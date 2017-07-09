今年も37.0℃到達 群馬県館林で今年4日目の猛暑日(7/9)

きょうも各地で気温が上昇しました。群馬県館林では14:33、今年最高となる37.0℃を観測し、猛暑日は2日連続、全国最多の今年4日目となっています。その他16:00時点で、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉の16地点で猛暑日を記録したほか、503地点で30℃以上の真夏日となっています。
■気象概況
【日最高気温】
・群馬県 館林 37.0℃(9日14:33)
・群馬県 伊勢崎 36.8℃(9日15:06)
・福島県 福島 36.6℃(9日14:07)
・栃木県 佐野 36.0℃(9日14:11)
・群馬県 桐生 35.9℃(9日14:47)
・埼玉県 熊谷 35.8℃(9日14:47)
・福島県 若松 35.8℃(9日15:09)
・茨城県 笠間 35.8℃(9日14:02)
・福島県 石川 35.7℃(9日14:03)
・福島県 梁川 35.7℃(9日13:41)
■2017年の最高気温35℃以上観測点
・4日：群馬県館林
・3日：宮崎県宮崎
・05/21 35.3℃ 群馬県館林
・05/30 35.1℃ 島根県津和野
・07/01 35.5℃ 宮崎県宮崎
・07/02 36.0℃ 大分県日田
静岡県(川根本町、天竜)・愛知県(豊田)・三重県(津)
香川県(高松)・愛媛県(西条、大洲)・高知県(江川崎)
大分県(院内、犬飼)・宮崎県(宮崎)
・07/03 36.2℃ 三重県粥見
静岡県(静岡)・三重県(熊野新鹿)・富山県(富山)
奈良県(上北山)・兵庫県(豊岡)・鳥取県(鳥取、米子)
香川県(高松)・愛媛県(西条)
大分県(犬飼)・宮崎県(宮崎、赤江)
・07/05 35.5℃ 群馬県館林・高知県佐賀
・07/07 36.1℃ 北海道十勝地方駒場
十勝地方(足寄・本別・芽室・帯広)・紋別地方(生田原)
岐阜県(揖斐川・多治見)
・07/08 36.5℃ 群馬県館林・岐阜県多治見
十勝地方(足寄・本別・帯広・池田・浦幌)
福島県(柳川・福島) 栃木県(佐野) 群馬県(前橋・桐生・伊勢崎)
埼玉県(熊谷・鳩山) 東京都(青梅・八王子)
愛知県(豊田) 岐阜県(美濃・揖斐川・美濃加茂・中津川・大垣・岐阜)
京都府(京都)
・07/09 37.0℃ 群馬県館林
福島県(柳川・福島・二本松・若松・石川) 茨城県(大子・笠間・古河)
栃木県(真岡・佐野) 群馬県(前橋・桐生・伊勢崎) 埼玉県(熊谷・秩父・鳩山)