ゼンハイザー、マイクロフォン「MK 4 digital」を発売

ゼンハイザージャパン株式会社はマイクロフォンの新製品として「MK 4 digital」を2017年7月20日に発売する。希望小売価格はオープン、市場想定価格は税別49,000円。
MK 4 digitalは、付属のLightningケーブル・USBケーブルを用いることによりiosデバイスやコンピューターに直接接続し、最大24bit/96kHzのレコーディングが可能となるApogee社製のADコンバーターを内蔵したスタジオマイクロフォン。Logic Pro X、Final Cut Pro、Adobe Premiere、Pro Tools、Ableton Live、GarageBandやApogee MetaRecorderなどのソフトウェアに対応している。詳細は以下の通り。
（以下、同社Webページより引用）
■仕様・スペック
- ビット深度：16/24bits
- サンプリング周波数：44.1/48/88.2/96kHz
- レイテンシー：プラットフォームに依存
- オーディオ出力のジッター：プラットフォームに依存
- 変換方式：マルチビットΔΣ
- ポーラパターン：カーディオイド
- 前置増幅幅：0dB～50dB
- 周波数特性：20Hz～20,000Hz
- ノイズレベル：最小ゲイン時：–117dBFS（A）/最大ゲイン時：–79dBFS（A）
- 感度：最小ゲイン時：–61dBFS（80dB SPL、1kHz）/最大ゲイン時：–11dBFS（80dB SPL、1kHz）
- MAX SPL：最小ゲイン時：141dB/最大ゲイン時：91dB
- 重量：約485g
- 直径：約57mm
- 長さ：約160mm
- 動作温度：0°C～40°C
- 保管温度：–20°C～+70°C
■同梱物
- MK 4 digital
- MZQ 4（マイクホルダー）
- 取扱説明書
- ポーチ
- Lightning cable for Mic
- USB cable for Mic
■対応アクセサリー
- MKS 4：エラスティックサスペンション
- MKW 4：ウインドシールド