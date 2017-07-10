Bentham、1stフルアルバム全曲トレーラー公開！対バン第3弾にドラマチックアラスカ

Benthamが7月26日にリリースする初のフルアルバム「Re: Wonder」から、全曲トレーラーが自身の公式Youtubeチャンネルにて公開された。

公開されたトレーラー動画は、アルバムに収録される全13曲をそれぞれ少しづつ聴くことができ､「Re: Wonder」の雰囲気を感じ取ることができる内容になっている。

今回の映像は全編沖縄でロケが行われ、メンバーの好物であるゴーヤの争奪戦が勃発している点も見どころの一つだ。

また、1stフルアルバムを引っ提げた秋のツアー「Re: Wonder TOUR 2017」の対バン第3弾が発表され、9月15日熊本、同16日福岡の2公演にドラマチックアラスカの出演が決定した。

現在、9月公演のチケットは一般発売中となっている。

ドラマチックアラスカ

■ミュージックビデオ

Bentham「Re: Wonder」全曲トレーラー

Bentham / Chicago【Official Music Video】

■リリース情報（アルバム）

Bentham 1st Full Album「Re: Wonder」

2017年7月26日発売

Bentham屋盤

●CD+DVD盤

PCCA.04496 ￥3,000＋税

●CD Only盤

PCCA.04497 ￥2,500＋税

●Bentham屋盤：CD＋グッズ(タオル)

SCCA‐00049 ≫Bentham屋 ￥3,500＋税

＜収録内容・特典＞

PCCA.04568 ￥1,000＋税

＜収録曲＞ 1.White

2.僕から君へ

3.パブリック

4.White（instrumental）

■ライブ情報

Bentham「Re: Wonder TOUR 2017」

・9/8(金)名古屋Electric Lady Land（ワンマン）

・9/10(日)岡山ペパーランド（w/グッドモーニングアメリカ）

・9/12(火)広島CAVE-BE（w/グッドモーニングアメリカ）

・9/15(金)熊本B.9 V2（w/ドラマチックアラスカ）

・9/16(土)福岡DRUM SON（w/ドラマチックアラスカ）

・9/18(月・祝)松山W studio RED（w/SAKANAMON）

・9/20(水)高松DIME（w/SAKANAMON）

・9/22(金)神戸太陽と虎（w/SAKANAMON）

・10/1(日)静岡Live House UMBER

・10/6(金)千葉LOOK

・10/7(土)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya

・10/11(水)仙台LIVE HOUSE enn2nd

・10/12(木)新潟CLUB RIVERST

・10/13(金)松本alecx

・10/15(日)富山Soul Power

・10/20(金)大阪 umeda TRAD（ワンマン）

・10/21(土)赤坂BLITZ（ワンマン）

9月公演チケット一般発売：6/24(土) 12:00〜

10月公演チケット一般発売：7/22(土)12:00〜

■関連サイト

Bentham オフィシャルHP

http://www.bentham-web.com