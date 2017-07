Goose house、セッションで「にぎりめし」の歌が誕生

J-WAVEで放送中の番組「nana WELCOME TO OUR HOUSE」(ナビゲーター:Goose house)。7月7日(金)のオンエアは、シンガーソングライターユニット「Goose house」のメンバーから、沙夜香、工藤秀平、マナミの3人でお送りしました。

まずは、音楽SNSアプリ「nana」で注目の、クオリティの高い楽曲や、ユニークな曲を紹介する「PICK UP TRAX」のコーナー。aikoの「花火」を、ベース&ドラム、ピアノ、ヴォーカルと3人の投稿者がカバーし共演した作品を紹介しました。まったく会ったことのない3人のnana上でのコラボに、メンバーも「臨場感があるよね」「息ピッタリだね」「ドラムのフレーズだけのものに、あとからピアノのメロディを被せた工程がすごい」と大絶賛していました。

続いて、番組からのお題フレーズに、nanaでの投稿作品を紹介する「OUR THREAD」のコーナー。前回、ギターフレーズを発表して1週間で、歌と歌詞の投稿がたくさん寄せられ、その中から傑作をピックアップ! 工藤も「才能を感じますよ。この企画は可能性がいっぱいある」と語るこのコーナー、その中の1曲の歌詞はこのようなものでした

にぎりめしが食べたいな にぎりめしが食べたいな にぎりめしが食べたいな 高菜にぎりめし

はー小学生のときはツナマヨばかり食べてたのに 高菜おにぎり 高菜おにぎり ピリ辛おいしいよ

にぎりめしが食べたいな 幸せごはん

メンバーからも「可愛い! 絶対、高菜にぎりめしのCMオファーが来るよね」「これだけ繰り返すと覚えちゃうよね」と大好評、さらにマナミは「もしタイトルをつけるとした『幸せごはん〜ハッピーライス〜』」と勝手に曲名をつけるほど盛り上がりました。

オンエア後半では「妄想ひとことドラマ」の新たなお題が発表。効果音のあとに、リスナーが自由に演じた「はい、おつかれさま」の一言からGoose houseが勝手にどんな人物が妄想するというもの。オリジナルのセリフを前後につけてもOKなのでぜひ参加してみてください!

【番組情報】

番組名:「nana WELCOME TO OUR HOUSE」

放送日時:毎週金曜 24時30分−25時

オフィシャルサイト:http://www.j-wave.co.jp/original/ourhouse/