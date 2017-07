Suchmos、今年の夏フェスで目指すのは…

J-WAVEで放送中の番組「SAISON CARD TOKIO HOT 100」(ナビゲーター:クリス・ペプラー)。7月9日(日)のオンエアでは、SuchmosからボーカルのYONCEさんとドラムのOKさんがゲストに登場しました。

今や大人気のSuchmosですが、クリスから「生活が変わったんじゃない?」と聞かれると、「いろいろと欲しいものが手に入るようになった」とYONCEさん。“いろいろ”とは…時計や服などのようですが、YONCEさんはファッションセンスの高さも注目されていますよね。

そんな中、彼らは4月に自分たちのレーベル「F.C.L.S.」を立ち上げました。「いわゆるメジャーデビューみたいなものが、自主レーベルの設立っていうカタチで達成した」とYONCEさん。そしてこのレーベルでやりたいことがあると明かしました。

「昨日ふと、思い立ってまだ誰にも言ってないんですけど…今、言っちゃいます。大昔に廃盤になって、知ってる人が全然いない、みたいなのを自分たちでプレスして再販するレーベルみたいな機能を持たせられたら、ちょっとおもしろいかなって」(YONCE)

この話はOKさんも初耳のようですが(笑)、「こういう思いつきの話をしょっちゅうしてるんで(笑)」と、どうやらいつものことのようです。しかし、言い続けると実ることもよくあるそうなので、楽しみにしていましょう!

「F.C.L.S.」というレーベル名は、レーベルから出した第一弾作品「FIRST CHOICE LAST STANCE」の頭文字を取ったものだそう。この言葉はSuchmosを担当していたマネージャーから贈られた言葉で、日本語だと「初志貫徹」という意味。7月5日(水)にリリースされた、この「FIRST CHOICE LAST STANCE」について、「ここまでやってきたことと、これからやっていくことっていうのを端的に収めることができた2曲っていう感じがしていて。総決算であり、そしてこの先のものでもある」とYONCEさん。OKさんは「新しいレーベルを設立したりとか、自分たちのマインド的な部分がいいタイミングでクロスオーバーしてできた作品かなって思います」と語りました。ちょうどいいタイミングできあがった、まさに生まれるべくして生まれた2曲なのですね。

収録曲のひとつ「WIPER」は、リズム隊でジャムセッションしているときに、リズムパターンとベースのフレーズができて、それに味付けをしていって完成したそう。Suchmosの曲はジャムセッションから作り始めることが多いと言います。それをずっとスマホのボイスメモで録音しているそうなのですが、録音が1時間にもなることもあり、聞き直すのがちょっと大変だとか(笑)。ちなみに歌詞はベースのHSUさんが担当していて、車のワイパーとテレビのワイプを引っ掛けているのだとか。

2曲目の「OVERSTAND」は、「WIPER」とは雰囲気がガラッと違うナンバーで、夏フェスで聴くと気持ち良さそうです。そんな2曲が収録された「FIRST CHOICE LAST STANCE」には、“初回特典”としてSuchmosのロゴステンシルシートが封入されています。まだゲットしていないという方はなくなる前にぜひ!

そして夏フェスにも引っ張りだこのSuchmos。ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017、RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO、SUMMER SONIC 2017などなど、まだ発表されていないものもあるとか。そして、J-WAVE LIVE SUMMER JAM 2017 supported by antenna*にも出演します。

「去年は道場破り的な感じで、いろんなフェスに出させてもらったんですけど、今年はちょっとそういうスタンスではなくて、すべての会場をホームにして、ホームの歓声を浴びながらステージを作っていけたらなって思うので。なんて言うんでしょうね…横綱になりたい!」とYONCEさん。

ライブにはかなり定評のあるSuchmosなので、横綱になる日も遠くないでしょうね。みなさんもぜひその過程をライブで追ってみてください!

