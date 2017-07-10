【J２採点】山口２-０山形｜山口が降格圏を脱出！MOMは２ゴールを演出した岸田

J２・22節
７月９日／18:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,567人
山口　２-０　山形
前半 １-０
後半 １-０
得点者／山口＝小塚（38分）、岸田（57分）　山形＝なし
 
【採点理由】
MOMの岸田は相手のミスを逃さず決勝点。小塚の先制場面でも相手DFを引きつけた。守備陣も球際に厳しく高評価。村上も好セーブが目立った。山形は中盤から先の展開がアイデア不足で全体的に評価は低調。
 
【チーム採点】
山口　6.5
山形　５
 
【MAN OF THE MATCH】
岸田和人（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
１　村上昌謙　6.5
 
DF
２　宮城雅史　６
３　渡辺広大　6.5
４　福元洋平　6.5
６　前　貴之　６
16　パク・チャニョン　5.5
21　廣木雄磨　６
 
MF
５　佐藤健太郎　６
８　小野瀬康介　6.5（81分OUT）
40　小塚和季　6.5（74分OUT）
 
FW
９　岸田和人　6.5（68分OUT）
 
交代出場
FW
27　大石治寿　６（68分IN）
 
MF
14　髙柳一誠　６（74分IN）
 
MF
15　池上丈二　－（81分IN）
 
監督
カルロス・マジョール　６
 
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　5.5
 
DF
15　加賀健一　5.5
５　菅沼駿哉　5.5
27　高木利弥　5.5
 
MF
４　宇佐美宏和　5.5（76分OUT）
８　風間宏希　６
20　茂木力也　５
14　本田拓也　６
２　瀬川和樹　5.5（13分OUT）
 
FW
26　永藤　歩　５（66分OUT）
11　阪野豊史　5.5
 
交代出場
MF
25　汰木康也　5.5（13分IN）
 
MF
16　佐藤優平　６（66分IN）
 
FW
10　鈴木雄斗　－（76分IN）
 
監督
木山隆之　5.5
 
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）

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