あす7月11日（火）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼沖縄郷土本フェア（南城市地域物産館、～１７日）
▼蓮・睡蓮まつり（東南植物楽園、～３１日）
■講演・研修
▼沖縄デジタル映像祭コンテンツセミナー（午後１時半、浦添市てだこホール）
▼親子自然体験教室（久米島ホタル館）
■アート・展覧会
▼秋元ナナ個展（ギャラリーはらいそ、～１６日）
▼沖縄平和美術展（那覇市民ギャラリー、～１６日）
▼ヒロ ヤマガタ展（リウボウ美術サロン、～１７日）
▼夏咲きエビネ展（ネオパークオキナワ、～１７日）
▼闘牛女子☆久高幸枝写真展（恩納村博物館、～２３日）
▼山上學陶芸展（青砂工芸館、～２３日）
▼香川秀子・宮平保彦・山里武史三人展（料理と酒の店・毬、～２９日）
▼基地のある街－コザと刺繍店（沖縄市ヒストリート、～３０日）
▼ヒロシマ原爆展（県平和祈念資料館、～８月１２日）
▼「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言～その歴史と背景（那覇市歴史博物館、～８月２８日）
▼神秘のアクアジュエリーアート（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～９月１０日）
▼ベトナム絵画展（県立博物館・美術館、～１０月１５日）
▼首里城の２５年～平成の復元（首里城公園、～１２月６日）
■タイムスのイベント
＜オリオンビール「オリオン６０周年スペシャルイベントｉｎ沖縄タイムス」＞
▼オリオン６０周年パネル展（午後３時半～９時、タイムスギャラリー、～１５日まで）
▼オリオン６０ｔｈアニバーサリーホール（午後４時～９時（オーダーストップ午後８時４５分）、タイムスビル１階エントランス、～２１日まで）※１６日・１７日は休み