GLAY、ニューアルバム発売前日に未公開映像満載のニコ生6時間特番

ニューアルバム「SUMMERDELICS」をいよいよ7月12日にリリースするGLAYが、その発売を記念して直前の11日に6時間ぶっ通しのスペシャル番組をニコニコ生放送にて配信することが発表された。

この特番はアルバム発売に際して怒涛のニコ生出演を果たしてきた最後を飾るもので、番組では、まずニューアルバムのG-DIRECT限定Special Editionよりミュージックビデオ集「VIDEO GLAY 7」に収録される全42曲をすべて放送。加えて、でき上ったばかりのアルバム収録曲「XYZ」「シン・ゾンビ」ミュージックビデオを放送することも決定した。

「XYZ」のミュージックビデオはまさに楽曲にぴったりの疾走感、そして爽快感にあふれた内容に仕上がっており、対して「シン・ゾンビ」はサウンド同様に “衝撃!” の一言に尽きる仕上がりに。どちらも必見だ。

さらに、ニューアルバムのG-DIRECT限定Special EditionとCD+DVD盤に収められている、初めてシングル楽曲だけの構成で行われた函館アリーナでのライブ映像から6曲、ファンクラブ結成20周年を祝った幕張でのライブ映像から6曲、そして今年行った最新ツアーから新曲3曲も放送され、未公開映像満載の企画になっている。ぜひ配信を見逃がしなく。

また、7月7日に宮城・HMV 仙台 E BeanS店内に「GLAY museum」がオープン。歴代のゴールドディスクやポスター、衣装の展示やメンバーコメント放映などの内容で、入場者特典として「museum限定スリーブケース」を貰うこともでき、初日から多くの人で賑わいを見せた。

このミュージアムのセレモニーイベントとしてTAKUROとJIROによるDate fm「SOUND GENIC」の公開生収録も行われた。二人を一目見ようと多くの人で賑わいを見せた会場では、TAKUROとJIROが登場するとライブのような割れんばかりの歓声が響く場面も。

収録では二人はアルバムに対する想いや秘話を存分に語っていたので、その内容は同番組の7月11日のオンエアでチェックしてほしい。

■配信番組情報

「GLAY ニューアルバム『SUMMERDELICS』リリース特番~シン・ゾンビMV初公開&未公開ライブ映像初だし~6時間ぶっ通しSP~」

7月11日(火)18:00~24:00

視聴URL:http://live.nicovideo.jp/watch/lv302101124

■イベント情報

「GLAY museum」

日程:2017年7月7日(金)~8月13日(日)

会場:HMV仙台 E BeanS店内「hmv museum 仙台」

http://www.hmv.co.jp/newsdetail/article/1706081013/

■CM映像/ミュージックビデオ

「SUMMERDELICS」SPOT Album ver.

「the other end of the globe」ミュージックビデオ

■キャンペーン情報

「GLAYニューアルバム発売記念特設コーナー抽選会」

〇抽選会特典

★A賞メンバー全員の直筆サイン入り「SUMMERDELICS」告知ポスター

★B賞「SUMMERDELICS」告知ポスター

★参加賞「SUMMERDELICS」オリジナルうちわ

開催場所など詳細:http://www.glay.co.jp/news/detail.php?id=2457

■オンエア情報

G-DIRECT限定Special Edition

●CD only盤

PCCN-00028ASIN: B072FKK8TZ ¥3,000+税

●CD+2DVD盤

PCCN-00027ASIN: B072LQX6Y6 ¥5,000+税

●5CD+3Blu-ray+グッズ盤 (G-DIRECT限定Special Edition)

LSGC‐0002 ≫G-DIRECT ¥¥22,963+税

<収録内容>

アルバム詳細ページ:http://www.glay.co.jp/discography/detail.php?category=2&id=34

●CD only盤

CD/SUMMERDELICS

●CD+2DVD盤

CD/SUMMERDELICS

DVD/Single Track Only Live @函館アリーナ

●5CD+3Blu-ray+グッズ盤

◇豪華BOX仕様

・ビニールバック入り

・アナログ盤サイズブックレット

・バンダナ

・ステッカー

・ポスター

・8ディスク

DISC1 CD/SUMMERDELICS

DISC2 Blu-ray/Single Track Only Live @函館アリーナ

DISC3 Blu-ray/VIDEO GLAY 7

DISC4 Blu-ray/

・SUMMERDELICS High-Resolution Audio

・GLAY Documentary Film Part1 〜俺(TERU)にVENEZIAでライブをさせてくれ編〜

・GLAY Documentary Film Part2 〜GLAY史上最大の作戦編〜

DISC5 CD/Single Track Only Live @函館アリーナ

DISC6 CD/GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR Supernova 16.3.4 ロームシアター京都

DISC7 CD/GLAYHIGHCOMMUNICATIONS TOUR Supernova reprise 16.11.10 下北文化会館

DISC8 CD/GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR Never Ending Supernova 17.5.4 足利市民会館

<SUMMERDELICS収録楽曲>

1.シン・ゾンビ (Written & Composed by HISASHI)

2.微熱Ⓐgirlサマー (Written & Composed by HISASHI)

コンタクト専門店アイシティ 夏のキャンペーンCMソング

3.XYZ (Written & Composed by TAKURO)

Red Bull Air Race Chiba 2017テーマソング

4.超音速デスティニー (Written & Composed by HISASHI)

テレビアニメ「クロムクロ」第2クールオープニングテーマ

5.ロングラン (Written & Composed by TAKURO)

北海道マラソンオフィシャルソング

6.the other end of the globe (Written by TERU/TAKURO Composed by TERU)

MBS/TBSドラマ「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」主題歌

7.デストピア (Written & Composed by HISASHI)

テレビアニメ「クロムクロ」第1クールオープニングテーマ

8.HEROES (Written & Composed by TERU)

テレビ東京系アニメ『ダイヤのA -SECOND SEASON-』オープニングテーマ

テレビ神奈川 第97回全国高等学校野球選手権神奈川大会中継テーマソング

9.SUMMERDELICS (Written by TAKURO Composed by JIRO)

10.空が青空であるために (Written & Composed by TERU)

テレビ東京系アニメ「ダイヤのA -SECOND SEASON-」オープニングテーマ

11.Scoop (Written by TAKURO Composed by JIRO)

テレビ朝日系「お願いランキング」1月度エンディングテーマ

12.聖者のいない町 (Written & Composed by TAKURO)

13.Supernova Express 2017 (Written & Composed by TAKURO)

JR北海道・北海道新幹線開業イメージソング

14.lifetime (Written & Composed by JIRO)

<予約購入先着特典>

GLAY Official Store G-DIRECT : ジャケットカード

TOWER RECORDS全店舗及びTOWER RECORDS ONLINE : 缶バッジ

Loppi・HMV全店舗及びローチケHMV : ICカードサイズステッカー

TSUTAYA RECORDS全店舗及びTSUTAYA オンラインショッピング : ジャケットステッカー

セブンネットショッピング : メタルキーホルダー

その他全国CDショップ : チケットファイル

◆『SUMMERDELICS』予約購入者限定ライブ

「LSG Presents GLAY ARENA TOUR 2017 “SUMMERDELICS”前夜祭 ~微熱ⒶgirlSummerdelics~」

9/19(火)Zepp DiverCity

エントリーカード配布CD店舗他詳細はこちらをご確認下さい。

→ https://gdirect.jp/special/cdlive_summerdelics

※エントリーカードの配布は、1日限定ストアプレイと同じ5月25日(木)スタートとなります。

※エントリーカードは各店舗とも数に限りがございます。なくなり次第配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※予期せぬ事態によりエントリーカードの配布開始が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●GLAY Official Site G-DIRECT ( https://gdirect.jp/store/ ) でもシリアルナンバー配布中!

シリアルナンバー配布期間:2017年5月25日0:00~7月11日23:59

チケットエントリー受付期間:2017年5月25日(木)12:00 ~ 7月12日(水)23:59

→ https://gdirect.jp/special/cdlive_summerdelics ■ライブ映像

「Single Track Only Live @函館アリーナ」ダイジェストMOVIE

■オンエア情報

GLAY New Album発売記念番組「the other end of the globe〜10年後の夢に向かって」

◇放送予定一覧

・7月8日/愛知県/名古屋テレビ放送 25:32~26:02

・7月11日/福岡県/九州朝日放送 26:20~26:50

・7月15日/大阪府/テレビ大阪 26:30~27:00

・7月18日/北海道/北海道テレビ放送 26:21~26:51

・7月17日/石川県/石川テレビ 25:30~26:00

・7月20日/宮城/東北放送 26:20~26:50

※追加情報は随時公式HPでアップ致します。 ■ライブ情報

「GLAY ARENA TOUR 2017 “SUMMERDELICS”」

アリーナツアー特設サイト:http://glay.jp/summerdelics

<日程>

9/23(土・祝)朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

9/24(日)朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

9/30(土)大阪城ホール

10/1(日)大阪城ホール

10/7(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

10/8(日)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

10/21(土)広島グリーンアリーナ

10/22(日)広島グリーンアリーナ

10/25(水)東京/日本武道館

10/27(金)東京/日本武道館

10/28(土)東京/日本武道館

11/3(金・祝)北海道立総合体育センター 北海きたえーる

11/4(土)北海道立総合体育センター 北海きたえーる

11/11(土)神奈川/横浜アリーナ

11/12(日)神奈川/横浜アリーナ

11/15(水)大阪城ホール

11/16(木)大阪城ホール

11/25(土)マリンメッセ福岡

11/26(日)マリンメッセ福岡

12/9(土)さいたまスーパーアリーナ

12/10(日)さいたまスーパーアリーナ

12/16(土)愛知・日本ガイシホール

12/17(日)愛知・日本ガイシホール

※公演詳細&チケット発売情報は特設サイトで随時更新。 ■関連サイト

