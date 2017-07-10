《全国高校野球群馬大会》大泉が延長十五回で勝利

第99回全国高校野球選手権群馬大会第２日は９日、上毛新聞敷島、高崎城南、桐生の３球場で２回戦９試合が行われた。大泉は延長十五回の末、藤岡中央を11―９で下した。渋川青翠は１―０で利根商との接戦を制し、新田暁は２―０で桐生に競り勝った。前橋育英、太田工、健大高崎、桐生西、市太田、伊勢崎清明も勝ち上がった。大会第３日は10日、３球場で２回戦８試合を行う。

《きのうの結果》

【上毛新聞敷島】

▽２回戦

前橋育英 ３－１ 高経附

新田暁 ２－０ 桐 生

太田工 ３－２ 安中総合

【高崎城南】

▽２回戦

健大高崎 ５－０ 西邑楽

桐生西 14－10 沼 田

市太田 12－２ 中之条

【桐生】

▽２回戦

伊勢崎清明 11－１ 榛 名

渋川青翠 １－０ 利根商

大 泉 11－９ 藤岡中央

《きょうの試合》

【上毛新聞敷島】

▽２回戦

(1) 桐生第一 － 高 崎

(2) 群馬高専 － 利根実

(3) 前橋南 － 四ツ葉中等

【高崎城南】

▽２回戦

(1) 前橋東 － 渋川工

(2) 渋 川 － 嬬 恋

(3) 樹 徳 － 館林商工

【桐生】

▽２回戦

(1) 中央中等 － 常 磐

(2)伊勢崎興陽 － 高崎東

※試合開始予定時刻は(1)９時(2)11時半(3)14時

※詳しい勝ち上がり表はこちら。

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