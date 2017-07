レッドツェッペリンを聴きながら絶品パスタを食べる店

J-WAVEで放送中の番組「GOLD RUSH」(ナビゲーター:渡部建)のワンコーナー「HUNGRY OUT」。7月7日(金)のオンエアでは、1日に渋谷2丁目にオープンしたばかりの「OUT」を紹介しました。

お店のコンセプトは「One dish. One wine. One artist.(ひとつの料理、ひとつのワイン、ひとつの⾳楽)」を追求するという、ユニークなレストランです。「ひとつの料理」はシーズンベストのトリュフを使ったフレッシュパスタ。「ひとつのワイン」はトリュフパスタにベストマッチした赤ワイン、「ひとつの⾳楽」はLed Zeppelinです。

この話を聞いた渡部は「それオンリー!?」と驚いていましたが、まさに「それオンリー」だそうです。三人のオーストラリア人のオーナーのうちの一人が、「三つの要素が一体となった五感で味わう食体験を共有したい」ということで、東京にオープンさせたそうです。「OUT」というお店の名前はLed Zeppelinの「In Through the Out Door」に由来しているとか。三人のオーナーのうち二人が「Led Zeppelinの曲ではないとダメだ」と、こだわったそう。

続いて、スタジオにはパスタが登場。イタリア産のオーガニックの小麦粉と山梨の農場から取り寄せた卵で、毎日製麺しているというパスタに、オーストラリア産のオリーブオイル、北海道産のバター、イタリア産のパルメジャンチーズを絡めたものです。そこへ、この日はオーストラリア産の黒トリュフを削って、たっぷりとかけます。

渡部がLed Zeppelinの曲を聴きながら食べたところ「パスタがすごく良い香り! シンプルだけど深みのある味で、トリュフも香ってきて、すごく美味しい!」と絶賛! さらに、オーストラリアの小さなワイナリーが、日本のためだけに特別にブレンドした赤ワインをいただきました。

パスタやワインはその日によって変わることもあるそうです。パスタと赤ワインのグラスとのセットで4000円です。「この質を考えたらリーズナブル!」と渡部。営業時間は火曜〜日曜の16時から深夜2時までです。皆さんもチェックしてみては?

