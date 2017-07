2017 年 7 月 8 日(土)

スーパーフォーミュラ 第3戦 予選

富士スピードウェイ

予選結果

#64:15 位

#65:16 位

予選概要

・ #64 大祐のアタックはフリー走行のタイムを更新するタイムで、トップからは 0.7秒差と僅差ながらポジションは 15 番手

・ #65 カーティケヤンはフリー走行からマシントラブルに悩まされ、Q1 でも本来の力を発揮できず 16 番手に

コメント

総監督:中嶋 悟

「出だしが肝心だと思っていたのですが、今日は何かと思うように進められず 1 日が終わってしまいました。明日、挽回できるように今夜はしっかり準備を進めたいと思います」

#64:中嶋 大祐

「昨日の走り出しから調子がいま一つで、予選までの間に様々なセット変更を繰り返したのですが、マシンの挙動を改善することはできませんでした。予選はミスもなく力を出し切ることはできたと思うのですが、残念ながら Q2 進出には不十分でした。 予選に関しては正直手詰まり感があってとても厳しいですが、決勝のペースは周りと 比べても悪くないと思うので、明日は追い上げてポイントを獲得できるように精一杯頑張ります」

#65:ナレイン カーティケヤン

「We had a problem with the engine this morning, so we lost some time on the setup. TCS Nakajima Racing ended with position 15 & 16 in the qualifying race which is not where we want to be. We need to improve a lot and hope we can.」

「今朝のフリー走行ではエンジンに問題が発生し、セットアップに時間がかかりました。予選で TCS NAKAJIMA RACING がポジション 15 と 16 でしたが、これは私たちが望んでいるポジションではありません。なるべく多くのことを改善する必要があります」

※明日の決勝レースは 14 時 10 分から 55 周回で行なわれます。