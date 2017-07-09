那覇市議選、きょう投開票　４０議席に６７人立候補　未明に大勢判明

任期満了に伴う沖縄県の那覇市議会議員選挙は９日、投開票される。定数４０に対し、現職３１人、元職３人、前職２人、新人３１人の６７人が立候補し、城間幹子市長就任後初となる市議選で、市政の評価などを争点に激しい選挙戦を繰り広げた。城間市政を支える与党が過半数を維持できるかが最大の焦点となる。開票作業が順調に進めば、１０日午前０時ごろには大勢が判明する見込みだ。 立候補者のうち、与党的立場が２４人、野党的立場が１５人、是々非々など中立が２８人。政党の公認・推薦は、自民１４人、公明７人、共産７人、社民４人、維新３人、社大２人、民進２人。諸派４人、政党の推薦などがない無所属は２４人。

現在の議会構成（欠員５）は与党系１８人、野党系４人、市政への態度を「是々非々」とする中立系が１３人となっている。

期日前投票は８日で終了し、有権者の１６・１９％に当たる４万２３９０人が投票した。１日現在の那覇市の選挙人名簿登録者数は２６万１８２９人（男性１２万５１９４人、女性１３万６６３５人）。

投票は市内５４カ所で、午前７時から午後８時まで行われる。開票は午後９時１０分から那覇市民体育館で行われる。

選挙戦最終日となった８日、候補者らは街頭での練り歩きや打ち上げ式で“最後の訴え”を行い、支持拡大に奔走した。