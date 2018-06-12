石原夏織、2ndシングル「Ray Rule」新ビジュアル＆MV short ver.公開

石原夏織が7月11日にリリースする2ndシングル「Ray Rule」の新アーティスト写真とジャケット写真を公開した。
同シングルは「光」がテーマとなり、ジャケット写真は「影の中の光」を表現している。公式HPでは、法人別のオリジナル特典絵柄も公開となった。
さらに、表題曲「Ray Rule」のミュージックビデオのshort ver.も初公開された。ミュージックビデオでは、石原夏織がレーザーの中で、激しくカッコよく踊る様子が印象的だ。さっそくチェックしてみよう。
■ミュージックビデオ
石原夏織 2nd Single 「Ray Rule」MV short ver.
■リリース情報
2ndシングル「Ray Rule」
2018年7月11日発売
初回限定盤
通常盤
●初回限定盤
PCCG-01684 ￥1,750＋税
●通常盤
PCCG-70426 ￥1,250＋税
＜収録曲＞
1.Ray Rule
作詞：RUCCA 作曲：Coffee Creamers 編曲：岩﨑星実（Elements Garden）
2.半透明の世界で
作詞：ヨシダタクミ（phatmans after school） 作曲・編曲：クボナオキ
3.Ray Rule inst
4.半透明の世界で inst
＜初回限定盤DVD 収録内容＞
・「Ray Rule」MUSIC VIDEO
・「Ray Rule」MUSIC VIDEO MAKING 収録のDVD付き
＜初回限定盤・通常盤 共通特典（初回製造分のみ）＞
8月18日（土）開催！石原夏織BIRTHDAY EVENT チケット優先販売申込券封入
■イベント情報
◆BIRTHDAYイベント
日程：2018年8月18日（土）
昼の部 開場 14:00／開演 15:00
夜の部 開場 17:30／開演 18:30
会場：山野ホール（東京都渋谷区代々木1-53-1）
出演：石原夏織・鷲崎健（ＭＣ）
内容：トーク（ゲーム）＆ミニライブ
チケット：各公演 ￥3,800円（税込）＊全席指定◆2ndシングル発売記念イベント
〇イベント内容
お渡し会 ※お渡し会特典のオリジナルブロマイドは会場ごとに絵柄が異なります。
〇参加方法
2018年7月11日発売 石原夏織2ndシングル「タイトル未定」初回限定盤（PCCG-01684）/通常盤（PCCG-70426）を応募券配布対象の店舗にて、ご予約(全額内金)もしくはご購入されたお客様にイベント応募抽選券をお渡しいたします。
〇会場・日時
・7月28日(土)：大阪会場＆名古屋会場
・8月4日(土)：東京開場
※イベント会場などの詳細は公式HPまで。
■オンエア情報
文化放送『石原夏織のCarry up!?』
文化放送 超！A&G+ 毎週月曜日19:00～19:30
■プロフィール
◆石原夏織
生年月日：1993年8月6日
星座：獅子座
出身地：千葉県
血液型：A型
趣味：美味しいお菓子探し、お昼寝、ショッピング、旅行、飛行機鑑賞、歌を聴くこと、ネイル
特技：ダンス、絡まったネックレスをほどく事、利きマカデミアナッツチョコ
■関連サイト
石原夏織オフィシャルサイト
http://ishiharakaori.com
石原夏織スタッフ公式ツイッター
https://twitter.com/kaoristaff
石原夏織オフィシャルブログ
https://ameblo.jp/ishiharakaori-0806/