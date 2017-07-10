《全国高校野球群馬大会》大泉が延長十五回で勝利

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　第99回全国高校野球選手権群馬大会第２日は９日、上毛新聞敷島、高崎城南、桐生の３球場で２回戦９試合が行われた。大泉は延長十五回の末、藤岡中央を11―９で下した。渋川青翠は１―０で利根商との接戦を制し、新田暁は２―０で桐生に競り勝った。前橋育英、太田工、健大高崎、桐生西、市太田、伊勢崎清明も勝ち上がった。大会第３日は10日、３球場で２回戦８試合を行う。

　《きのうの結果》

　【上毛新聞敷島】

　　▽２回戦

　 前橋育英 　３－１　　高経附　

　　新田暁　　２－０　　桐　生　

　　太田工　　３－２　 安中総合

　【高崎城南】

　　▽２回戦

　 健大高崎 　５－０　　西邑楽　

　　桐生西　　14－10　　沼　田　

　　市太田　　12－２　　中之条　

　【桐生】

　　▽２回戦

　伊勢崎清明　11－１　　榛　名　

　 渋川青翠 　１－０　　利根商　

　　大　泉　　11－９　 藤岡中央

　《きょうの試合》

　【上毛新聞敷島】

　　▽２回戦

　(1) 桐生第一 　－　　高　崎　

　(2) 群馬高専 　－　　利根実　

　(3)　前橋南　　－　四ツ葉中等

　【高崎城南】

　　▽２回戦

　(1)　前橋東　　－　　渋川工　

　(2)　渋　川　　－　　嬬　恋　

　(3)　樹　徳　　－　 館林商工

　【桐生】

　　▽２回戦

　(1) 中央中等 　－　　常　磐　

　(2)伊勢崎興陽　－　　高崎東　

　※試合開始予定時刻は(1)９時(2)11時半(3)14時

　※詳しい勝ち上がり表はこちら

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