Ange☆Reve、アイドル横丁に新衣装で登場！”夏” 感たっぷりの新曲披露も

7人組の正統派清純アイドルユニット・Ange☆Reve(アンジュレーヴ)が、この7月8日・9日に神奈川・横浜赤レンガパークにて開催され、国内外からも高い注目を集めるアイドルイベント「アイドル横丁夏祭り!!2017」に新衣装で登場し、集まった多くのファンを熱狂させた。

Ange☆Reveが出演した8日は30度を超える真夏日となったが、会場には全国から様々なアイドルファンが集結。横丁三番地ステージにAnge☆Reveのメンバーが登場すると、いつも以上に大きな歓声と拍手で迎え入れられた。

それもそのはず、この日彼女たちはノースリーブで涼しげな新衣装で登場。夏の天使がイメージとされたこの衣装は、細部までこだわりが見られる作りとなっており、会場の観客からも「可愛すぎる」という声が上がった。

さらにこの日、渡辺くるみから「全力で盛り上がってください!」という煽りから、新曲「絶対リメンバー」を初披露。アッパーなテンポで、Ange☆Reveとしては初の夏ソングとなったこの楽曲は、合いの手ポイントも多く、初披露にもかかわらず会場に集まったファンからは息の合ったコールが繰り出され、会場の雰囲気は一体に。コンビネーションが映えるダンスパフォーマンスも夏の暑さを吹き飛ばす爽やかさで、この夏のキラーチューンになること間違いなしといえそうだ。

いよいよ本格化する夏に向けて、新たな衣装と新曲を手に入れた彼女たちは、これから「TOKYO IDOL FES 2017」や「SEKIGAHARA IDOLWAR」といった大型アイドルイベントにも引っ張りだこ。ますます今後の活動に目が離せない。

そして、9月2日には東京・赤坂BLITZにて2ndワンマンライブ「1,000人と叶えたい 赤坂BLITZで下克上!!~限界はどこにもない~」の開催も決定。現在、楽天チケットにて先行チケットが好評販売中となっている。

天使盤

堕天使盤

●「Lumière ~天使盤~」

PCCA.04520 ¥2,000(税込)

●「Lumière ~堕天使盤~」

PCCA.04521 ¥2,000(税込)

<収録内容・特典>

<収録曲>

●「Lumière~天使盤~」

1. Ange☆Reve overture

2. Maybe Baby

3. Stare

4. リトルピ(TVアニメ『デジモンユニバース アプリモンスターズ』エンディングテーマ)

5. ココからイマジネーション

6. Lovey!

7. あいのうた

●「Lumière~堕天使盤~」

1. Ange☆Reve overture

2. 堕天使の心モヨヲ

3. Limited Complex

4. Reality

5. Tell me why~最後の線香花火~

6. Girls,be ambitious

7. Colorful

※収録内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

<初回封入特典> ※「天使盤」/「堕天使盤」ともに共通(予定)

・オリジナルトレーディングカード(複数種類のうち1枚ランダム封入) ■配信情報

