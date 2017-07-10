【J２採点】山口２-０山形｜山口が降格圏を脱出！MOMは２ゴールを演出した岸田

J２・22節
７月９日／18:03／維新百年記念公園陸上競技場／4,567人
山口 ２-０ 山形
前半 １-０
後半 １-０
得点者／山口＝小塚（38分）、岸田（57分） 山形＝なし
【採点理由】
MOMの岸田は相手のミスを逃さず決勝点。小塚の先制場面でも相手DFを引きつけた。守備陣も球際に厳しく高評価。村上も好セーブが目立った。山形は中盤から先の展開がアイデア不足で全体的に評価は低調。
【チーム採点】
山口 6.5
山形 ５
【MAN OF THE MATCH】
岸田和人（山口）
【山口｜選手採点】
GK
１ 村上昌謙 6.5
DF
２ 宮城雅史 ６
３ 渡辺広大 6.5
４ 福元洋平 6.5
６ 前 貴之 ６
16 パク・チャニョン 5.5
21 廣木雄磨 ６
MF
５ 佐藤健太郎 ６
８ 小野瀬康介 6.5（81分OUT）
40 小塚和季 6.5（74分OUT）
FW
９ 岸田和人 6.5（68分OUT）
交代出場
FW
27 大石治寿 ６（68分IN）
MF
14 髙柳一誠 ６（74分IN）
MF
15 池上丈二 －（81分IN）
監督
カルロス・マジョール ６
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 5.5
DF
15 加賀健一 5.5
５ 菅沼駿哉 5.5
27 高木利弥 5.5
MF
４ 宇佐美宏和 5.5（76分OUT）
８ 風間宏希 ６
20 茂木力也 ５
14 本田拓也 ６
２ 瀬川和樹 5.5（13分OUT）
FW
26 永藤 歩 ５（66分OUT）
11 阪野豊史 5.5
交代出場
MF
25 汰木康也 5.5（13分IN）
MF
16 佐藤優平 ６（66分IN）
FW
10 鈴木雄斗 －（76分IN）
監督
木山隆之 5.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）
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