田大

（７）１４ヤマニンゼーレ ５６柴田善

（８）（１５）ボニートラボ ５６嘉 藤

（８）１６ロザンジェ ５６石 川

▽８Ｒ三歳上５００万下１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１４・００

（１）１エディクト ５７大 野

（２）２サノマル ５７石 川 △（２）３オーシャンビュー ５７江田照

（３）（４）ワイルドゲーム ５７嘉 藤

（３）５カジノクイーン ５２武 藤 ▲（４）６エミノマユアク ５５吉田豊

（４）７アンリキャトル ５７北村宏

（５）８ドルフィンキック ５１菊 沢

（５）９タイセイストーム ５７石 橋 ○（６）１０ラテールプロミーズ ５７内 田

（６）１１ゼットマックイーン ５７杉 原

（７）１２シャイニングカフェ ５６木幡巧

（７）１３アルピニスト ５７村 田 ◎（８）１４ポッドクヒオ ５５津 村

（８）（１５）コアコンピタンス ５５ 伴

▽９Ｒ織姫賞２０００メートル（芝右・１２頭）発走１４・３５ ○（１）１コパノマリーン ５５戸 崎

（２）２スマイルミーティア ５５北村宏

（３）３バレエダンサー ５５石 川

（４）４ヴァンデミエール ５５江田照

（５）５テンツクテン ５５武士沢

（５）６ゴールデンハープ ５５吉田豊

（６）７ハギノカエラ ５５石 橋 ▲（６）８スターファセット ５５大 野 △（７）９アイノカケハシ ５５内 田

（７）１０ラペルトワ ５５柴田大

（８）１１イタリアンフェッテ ５５藤 田 ◎（８）１２アイスコールド ５５津 村

▽１０Ｒ天の川賞１７００メートル（ダート右・１０頭）発走１５・１０ △（１）１アドマイヤピンク ５５柴田善

（２）２タニセンジャッキー ５７吉田豊

（３）（３）ウォリアーズソウル ５７江田照

（４）４フクノグリュック ５７内 田 ○（５）５スルターナ ５５横山典

（６）６リベルタンゴ ５５菊 沢

（７）７モアニケアラ ５５秋 山 ▲（７）８エイムハイ ５７北村宏

（８）（９）マイネルディアベル ５７柴田大 ◎（８）１０アンプラグド ５７石 橋

▽１１Ｒ第５３回七夕賞ＧＩＩＩ２０００メートル（芝右・１２頭）発走１５・４５

（１）１パドルウィール ５４石 橋

（２）２スズカデヴィアス ５６横山典

（３）３フェルメッツァ ５５秋 山

（４）４フェイマスエンド ５４石 川

（５）５バーディーイーグル ５３吉田豊 ○（５）６ヴォージュ ５５内 田

（６）７タツゴウゲキ ５２北村宏 ◎（６）８ゼーヴィント ５７戸 崎 ▲（７）９マルターズアポジー ５７．５武士沢

（７）１０ウインインスパイア ５２木幡巧 △（８）（１１）マイネルフロスト ５７柴田大

（８）１２ソールインパクト ５３大 野

▽１２Ｒ彦星賞１２００メートル（芝右・１４頭）発走１６・３０

（１）１フェルクレール ５５丸 田

（２）２ジュンザワールド ５７北村宏 ○（３）（３）プレイヤード ５７大 野 ◎（３）４ポンポン ５２嘉 藤

（４）５ペンタプリズム ５５野 中

（４）６サンクタリリアス ５５岩 部 ▲（５）７カネノイロ ５７内 田 △（５）８ヴァイスジーニー ５４横山典

（６）９フリームーヴメント ５７木幡巧

（６）１０クラウンスカイ ５７武士沢

（７）１１バトルグランドリイ ５５江田照

（７）１２ダダッコ ５４西 田

（８）１３ブラックバード ５７戸 崎

（８）（１４）チェルカトーレ ５５柴田善 （予想は東京中日スポーツ・酒井賢一） ※２列目のかっこ数字はブリンカー着用馬