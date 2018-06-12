cinema staff、4カ月連続東名阪クアトロツアー9月編ゲストに夜の本気ダンス

cinema staffがこの6月から9月までの4ヶ月間連続で開催中の東名阪クアトロツアー「デビュー10周年記念ライブシリーズ two strike to(2) night～バトル・オブ・クアトロ～」の9月編3公演に、夜の本気ダンスがゲストとして参加することが発表された。
CDデビュー10周年を記念し、cinema staffがゆかりあるアーティストを迎え開催される同ツアー。6月編には9mm Parabellum Bulletを迎えて現在敢行されており、大阪・名古屋と行われ大盛況のまま6月12日には東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を行う。
7月編にはGOOD ON THE REEL、8月編にはSaucy Dogを迎え、それぞれ「インディーズ地獄 -Good On The Indies-」「リード曲ZERO -Saucy Selection No Lead Track-」「日本語題名愛好会 -俺の本気センス-」と、cinema staffは趣向を凝らしたセットリストでライブを展開する予定だ。
今回発表された9月編では、今年も地元岐阜club-Gで行わることが発表されたばかりのcinema staffの主催イベント「OOPARTS」に出演したこともある夜の本気ダンスとの競演に。
なお、チケットは6月24日までオフィシャル先行受付中。早めに入手しておきたい。
夜の本気ダンス
■ライブ情報
◆「デビュー10周年ライブシリーズ two strike to(2) night～バトル・オブ・クアトロ～」
〇6月編 メンバー代表戦 -3mm Spectrum Select-
2018年6月12日(火) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※SOLD OUT!
ゲスト：9mm Parabellum Bullet
（＊開催済み公演は割愛）
〇7月編 インディーズ地獄 -Good On The Indies-
2018年7月9日(月) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
ゲスト：GOOD ON THE REEL
2018年7月10日(火) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
ゲスト：GOOD ON THE REEL
2018年7月12日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
ゲスト：GOOD ON THE REEL
〇8月編 リード曲ZERO -Saucy Selection No Lead Track-
2018年8月13日(月) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
ゲスト：Saucy Dog
2018年8月14日(火) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
ゲスト：Saucy Dog
2018年8月16日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
ゲスト：Saucy Dog
〇9月編 日本語題名愛好会 -俺の本気センス-
2018年9月11日（火） 渋谷CLUB QUATTRO
ゲスト：夜の本気ダンス
2018年9月13日（木） 名古屋CLUB QUATTRO
ゲスト：夜の本気ダンス
2018年9月14日（金） 梅田CLUB QUATTRO
ゲスト：夜の本気ダンス
前売り：4,000円 ※ドリンク代別
開場：18:00／開演19:00
オフィシャル先行予約 受付日時：6月12(火)22:00〜6月24日(日)23:59
http://w.pia.jp/s/cinemastaff-yorudan-of/
チケット一般発売日：7月14日（土）
中学生以上はチケットが必要/小学生以下は保護者同伴のみ入場可
◆「cinema staff presents”OOPARTS 2018”」
出演者：cinema staff and more…
公演日：2018年9月22日(土) OPEN/12:30 START/13:30
会場名：岐阜CLUB-G
オフィシャルホームページ先行：http://w.pia.jp/s/ooparts2018/
※2018年6月6日(水) 22:00〜6月17日(日) 23:59
一般チケット発売日：7月10日 (火)10:00
■リリース情報
cinema staff×アルカラ スプリットEP「undivided E.P.」
2018年6月13日発売
PCCA.04674 ￥1,852+税
＜収録曲＞
「first song(at the terminal)」 / cinema staff
「サースティサースティサースティガール」 / アルカラ
「チクショー」 / cinema staff（アルカラ楽曲カバー）
「great escape」 / アルカラ（cinema staff楽曲カバー）
「A.S.O.B.i」 / cinema staff×アルカラ
計5曲入り
＜予約/先着購入特典＞
TOWER RECORDS：cinema staff久野洋平描き下ろし cinema staff×アルカラオリジナルステッカー
その他一般店：cinema staff×アルカラ「undivided E.P.」告知ポスター
※一部お取り扱いない店舗/オンラインサイトもございます。店舗へご確認のうえご予約下さい。
※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承下さい。
■関連サイト
cinema staffオフィシャルサイト
http://cinemastaff.net/
アルカラオフィシャルサイト
http://arukara.net/