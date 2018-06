【夫婦でヌードを披露！】ビヨンセとJay-Zの「夫婦円満」アピール？それとも…

ビヨンセとJay-Zは、現在一緒に『On the Run II 』のツアー中。そんな中、2人の際どいヌード写真も話題となっています。まさかビヨンセとJayが脱ぐなんて…意外すぎて2度見しちゃいます!

これは夫婦の日常?

インターネット上で話題を呼んでいる、ビヨンセとJayのヌード写真。

ベッドに横になり、裸でタバコを吸うJay。その隣でビヨンセは、Tバック姿で豊満なお尻を見せて、新聞を読んでいます。これは夫婦の日常なんでしょうか?!

…どうやらこの写真はツアー会場で売られている、ツアーブックに掲載されているそう。

コンサートでツアーブックを買ったファンだけが拝める、貴重なセクシーショット♡だけどファンは、まさか夫婦のこんな写真があるとは思っていないので、驚きですよね!

裸で抱き合う2人の写真も!ビヨンセは下着も脱いで、Jayにピッタリと身を寄せています。ファンにすれば、永久保存したいくらいの貴重写真になりそうですが、ビヨンセとJayの子供たちが年頃になってから見たら、「恥ずかしいから止めて!」と言いそうですね。

夫婦円満と見せかけて、浮気防止?

CARDIFF, WALES - JUNE 06: Jay-Z (L) and Beyonce Knowles perform on stage during their 'On the Run II' tour opener at Principality Stadium on June 6, 2018 in Cardiff, Wales. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images For Parkwood Entertainment)

結婚10年目を迎える2人は、今まで困難な壁がいくつもありました。不仲説、Jayの浮気、離婚を考えたこともあったビヨンセ。

「信頼を失ったJayとの関係修復に時間がかかったみたいですが、長女のブルー・アイヴィーちゃんの存在が2人を繋ぎ止めていました。そして双子が誕生してから、夫婦の絆は深まりました」と関係者はコメント。

今までヌード写真は見せてこなかった2人ですが、これは「夫婦円満」アピール?それとも…Jayの浮気防止?

ヌード写真を掲載した意図はわかりませんが、今回のツアーは夫婦で新たな人生ステージに立とう、という意味が含まれているのかもしれませんね。

最後に

GLASGOW, SCOTLAND - JUNE 09: Beyonce and Jay-Z kiss ending their performance on stage during the 'On the Run II' Tour at Hampden Park on June 9, 2018 in Glasgow, Scotland. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images For Parkwood Entertainment)

浮気を許し、Jayを信じて一緒にいるビヨンセは、芯が強いな〜。2人が本当の意味で「夫婦円満」で、関係を修復して幸せな夫婦でいてほしい!

ちなみに皆さんは、ビヨンセとJayのヌード写真を「意外」に思いましたか?

Beyoncé and Jay-Z Share Intimate Pictures - Beyoncé and Jay-Z On the Run Tour Book

※この記事は、上記のリンクから参照・翻訳しています。