【J２採点】山口２-０山形｜山口が降格圏を脱出！MOMは２ゴールを演出した岸田

J２・22節

７月９日／18:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,567人

山口 ２-０ 山形

前半 １-０

後半 １-０

得点者／山口＝小塚（38分）、岸田（57分） 山形＝なし



【採点理由】

MOMの岸田は相手のミスを逃さず決勝点。小塚の先制場面でも相手DFを引きつけた。守備陣も球際に厳しく高評価。村上も好セーブが目立った。山形は中盤から先の展開がアイデア不足で全体的に評価は低調。



【チーム採点】

山口 6.5

山形 ５



【MAN OF THE MATCH】

岸田和人（山口）



【山口｜選手採点】

GK

１ 村上昌謙 6.5



DF

２ 宮城雅史 ６

３ 渡辺広大 6.5

４ 福元洋平 6.5

６ 前 貴之 ６

16 パク・チャニョン 5.5

21 廣木雄磨 ６



MF

５ 佐藤健太郎 ６

８ 小野瀬康介 6.5（81分OUT）

40 小塚和季 6.5（74分OUT）



FW

９ 岸田和人 6.5（68分OUT）



交代出場

FW

27 大石治寿 ６（68分IN）



MF

14 髙柳一誠 ６（74分IN）



MF

15 池上丈二 －（81分IN）



監督

カルロス・マジョール ６





【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 5.5



DF

15 加賀健一 5.5

５ 菅沼駿哉 5.5

27 高木利弥 5.5



MF

４ 宇佐美宏和 5.5（76分OUT）

８ 風間宏希 ６

20 茂木力也 ５

14 本田拓也 ６

２ 瀬川和樹 5.5（13分OUT）



FW

26 永藤 歩 ５（66分OUT）

11 阪野豊史 5.5



交代出場

MF

25 汰木康也 5.5（13分IN）



MF

16 佐藤優平 ６（66分IN）



FW

10 鈴木雄斗 －（76分IN）



監督

木山隆之 5.5





取材・文：上田真之介（フリーライター）