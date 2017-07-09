福島競馬第２回４日目（９日）出馬表

▽１Ｒ二歳未勝利１１５０メートル（ダート右・１４頭）発走１０・１０
（１）１マントラ ５４的 場
（２）（２）アリーヤベント ５４大 野
（３）３ノーホームワーク ５４横山典
（３）４キャンドルロード ５４宮 崎 △（４）５ドリュウ ５４江田照
（４）６ヴォルフスブルク ５１菊 沢
（５）（７）キャノクリスタレス ５２ 伴 ◎（５）８ウインファルコン ５１藤 田 ○（６）９コスモジョーカー ５４津 村 ▲（６）１０パリモンマルトル ５４岩 部
（７）１１マロンスライム ５４菅 原
（７）１２ホクサイ ５１武 藤
（８）１３コントラスト ５４西 田
（８）１４クレマン ５４杉 原
▽２Ｒ二歳未勝利１２００メートル（芝右・１１頭）発走１０・４０ ▲（１）１フォレストガーデン ５４津 村 △（２）２ベルウッドキング ５４柴田大
（３）３スプンタマンユ ５４西 田
（４）４セイカフェボリット ５１菊 沢
（５）５スーパーマジック ５４北村宏
（６）６ミヤビチーター ５４内 田
（６）７ミスティカル ５４横山典 ◎（７）８ビリーバー ５４岩 部 ○（７）９リープフラウミルヒ ５４石 川
（８）１０ミスベル ５４武士沢
（８）１１ドゥルガー ５３木幡巧
▽３Ｒ三歳未勝利１８００メートル（芝右・１６頭）発走１１・１０
（１）１ルックアットミー ５４的 場
（１）２デルマフユゲシキ ５２ 伴 ▲（２）３デコラス ５４石 橋
（２）４ジェイジーノ ５４吉田豊
（３）５グラスルーチェ ５４江田照
（３）６アズレージョ ５４杉 原
（４）７エメライン ５３木幡巧
（４）８オールドフレイム ５４北村宏
（５）９ミニマルプラン ５４伊 藤
（５）１０ラリュール ５１野 中
（６）１１コロンコロンカフェ ５１菊 沢
（６）１２ウインラヴィベル ５４津 村 ◎（７）１３ラグナアズーラ ５４戸 崎
（７）１４ゴールドステイト ５１武 藤 ○（８）１５ストラギスト ５４大 野 △（８）１６スマイルフラワー ５４内 田
▽４Ｒ三歳未勝利１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１１・４０
（１）（１）プロムナード ５６北村宏
（２）２オフコース ５６宮 崎
（２）（３）テオドルス ５６江田照
（３）（４）クープデュモンド ５６吉田豊
（３）５ジュンマシュウ ５６戸 崎
（４）６ヒロノワカムシャ ５４ 伴 ▲（４）７チェリートリトン ５３野 中
（５）８グッドフェローズ ５６石 川 ○（５）９フィールザサンダー ５６大 野
（６）１０アーバンイェーガー ５６内 田
（６）１１ダノンウィンザー ５６津 村 △（７）１２サンシロウ ５３菊 沢 ◎（７）（１３）レオネルコード ５５木幡巧
（８）１４ホウオウステップ ５３藤 田
（８）１５カクタスバンガー ５６丸 田
▽５Ｒ二歳新馬１８００メートル（芝右・１５頭）発走１２・３０
（１）１ニシノホクサイ ５１野 中
（２）２ナリノリリー ５４北村宏
（２）３マイネルセッカ ５４柴田大
（３）４トーセンエアリー ５４石 橋 ▲（３）５グラデュエイト ５４横山典
（４）６メヒティヒ ５４吉田豊
（４）７トニーシャレード ５４江田照 △（５）８ハクサンフエロ ５３木幡巧
（５）９フロリアヌス ５１武 藤 ◎（６）１０グランデウィーク ５４戸 崎
（６）１１トッカータ ５４秋 山
（７）１２エンドゾーンダンス ５４大 野
（７）１３ロードジパング ５４石 川 ○（８）１４ピースユニヴァース ５４内 田
（８）１５シゲルヤングコーン ５４的 場
▽６Ｒ二歳新馬１２００メートル（芝右・１０頭）発走１３・００ △（１）１ニシノアストライア ５４武士沢 ◎（２）２パスポート ５４江田照 ▲（３）３ナムラストロベリー ５４津 村
（４）４シガール ５４柴田大
（５）５ラブチャンス ５１野 中
（６）６サロルンカムイ ５４石 川
（７）７マプランセス ５４杉 原
（７）８スロットマシーン ５４岩 部
（８）９ソンタク ５４的 場 ○（８）１０ハーモニーライズ ５３木幡巧
▽７Ｒ三歳未勝利２０００メートル（芝右・１６頭）発走１３・３０ ○（１）１クインズゴールド ５４吉田豊
（１）（２）バトルエニシ ５４石 橋 △（２）３ピンクスパイダー ５３野 中
（２）４キープスマイル ５２ 伴
（３）（５）マグニフィセント ５３菊 沢 ◎（３）６パルフェクォーツ ５６内 田
（４）７フォーエバースカイ ５４江田照
（４）８シンボリジュネス ５３木幡巧
（５）９ドラゴンランス ５４大 野
（５）１０コスモストレンジ ５６宮 崎
（６）１１ハツラツニッコウ ５１藤 田
（６）１２ファントムレディ ５４丸 田 ▲（７）１３コスモライジン ５６柴田大
（７）１４ヤマニンゼーレ ５６柴田善
（８）（１５）ボニートラボ ５６嘉 藤
（８）１６ロザンジェ ５６石 川
▽８Ｒ三歳上５００万下１７００メートル（ダート右・１５頭）発走１４・００
（１）１エディクト ５７大 野
（２）２サノマル ５７石 川 △（２）３オーシャンビュー ５７江田照
（３）（４）ワイルドゲーム ５７嘉 藤
（３）５カジノクイーン ５２武 藤 ▲（４）６エミノマユアク ５５吉田豊
（４）７アンリキャトル ５７北村宏
（５）８ドルフィンキック ５１菊 沢
（５）９タイセイストーム ５７石 橋 ○（６）１０ラテールプロミーズ ５７内 田
（６）１１ゼットマックイーン ５７杉 原
（７）１２シャイニングカフェ ５６木幡巧
（７）１３アルピニスト ５７村 田 ◎（８）１４ポッドクヒオ ５５津 村
（８）（１５）コアコンピタンス ５５ 伴
▽９Ｒ織姫賞２０００メートル（芝右・１２頭）発走１４・３５ ○（１）１コパノマリーン ５５戸 崎
（２）２スマイルミーティア ５５北村宏
（３）３バレエダンサー ５５石 川
（４）４ヴァンデミエール ５５江田照
（５）５テンツクテン ５５武士沢
（５）６ゴールデンハープ ５５吉田豊
（６）７ハギノカエラ ５５石 橋 ▲（６）８スターファセット ５５大 野 △（７）９アイノカケハシ ５５内 田
（７）１０ラペルトワ ５５柴田大
（８）１１イタリアンフェッテ ５５藤 田 ◎（８）１２アイスコールド ５５津 村
▽１０Ｒ天の川賞１７００メートル（ダート右・１０頭）発走１５・１０ △（１）１アドマイヤピンク ５５柴田善
（２）２タニセンジャッキー ５７吉田豊
（３）（３）ウォリアーズソウル ５７江田照
（４）４フクノグリュック ５７内 田 ○（５）５スルターナ ５５横山典
（６）６リベルタンゴ ５５菊 沢
（７）７モアニケアラ ５５秋 山 ▲（７）８エイムハイ ５７北村宏
（８）（９）マイネルディアベル ５７柴田大 ◎（８）１０アンプラグド ５７石 橋
▽１１Ｒ第５３回七夕賞ＧＩＩＩ２０００メートル（芝右・１２頭）発走１５・４５
（１）１パドルウィール ５４石 橋
（２）２スズカデヴィアス ５６横山典
（３）３フェルメッツァ ５５秋 山
（４）４フェイマスエンド ５４石 川
（５）５バーディーイーグル ５３吉田豊 ○（５）６ヴォージュ ５５内 田
（６）７タツゴウゲキ ５２北村宏 ◎（６）８ゼーヴィント ５７戸 崎 ▲（７）９マルターズアポジー ５７．５武士沢
（７）１０ウインインスパイア ５２木幡巧 △（８）（１１）マイネルフロスト ５７柴田大
（８）１２ソールインパクト ５３大 野
▽１２Ｒ彦星賞１２００メートル（芝右・１４頭）発走１６・３０
（１）１フェルクレール ５５丸 田
（２）２ジュンザワールド ５７北村宏 ○（３）（３）プレイヤード ５７大 野 ◎（３）４ポンポン ５２嘉 藤
（４）５ペンタプリズム ５５野 中
（４）６サンクタリリアス ５５岩 部 ▲（５）７カネノイロ ５７内 田 △（５）８ヴァイスジーニー ５４横山典
（６）９フリームーヴメント ５７木幡巧
（６）１０クラウンスカイ ５７武士沢
（７）１１バトルグランドリイ ５５江田照
（７）１２ダダッコ ５４西 田
（８）１３ブラックバード ５７戸 崎
（８）（１４）チェルカトーレ ５５柴田善 （予想は東京中日スポーツ・酒井賢一） ※２列目のかっこ数字はブリンカー着用馬