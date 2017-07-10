ゼンハイザー、マイクロフォン「MK 4 digital」を発売

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ゼンハイザージャパン株式会社はマイクロフォンの新製品として「MK 4 digital」を2017年7月20日に発売する。希望小売価格はオープン、市場想定価格は税別49,000円。

MK 4 digitalは、付属のLightningケーブル・USBケーブルを用いることによりiosデバイスやコンピューターに直接接続し、最大24bit/96kHzのレコーディングが可能となるApogee社製のADコンバーターを内蔵したスタジオマイクロフォン。Logic Pro X、Final Cut Pro、Adobe Premiere、Pro Tools、Ableton Live、GarageBandやApogee MetaRecorderなどのソフトウェアに対応している。詳細は以下の通り。

（以下、同社Webページより引用）

■仕様・スペック

  • ビット深度：16/24bits
  • サンプリング周波数：44.1/48/88.2/96kHz
  • レイテンシー：プラットフォームに依存
  • オーディオ出力のジッター：プラットフォームに依存
  • 変換方式：マルチビットΔΣ
  • ポーラパターン：カーディオイド
  • 前置増幅幅：0dB～50dB
  • 周波数特性：20Hz～20,000Hz
  • ノイズレベル：最小ゲイン時：–117dBFS（A）/最大ゲイン時：–79dBFS（A）
  • 感度：最小ゲイン時：–61dBFS（80dB SPL、1kHz）/最大ゲイン時：–11dBFS（80dB SPL、1kHz）
  • MAX SPL：最小ゲイン時：141dB/最大ゲイン時：91dB
  • 重量：約485g
  • 直径：約57mm
  • 長さ：約160mm
  • 動作温度：0°C～40°C
  • 保管温度：–20°C～+70°C

■同梱物

  • MK 4 digital
  • MZQ 4（マイクホルダー）
  • 取扱説明書
  • ポーチ
  • Lightning cable for Mic
  • USB cable for Mic

■対応アクセサリー

  • MKS 4：エラスティックサスペンション
  • MKW 4：ウインドシールド

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