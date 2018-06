cinema staff、4カ月連続東名阪クアトロツアー9月編ゲストに夜の本気ダンス

cinema staffがこの6月から9月までの4ヶ月間連続で開催中の東名阪クアトロツアー「デビュー10周年記念ライブシリーズ two strike to(2) night~バトル・オブ・クアトロ~」の9月編3公演に、夜の本気ダンスがゲストとして参加することが発表された。

CDデビュー10周年を記念し、cinema staffがゆかりあるアーティストを迎え開催される同ツアー。6月編には9mm Parabellum Bulletを迎えて現在敢行されており、大阪・名古屋と行われ大盛況のまま6月12日には東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を行う。

7月編にはGOOD ON THE REEL、8月編にはSaucy Dogを迎え、それぞれ「インディーズ地獄 -Good On The Indies-」「リード曲ZERO -Saucy Selection No Lead Track-」「日本語題名愛好会 -俺の本気センス-」と、cinema staffは趣向を凝らしたセットリストでライブを展開する予定だ。

今回発表された9月編では、今年も地元岐阜club-Gで行わることが発表されたばかりのcinema staffの主催イベント「OOPARTS」に出演したこともある夜の本気ダンスとの競演に。

なお、チケットは6月24日までオフィシャル先行受付中。早めに入手しておきたい。

夜の本気ダンス

■ライブ情報

◆「デビュー10周年ライブシリーズ two strike to(2) night~バトル・オブ・クアトロ~」

〇6月編 メンバー代表戦 -3mm Spectrum Select-

2018年6月12日(火) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※SOLD OUT!

ゲスト:9mm Parabellum Bullet

(*開催済み公演は割愛)

〇7月編 インディーズ地獄 -Good On The Indies-

2018年7月9日(月) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

ゲスト:GOOD ON THE REEL

2018年7月10日(火) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

ゲスト:GOOD ON THE REEL

2018年7月12日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

ゲスト:GOOD ON THE REEL

〇8月編 リード曲ZERO -Saucy Selection No Lead Track-

2018年8月13日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

ゲスト:Saucy Dog

2018年8月14日(火) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

ゲスト:Saucy Dog

2018年8月16日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

ゲスト:Saucy Dog

〇9月編 日本語題名愛好会 -俺の本気センス-

2018年9月11日(火) 渋谷CLUB QUATTRO

ゲスト:夜の本気ダンス

2018年9月13日(木) 名古屋CLUB QUATTRO

ゲスト:夜の本気ダンス

2018年9月14日(金) 梅田CLUB QUATTRO

ゲスト:夜の本気ダンス

前売り:4,000円 ※ドリンク代別

開場:18:00/開演19:00

オフィシャル先行予約 受付日時:6月12(火)22:00〜6月24日(日)23:59

http://w.pia.jp/s/cinemastaff-yorudan-of/

チケット一般発売日:7月14日(土)

中学生以上はチケットが必要/小学生以下は保護者同伴のみ入場可

◆「cinema staff presents”OOPARTS 2018”」

出演者:cinema staff and more…

公演日:2018年9月22日(土) OPEN/12:30 START/13:30

会場名:岐阜CLUB-G

オフィシャルホームページ先行:http://w.pia.jp/s/ooparts2018/

※2018年6月6日(水) 22:00〜6月17日(日) 23:59

一般チケット発売日:7月10日 (火)10:00

■リリース情報

cinema staff×アルカラ スプリットEP「undivided E.P.」

2018年6月13日発売

PCCA.04674 ¥1,852+税

<収録曲>

「first song(at the terminal)」 / cinema staff

「サースティサースティサースティガール」 / アルカラ

「チクショー」 / cinema staff(アルカラ楽曲カバー)

「great escape」 / アルカラ(cinema staff楽曲カバー)

「A.S.O.B.i」 / cinema staff×アルカラ

計5曲入り

<予約/先着購入特典>

TOWER RECORDS:cinema staff久野洋平描き下ろし cinema staff×アルカラオリジナルステッカー

その他一般店:cinema staff×アルカラ「undivided E.P.」告知ポスター

※一部お取り扱いない店舗/オンラインサイトもございます。店舗へご確認のうえご予約下さい。

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承下さい。

■関連サイト

cinema staffオフィシャルサイト

http://cinemastaff.net/

アルカラオフィシャルサイト

http://arukara.net/