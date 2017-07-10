Bentham、1stフルアルバム全曲トレーラー公開！対バン第3弾にドラマチックアラスカ

Benthamが7月26日にリリースする初のフルアルバム「Re: Wonder」から、全曲トレーラーが自身の公式Youtubeチャンネルにて公開された。
公開されたトレーラー動画は、アルバムに収録される全13曲をそれぞれ少しづつ聴くことができ､「Re: Wonder」の雰囲気を感じ取ることができる内容になっている。
今回の映像は全編沖縄でロケが行われ、メンバーの好物であるゴーヤの争奪戦が勃発している点も見どころの一つだ。
また、1stフルアルバムを引っ提げた秋のツアー「Re: Wonder TOUR 2017」の対バン第3弾が発表され、9月15日熊本、同16日福岡の2公演にドラマチックアラスカの出演が決定した。
現在、9月公演のチケットは一般発売中となっている。
ドラマチックアラスカ
■ミュージックビデオ
Bentham「Re: Wonder」全曲トレーラー
Bentham / Chicago【Official Music Video】
■リリース情報（アルバム）
Bentham 1st Full Album「Re: Wonder」
2017年7月26日発売
Bentham屋盤
●CD+DVD盤
PCCA.04496 ￥3,000＋税
●CD Only盤
PCCA.04497 ￥2,500＋税
●Bentham屋盤：CD＋グッズ(タオル)
SCCA‐00049 ≫Bentham屋 ￥3,500＋税
＜収録内容・特典＞
PCCA.04568 ￥1,000＋税
＜収録曲＞ 1.White
2.僕から君へ
3.パブリック
4.White（instrumental）
■ライブ情報
Bentham「Re: Wonder TOUR 2017」
・9/8(金)名古屋Electric Lady Land（ワンマン）
・9/10(日)岡山ペパーランド（w/グッドモーニングアメリカ）
・9/12(火)広島CAVE-BE（w/グッドモーニングアメリカ）
・9/15(金)熊本B.9 V2（w/ドラマチックアラスカ）
・9/16(土)福岡DRUM SON（w/ドラマチックアラスカ）
・9/18(月・祝)松山W studio RED（w/SAKANAMON）
・9/20(水)高松DIME（w/SAKANAMON）
・9/22(金)神戸太陽と虎（w/SAKANAMON）
・10/1(日)静岡Live House UMBER
・10/6(金)千葉LOOK
・10/7(土)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya
・10/11(水)仙台LIVE HOUSE enn2nd
・10/12(木)新潟CLUB RIVERST
・10/13(金)松本alecx
・10/15(日)富山Soul Power
・10/20(金)大阪 umeda TRAD（ワンマン）
・10/21(土)赤坂BLITZ（ワンマン）
9月公演チケット一般発売：6/24(土) 12:00〜
10月公演チケット一般発売：7/22(土)12:00〜
■関連サイト
Bentham オフィシャルHP
http://www.bentham-web.com