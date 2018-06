第72回トニー賞開催！今年のトニー賞はドラマ俳優が大活躍！

この日曜日に開催されたトニー賞。この賞は舞台に対して贈られる名誉ある賞ですが、今年のトニー賞は海外ドラマでよく見る顔が大勢出席していました!テレビ中継で気になった方も多いのでは?そこで、今年のトニー賞に出席していた、テレビでお馴染みのメンバーをご紹介します!

現地時間11日、米・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールにて、第72回トニー賞が開催されました!

この賞は、ニューヨーク・ブロードウェイで上演された演劇、ミュージカル作品に与えられる、アメリカ演劇界最大の祭典です。エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞と並んでEGOTと称される、大変名誉ある賞です。

舞台作品を対象とした賞ですから、エミー賞やアカデミー賞、ゴールデングローブ賞など、映画やドラマを対象とする賞とは若干顔ぶれが異なります。しかし今年はこれに異変が。

今年のトニー賞授賞式には、ドラマドラマや映画で活躍する俳優らが大勢参戦しておりました。

テレビ中継を見て、気になった方も多いのでは?

そこで、今年のトニー賞に出席していた、テレビで見かける顔をご紹介いたします!

栄えあるノミニー!

まずは栄えあるノミニーからご紹介!

俳優賞・女優賞にノミネートされた中にも、大勢知った顔がありました。

モンクさん、もしくはミセス・メイゼルのパパ

NEW YORK, NY - JUNE 10: Tony Shalhoub, winner of the award for Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical for 'The Band's Visit,' poses in the 72nd Annual Tony Awards Press Room at 3 West Club on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

ドラマ『名探偵モンク』のモンクさん、または『マーベラス・ミセス・メイゼル』のパパことトニー・シャルーブ。

彼は「バンズ・ヴィジット(The Band’s Visit)/迷子の警察音楽隊 」でミュージカル部門主演男優賞を受賞。

作品は主演男優賞をはじめ、主演女優、助演男優賞、演出賞、脚本賞、照明デザイン賞、音響デザイン賞、オリジナル楽曲賞、編曲賞と、今回最多の10部門を受賞する快挙です!

イーディスの旦那様

NEW YORK, NY - JUNE 10: Rebecca Night and Harry Hadden-Paton attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions)

『ダウントン・アビー 華麗なる英国貴族の館』の次女イーディスの旦那様、『ザ・クラウン』の個人秘書こと、ハリー・ハーデン・ペイトン。

英国紳士のイメージが強いハリーは、ミュージカル『マイ・フェア・レディ』でミュージカル部門主演男優賞にノミネート。

残念ながらモンクさんに奪われましたが、レッドカーペットには奥様で女優のレベッカ・ナイトとともにご登場。

ミュージカル部門という事は、ハリー、歌って踊れるわけですね!

『ナイトマネジャー』のコーキー

NEW YORK, NY - JUNE 10: Tom Hollander attends the 72nd Annual Tony Awards on June 10, 2018 at Radio City Music Hall in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

トム・ヒドルストン主演ドラマ『ナイト・マネジャー』のコーキーことトム・ホランダー。

彼は「Travesties」で演劇部門の主演男優賞にノミネート。

いかつい面持ちとバックのラブリーなフラワーがなんとも言えないコントラストです。

アンドリュー・ガーフィールド

NEW YORK, NY - JUNE 10: Andrew Garfield poses in the 72nd Annual Tony Awards Media Room at 3 West Club on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

映画『スパイダーマン』シリーズや『ハクソー・リッジ』のアンドリュー・ガーフィールド。

彼は「エンジェルス・イン・アメリカ(Angels In America)」で主演男優賞を受賞しました!

アンドリューの出演した「エンジェルス・イン・アメリカ」は、1980年代のニューヨークを舞台に、エイズに冒された同性愛者の主人公とその周りの人間模様を描いた群像劇。

彼は受賞の際、関係者や家族に感謝を述べたあとに、「我々はみんな、尊敬されるべき存在で、居場所がある。だからケーキを焼いてほしいと思う人全員に、ケーキを焼こうじゃないか!」とスピーチをして評判になっています。

(アメリカでは先日、連邦裁判所が信仰を理由にゲイカップルにウェディングケーキを作るのを拒否した男性を擁護する判決を下しており、問題になっていました)

舞台は演劇リバイバル作品賞も受賞です!

エイミー・シューマー

NEW YORK, NY - JUNE 10: Amy Schumer and Chris Fischer attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions )

コメディエンヌのエイミー・シューマーは「Meteor Shower」で主演女優賞にノミネート。

残念ながら受賞はなりませんでした。

レッドカーペットには、結婚したばかりのご夫君でシェフの、クリス・フィッシャーと一緒にご登場。

マイケル・セラ

NEW YORK, NY - JUNE 10: Michael Cera attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

エミー賞のコメディ作品賞受賞のテレビドラマ『ブル〜ス一家は大暴走!』や映画『Juno』のマイケル・セラ。

彼は「Lobby Hero」で演劇助演男優賞のノミネート。残念ながら受賞はならず。

ネイサン・レイン

NEW YORK, NY - JUNE 10: Nathan Lane poses in the 72nd Annual Tony Awards Media Room at 3 West Club on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

ドラマ『グッド・ワイフ』や『モダン・ファミリー』、古くは『セックス・アンド・ザ・シティ』なんかにもご出演のネイサン・レイン。

彼はドラマや映画でも活躍していますが、舞台俳優として有名です。

そんなネイサンは「エンジェルス・イン・アメリカ」で助演男優賞を受賞しました。

『レディ・バード』や『ロザンヌ』のローリー・メトカーフ

NEW YORK, NY - JUNE 10: Laurie Metcalf poses in the 72nd Annual Tony Awards Media Room at 3 West Club on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

21年ぶりにリバイバルして、大成功を収めたにも関わらず、主演のロザンヌ・バーの人種差別発言で打ち切りになった話題のドラマ、『ロザンヌ』に出演のローリー・メトカーフ(なんという紹介文)。

『レディ・バード』ではシアーシャ・ローナンの母親役を演じてアカデミー賞助演女優賞にノミネートされていました。

彼女、トニー賞はなんと昨年から連続受賞です!

『ロザンヌ』でエミー賞の受賞歴もありますから、EGOTも夢ではありません。

『30 ROCK/サーティー・ロック』のティナ・フェイ

NEW YORK, NY - JUNE 10: US actress Tina Fey (L) and US composer Jeff Richmond attend the 72nd Annual Tony Awards on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

『30 ROCK/サーティー・ロック』のティナ・フェイは、2004年の映画『ミーン・ガール』をミュージカル版に書き直し、ミュージカル脚本賞にノミネート。この作品は、ミュージカル主演女優賞を初め今年のトニー賞で最多の12部門にノミネートされていました!

レッドカーペットにはご夫君で作曲家の ジェフ・リッチモンド と一緒に。

ジェフは今作の音楽を担当しています。

ドラマ俳優、プレゼンターとしても大活躍!

受賞者や受賞作品の紹介、そしてトニー賞ではノミネート作品のパフォーマンスも行われるため、プレゼンターが大勢登場します!

今年のトニー賞には、プレゼンターとしてもテレビドラマで見かける顔が大活躍!

マーベラスなミセス・メイゼル

NEW YORK, NY - JUNE 10: Rachel Brosnahan attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Jenny Anderson/Getty Images for Tony Awards Productions)

『マーベラス・ミセス・マーベル』のレイチェル・ブロズナハン。

レイチェルはバラ模様のドレスでご登場。フラワーがバックのレッドカーペットでは背景に同化しそうな勢いでした。

NEW YORK, NY - JUNE 10: Rachel Brosnahan attends the 72nd Annual Tony Awards on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/FilmMagic)

オリビア・ポープも参戦

NEW YORK, NY - JUNE 10: Kerry Washington attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/FilmMagic)

惜しくも次のシーズンで放送終了が決定している、ドラマ『スキャンダル託された秘密』のオリビア・ポープことケリー・ワシントン。

アメリカではついに最終回を迎えちゃっております。

『glee/グリー』のシュー先生

NEW YORK, NY - JUNE 10: Matthew Morrison attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

『glee/グリー』のシュー先生ことマシュー・モリソン。

彼は『glee/グリー』後はブロードウェイで活躍中。そうそう、『グレイズ・アナトミー』にも出て来ましたね。

NEW YORK, NY - JUNE 10: Matthew Morrison attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Tony Awards Productions )

マシュー・モリソン、お一人『雨に歌えば』中

『glee/グリー』からもう一方

NEW YORK, NY - JUNE 10: Jenna Ushkowitz attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『グリー』のティナことジェナ・アウシュコウィッツ。

ジェナは『グリー』の前から舞台女優として活躍しています。

『オーファン・ブラック~暴走遺伝子』のタチアナ・マスラニー

NEW YORK, NY - JUNE 10: Tatiana Maslany attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』のタチアナ・マスラニー。

フラワーモチーフのドレスには、「Time'sUp」のバッジが見えます。

『スーパーガール』のウワサのカップル

NEW YORK, NY - JUNE 10: Melissa Benoist and Chris Wood attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『スーパーガール』のメリッサ・ブノワ&クリス・ウッド。

二人は交際がウワサになっていましたが、トニー賞のレッドカーペットに揃って登場!これがカップルとして初めてのレッドカーペットだそうです!

キャリー・マリガン

NEW YORK, NY - JUNE 10: Carey Mulligan attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『華麗なるギャツビー』のキャリー・マリガン。

彼女はNetflix製作ドラマ『コラテラル 真実の行方』にご出演。

『SATC』のアレクサンドル・ペトロフスキーも登壇

NEW YORK, NY - JUNE 10: Mikhail Baryshnikov speaks onstage during the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

『セックス・アンド・ザ・シティ』のキャリーの芸術家のボーイフレンド、アレクサンドル・ペトロフスキーことミハイル・バリシニコフ。

彼も今年のトニー賞でプレゼンターを務めていました。

『グッド・ワイフ』『グッド・ファイト』のダイアン・ロックハートも

NEW YORK, NY - JUNE 10: Christine Baranski attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Tony Awards Productions )

『グッド・ワイフ』そしてスピンオフの『グッド・ファイト』でダイアン・ロックハートを演じるクリスティーン・バランスキー。

この夏公開の『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』も楽しみです!

『ホームランド』のキャリーと『ハンニバル』のウィル・グレアムご夫妻

NEW YORK, NY - JUNE 10: Claire Danes and Hugh Dancy attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

ドラマ『ホームランド』のキャリーことクレア・デインズと、ご夫君で『ハンニバル』のウィル・グレアムことヒュー・ダンシーご夫妻。

クレアは大きなお腹で、とっても幸せそうなお二人です。

NEW YORK, NY - JUNE 10: Claire Danes and Hugh Dancy pose in the audience during the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Tony Awards Productions)

『真夜中のパーティー』の4人も!

NEW YORK, NY - JUNE 10: Andrew Rannells, Matt Bomer, Zachary Quinto, and Jim Parsons present an award onstage during the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

先日もご紹介しました『真夜中のパーティー』。主演の4人もプレゼンターとしてご登場。

左から『GIRLS/ガールズ』のゲイのイライジャことアンドリュー・ラネルズ、『ホワイトカラー』のニールことマット・ボマー、『スタートレック』のスポック船長ことザッカリー・クイント、そして『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のシェルドンことジム・パーソンズ。

NEW YORK, NY - JUNE 10: Miles McMillan (L) and Zachary Quinto attends the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/FilmMagic)

ザッカリーはボーイフレンドでモデルのマイルズ・マクミランとレッドカーペットに。

NEW YORK, NY - JUNE 10: (L-R) Simon Halls, Kit Halls and Matt Bomer attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions )

マットはご夫君のサイモン・ホールズ、そしてお子さんのキットと一緒にレッドカーペットに。

NEW YORK, NY - JUNE 10: Andrew Rannells and Miles McMillan attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images for Tony Awards Productions )

アンドリューはザッカリーのボーイフレンド、マイルズとこんなショットもキャッチされております!

NEW YORK, NY - JUNE 10: Todd Spiewak and Jim Parsons attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

ジム・パーソンズも、ご夫君のトッド・スパイワックとレッドカーペットに!

NEW YORK - JUNE 10: Josh Groban and Sara Bareilles at THE 72nd ANNUAL TONY AWARDS broadcast live from Radio City Music Hall in New York City on Sunday, June 10, 2018 (8:00-11:00 PM, live ET/delayed PT) on the CBS Television Network. (Photo by John Paul Filo/CBS via Getty Images)

少し前までは、映画に出演する俳優、テレビドラマに出演する俳優、そして舞台で活躍する俳優はそれぞれ各分野に特化して活躍していましたが、最近ではその垣根はほとんどなくなってきています。

こうして、お気に入りの俳優たちがさまざまな形で活躍する姿を見るのは嬉しいもの!

これからも、彼らの活躍に期待です!