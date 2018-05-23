日本代表と対戦！パラグアイ代表メンバー発表(2018/5/23)

12日、オーストリアのインスブルックで日本代表と親善試合を行うパラグアイ代表のメンバー20名は以下の通り。
※ロドリゴ・ロハスは足首負傷で外れ、アンヘル・カルドーソを追加招集
GK：
アルフレド・アギラル / Alfredo Aguilar
（オリンピア）
ヘラルド・オルティス / Gerardo Amílcar Ortiz Zarza
（ソル・デ・アメリカ）
フスト・ビジャール / Justo Wilmar Villar Viveros
（ナシオナル）
DF：
ジュニオール・アロンソ / Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica
（リール/FRA）
ファビアン・バルブエナ / Fabián Cornelio Balbuena González
（コリンチャンス/BRA）
アラン・ベニテス / Alan Max Benítez Domínguez
（リベルター）
フアン・エスコバル / Juan Marcelo Escobar Chena
（セロ・ポルテーニョ）
グスタボ・ゴメス / Gustavo Raúl Gómez Portillo
（ミラン/ITA）
ブルーノ・バルデス / Bruno Amílcar Valdez Rojas
（クラブ・アメリカ/MEX）
MF：
アントニオ・バレイロ / Antonio Barreiro Álvarez
（リベルター）
リチャル・オルティス / Richard Ortiz Busco
（オリンピア）
ロベルト・ピリス / Robert Ayrton Piris da Mota Mendoza
（サンロレンソ/ARG）
リチャル・サンチェス / Richard Rafael Sánchez Guerrero
（オリンピア）
アレハンドロ・ロメロ・ガマーラ / Alejandro Sebastián "Kaku" Romero Gamarra
（ニューヨーク・レッドブルズ/USA）
オスカル・ロメロ / Óscar David Romero Villamayor
（上海申花/CHN）
アンヘル・カルドーソ / Ángel Rodrigo Cardozo Lucena
（リベルター）
ロドリゴ・ロハス / Juan Rodrigo Rojas Ovelar（セロ・ポルテーニョ）
FW：
デルリス・ゴンサレス / Derlis Alberto González Galeano
（ディナモ・キエフ/UKR）
アンヘル・ロメロ / Ángel Rodrigo Romero Villamayor
（コリンチャンス/BRA）
アントニオ・サナブリア / Arnaldo Antonio Sanabria Ayala
（ベティス/ESP）
フェデリコ・サンタンデール / Federico Javier Santander Mereles
（コペンハーゲン/DEN）