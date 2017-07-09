福島競馬第２回４日目（９日）出馬表

▽１Ｒ二歳未勝利１１５０メートル（ダート右・１４頭）発走１０・１０

　（１）１マントラ　　　　　　　　５４的　場　

　（２）（２）アリーヤベント　　　５４大　野

　（３）３ノーホームワーク　　　　５４横山典

　（３）４キャンドルロード　　　　５４宮　崎 △（４）５ドリュウ　　　　　　　　５４江田照

　（４）６ヴォルフスブルク　　　　５１菊　沢

　（５）（７）キャノクリスタレス　５２　伴　 ◎（５）８ウインファルコン　　　　５１藤　田 ○（６）９コスモジョーカー　　　　５４津　村 ▲（６）１０パリモンマルトル　　　５４岩　部

　（７）１１マロンスライム　　　　５４菅　原

　（７）１２ホクサイ　　　　　　　５１武　藤

　（８）１３コントラスト　　　　　５４西　田

　（８）１４クレマン　　　　　　　５４杉　原

▽２Ｒ二歳未勝利１２００メートル（芝右・１１頭）発走１０・４０ ▲（１）１フォレストガーデン　５４津　村 △（２）２ベルウッドキング　　５４柴田大

　（３）３スプンタマンユ　　　５４西　田

　（４）４セイカフェボリット　５１菊　沢

　（５）５スーパーマジック　　５４北村宏

　（６）６ミヤビチーター　　　５４内　田

　（６）７ミスティカル　　　　５４横山典 ◎（７）８ビリーバー　　　　　５４岩　部 ○（７）９リープフラウミルヒ　５４石　川

　（８）１０ミスベル　　　　　５４武士沢

　（８）１１ドゥルガー　　　　５３木幡巧

▽３Ｒ三歳未勝利１８００メートル（芝右・１６頭）発走１１・１０

　（１）１ルックアットミー　　　５４的　場

　（１）２デルマフユゲシキ　　　５２　伴　 ▲（２）３デコラス　　　　　　　５４石　橋

　（２）４ジェイジーノ　　　　　５４吉田豊

　（３）５グラスルーチェ　　　　５４江田照

　（３）６アズレージョ　　　　　５４杉　原

　（４）７エメライン　　　　　　５３木幡巧

　（４）８オールドフレイム　　　５４北村宏

　（５）９ミニマルプラン　　　　５４伊　藤

　（５）１０ラリュール　　　　　５１野　中

　（６）１１コロンコロンカフェ　５１菊　沢

　（６）１２ウインラヴィベル　　５４津　村 ◎（７）１３ラグナアズーラ　　　５４戸　崎

　（７）１４ゴールドステイト　　５１武　藤 ○（８）１５ストラギスト　　　　５４大　野 △（８）１６スマイルフラワー　　５４内　田

▽４Ｒ三歳未勝利１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１１・４０

　（１）（１）プロムナード　　　５６北村宏

　（２）２オフコース　　　　　　５６宮　崎

　（２）（３）テオドルス　　　　５６江田照

　（３）（４）クープデュモンド　５６吉田豊

　（３）５ジュンマシュウ　　　　５６戸　崎

　（４）６ヒロノワカムシャ　　　５４　伴　 ▲（４）７チェリートリトン　　　５３野　中

　（５）８グッドフェローズ　　　５６石　川 ○（５）９フィールザサンダー　　５６大　野

　（６）１０アーバンイェーガー　５６内　田

　（６）１１ダノンウィンザー　　５６津　村 △（７）１２サンシロウ　　　　　５３菊　沢 ◎（７）（１３）レオネルコード　５５木幡巧

　（８）１４ホウオウステップ　　５３藤　田

　（８）１５カクタスバンガー　　５６丸　田

▽５Ｒ二歳新馬１８００メートル（芝右・１５頭）発走１２・３０

　（１）１ニシノホクサイ　　　　５１野　中

　（２）２ナリノリリー　　　　　５４北村宏

　（２）３マイネルセッカ　　　　５４柴田大

　（３）４トーセンエアリー　　　５４石　橋 ▲（３）５グラデュエイト　　　　５４横山典

　（４）６メヒティヒ　　　　　　５４吉田豊

　（４）７トニーシャレード　　　５４江田照 △（５）８ハクサンフエロ　　　　５３木幡巧

　（５）９フロリアヌス　　　　　５１武　藤 ◎（６）１０グランデウィーク　　５４戸　崎

　（６）１１トッカータ　　　　　５４秋　山

　（７）１２エンドゾーンダンス　５４大　野

　（７）１３ロードジパング　　　５４石　川 ○（８）１４ピースユニヴァース　５４内　田

　（８）１５シゲルヤングコーン　５４的　場

▽６Ｒ二歳新馬１２００メートル（芝右・１０頭）発走１３・００ △（１）１ニシノアストライア　５４武士沢 ◎（２）２パスポート　　　　　５４江田照 ▲（３）３ナムラストロベリー　５４津　村

　（４）４シガール　　　　　　５４柴田大

　（５）５ラブチャンス　　　　５１野　中

　（６）６サロルンカムイ　　　５４石　川

　（７）７マプランセス　　　　５４杉　原

　（７）８スロットマシーン　　５４岩　部

　（８）９ソンタク　　　　　　５４的　場 ○（８）１０ハーモニーライズ　５３木幡巧

▽７Ｒ三歳未勝利２０００メートル（芝右・１６頭）発走１３・３０ ○（１）１クインズゴールド　　　５４吉田豊

　（１）（２）バトルエニシ　　　５４石　橋 △（２）３ピンクスパイダー　　　５３野　中

　（２）４キープスマイル　　　　５２　伴　

　（３）（５）マグニフィセント　５３菊　沢 ◎（３）６パルフェクォーツ　　　５６内　田

　（４）７フォーエバースカイ　　５４江田照

　（４）８シンボリジュネス　　　５３木幡巧

　（５）９ドラゴンランス　　　　５４大　野

　（５）１０コスモストレンジ　　５６宮　崎

　（６）１１ハツラツニッコウ　　５１藤　田

　（６）１２ファントムレディ　　５４丸　田 ▲（７）１３コスモライジン　　　５６柴田大

　（７）１４ヤマニンゼーレ　　　５６柴田善

　（８）（１５）ボニートラボ　　５６嘉　藤

　（８）１６ロザンジェ　　　　　５６石　川

▽８Ｒ三歳上５００万下１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１４・００

　（１）１エディクト　　　　　　　５７大　野

　（２）２サノマル　　　　　　　　５７石　川 △（２）３オーシャンビュー　　　　５７江田照

　（３）（４）ワイルドゲーム　　　５７嘉　藤

　（３）５カジノクイーン　　　　　５２武　藤 ▲（４）６エミノマユアク　　　　　５５吉田豊

　（４）７アンリキャトル　　　　　５７北村宏

　（５）８ドルフィンキック　　　　５１菊　沢

　（５）９タイセイストーム　　　　５７石　橋 ○（６）１０ラテールプロミーズ　　５７内　田

　（６）１１ゼットマックイーン　　５７杉　原

　（７）１２シャイニングカフェ　　５６木幡巧

　（７）１３アルピニスト　　　　　５７村　田 ◎（８）１４ポッドクヒオ　　　　　５５津　村

　（８）（１５）コアコンピタンス　５５　伴　

▽９Ｒ織姫賞２０００メートル（芝右・１２頭）発走１４・３５ ○（１）１コパノマリーン　　　　５５戸　崎

　（２）２スマイルミーティア　　５５北村宏

　（３）３バレエダンサー　　　　５５石　川

　（４）４ヴァンデミエール　　　５５江田照

　（５）５テンツクテン　　　　　５５武士沢

　（５）６ゴールデンハープ　　　５５吉田豊

　（６）７ハギノカエラ　　　　　５５石　橋 ▲（６）８スターファセット　　　５５大　野 △（７）９アイノカケハシ　　　　５５内　田

　（７）１０ラペルトワ　　　　　５５柴田大

　（８）１１イタリアンフェッテ　５５藤　田 ◎（８）１２アイスコールド　　　５５津　村

▽１０Ｒ天の川賞１７００メートル（ダート右・１０頭）発走１５・１０ △（１）１アドマイヤピンク　　　　５５柴田善

　（２）２タニセンジャッキー　　　５７吉田豊

　（３）（３）ウォリアーズソウル　５７江田照

　（４）４フクノグリュック　　　　５７内　田 ○（５）５スルターナ　　　　　　　５５横山典

　（６）６リベルタンゴ　　　　　　５５菊　沢

　（７）７モアニケアラ　　　　　　５５秋　山 ▲（７）８エイムハイ　　　　　　　５７北村宏

　（８）（９）マイネルディアベル　５７柴田大 ◎（８）１０アンプラグド　　　　　５７石　橋

▽１１Ｒ第５３回七夕賞ＧＩＩＩ２０００メートル（芝右・１２頭）発走１５・４５

　（１）１パドルウィール　　　　　５４石　橋

　（２）２スズカデヴィアス　　　　５６横山典

　（３）３フェルメッツァ　　　　　５５秋　山

　（４）４フェイマスエンド　　　　５４石　川

　（５）５バーディーイーグル　　　５３吉田豊 ○（５）６ヴォージュ　　　　　　　５５内　田

　（６）７タツゴウゲキ　　　　　　５２北村宏 ◎（６）８ゼーヴィント　　　　　　５７戸　崎 ▲（７）９マルターズアポジー　　　５７．５武士沢

　（７）１０ウインインスパイア　　５２木幡巧 △（８）（１１）マイネルフロスト　５７柴田大

　（８）１２ソールインパクト　　　５３大　野

▽１２Ｒ彦星賞１２００メートル（芝右・１４頭）発走１６・３０

　（１）１フェルクレール　　　　５５丸　田

　（２）２ジュンザワールド　　　５７北村宏 ○（３）（３）プレイヤード　　　５７大　野 ◎（３）４ポンポン　　　　　　　５２嘉　藤

　（４）５ペンタプリズム　　　　５５野　中

　（４）６サンクタリリアス　　　５５岩　部 ▲（５）７カネノイロ　　　　　　５７内　田 △（５）８ヴァイスジーニー　　　５４横山典

　（６）９フリームーヴメント　　５７木幡巧

　（６）１０クラウンスカイ　　　５７武士沢

　（７）１１バトルグランドリイ　５５江田照

　（７）１２ダダッコ　　　　　　５４西　田

　（８）１３ブラックバード　　　５７戸　崎

　（８）（１４）チェルカトーレ　５５柴田善 （予想は東京中日スポーツ・酒井賢一） ※２列目のかっこ数字はブリンカー着用馬

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