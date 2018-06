【ネタバレなしです！】 映画『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』 ヒーローまとめ

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』を観ました! 映画を観て、気付いたことやアニメシリーズとの比較・類似点を簡単に、まとめてみました! 今回は、ヒーロー編です。

~はじめに~

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』に登場したヒーローたちに関する簡単な感想

☆ドクター・ストレンジとウォンの掛け合いが面白かった!

☆ドクター・ストレンジの屋敷は、今作でも大変なことに!

☆トニー/アイアンマンの新しいアーマーがかっこ良かった!

☆トニーとドクター・ストレンジの共演!

シャーロックな2ショットが、もう最高です!

☆ネッドのアシストが今回も最高!

☆新アーマー、アイアン・スパイダーの登場が嬉しかった!

☆ソーに対抗心を燃やすスター・ロードの姿がかわいかった!

☆スター・ロードが「キメ顔で行くぞ」と言った際、

マンティスが一生懸命、キメ顔をしようと表情を変えていたような気が!

☆ロケットなりにソーに気を使う姿が良かった!

☆グルートが反抗期! 笑ってしまいました。

☆スカーレット・ウィッチとヴィジョンのラブラブな姿は

ホッとしました!

☆映画『ブラックパンサー』から、それほど期間が空くことなく、

ブラックパンサーやオコエ,シュリたちの活躍する姿を再び、

観ることが出来て嬉しかったです!

☆オコエの「オリンピックやスターバックス…」というセリフが

ちょっと面白かった!

☆ロケットとバッキーの2ショットは、かなり珍しいので

テンションが上がりました!

☆スカーレット・ウィッチの強さを目の当たりにしたオコエが、

思わず「早く来てよ」と言ったシーンも好き。

☆キャプテン・アメリカとソーの

「髪、切った?」

「ヒゲ、真似ただろ?」

というやり取りにキュンキュンしました!

~アイアン・スパイダー~

今回のトニー/アイアンマンの新アーマーも

かっこ良かったですが、

スパイダーマンが装着するアーマー、アイアン・スパイダーの

登場が嬉しかったです!

ここで、アニメシリーズとの比較を。

映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

→アイアン・スパイダーはトニー・スタークが作ったアーマー。

アニメ「アルティメット・スパイダーマン」

→第1シーズン第5話にトニー/アイアンマンがゲスト登場。

トニーはピーターにアイアン・スパイダーをプレゼントしてくれるのですが、

ピーターは上手く使いこなせず、騒ぎを大きくしてしまう…。

その後、ピーター自身で改良を加え、使いこなせるようになるのですが、

S.H.I.E.L.D. で保管されることに。

第2シーズン第42話にて。

グリーンゴブリン(とシンビオート軍団)

との戦いになった際、

ピーターは再び、アイアン・スパイダーを装着します。

第3シーズン「ウェブ・ウォーリアーズ」第5話にて。

ピーターは、ミッドタウン高校の募金イベントで

アイアン・スパイダーを展示してしまいます。

そのため、タスクマスターにアイアン・スパイダーが狙われて

しまいます。

その際、アマデウス・チョーがアーマーを装着。

すぐ使いこなせていたので、

そのまま、アマデウス・チョーがアーマーを使用することに。

アイアン・スパイダーとして、ピーターの仲間になります。

(その後、自らアーマーを改良していました。)

~ソーの新しい武器~

映画『マイティ・ソー/バトルロイヤル』で

ソーはヘラにムジョルニアを壊されてしまいました。

今回、ソーの新しい武器が登場します。

ストームブレーカー

です!

ソーが体を張る姿に、

ニダベリアの鍛冶職人が重傷な体で武器を作ってくれる姿に、

グルートの最終的なアシストに、

少し涙腺が緩みそうになりました。

さて、

原作コミックの世界では、

ストームブレーカーは

ベータ・レイ・ビル

というヒーローが持っている武器です。

(外見がソーに似ています。)

ベータ・レイ・ビルは

長編アニメ「超人ハルク サカールの預言」

に少しだけ登場します。

また、

アニメ「ディスク・ウォーズ:アベンジャーズ」(日本の作品)

にも、フィギュアが登場したりします。

~ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー~

スター・ロードとガモーラが、とても良い雰囲気の時に、

ドラックスのまさかの行動&セリフに

笑ってしまいました!

冒頭から衝撃を受けていた私にとって、

ドラックスの天然ぶりは

さて、

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが主役のアニメ作品

(タイトルは、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」)

があるのですが、

その作品でも

ドラックスの天然ぶりは炸裂しています。

ロケット「目を皿のようにしてろ」

に対して

ドラックス「目を皿にするのは難しい」

と真顔で答えたり…。

ロケットに「ダクトテープは最強のアーマー」とだまされて、

ダクトテープを体中に巻き付けたり…。

とクスクスと笑える展開があります。

映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』で

初登場したマンティス。

今作にも、引き続き、登場しています。

マーベル・シネマティック・ユニバースのマンティスは、

(個人的なイメージですが、)キュートな天然ガール

という印象があります。

マンティスは、

アニメ「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」にも

登場しています。

アニメ版は、

胸元がざっくり開いた服装のせいか、

セクシーな印象があります。

また、

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーではなく、

ユニバーサル・ビリーバー

というグループに所属しています。

(簡単に説明すると、

ビリーバーは、信じる力を原動力としている集団。)

とある繭をめぐって、

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとビリーバーが

対立したこともありました。

~ハルク/ブルース・バナー~

少しネタバレになってしまいますが、

今作では、

ブルース・バナーが何故かハルクに変身できませんでした…。

そのため、

ワカンダでの戦闘の際、

ブルース・バナーは、ハルクバスターを装着します。

さて、

ハルクが主役の

「ハルク:スマッシュ・ヒーローズ」

というアニメ作品があります。

この作品は、

ハルクがハルクとして、自分の意志で

ヒーローチーム(メンバーは、ハルク,A-ボム,シー・ハルク,レッドハルク,スカー)を

その「ハルク:スマッシュ・ヒーローズ」

第43話にて。

ハルクはブルース・バナーの姿に戻ります。

元の姿でも、ヒーロー活動を続けたいブルース・バナーは

アーマーを装着することに。

という展開がありました。

第43話では、ベティ・ロスも登場しました。(左:ブルース・バナー,右:ベティ・ロス)

以下のようなこともありました

☆ハルクバスターをトニー以外の人が装着した例☆

● 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

→ブルース・バナー

● アニメ「フューチャー・アベンジャーズ」(日本の作品)

→第11話~第13話にて。

スーパーヒーロー規制法案に乗じて、ノーマン・オズボーンが

トニーからハルクバスターを回収してしまう。

そして、グリーン・ゴブリン(ノーマン・オズボーン)が

ハルクバスターを装着する。

という展開がありました。

ヒーローたちの共演に胸が躍りましたが、

やはり

冒頭(ロキ!ヘイムダル! ミークやコーグ,ヴァルキリーは??)

結末(涙が出そうでした)

は衝撃的でした…。

なので、エンドロール中は放心状態…。

エンドロール後の映像に、

マーベル・シネマティック・ユニバースに久しぶりの登場の

あの人とあの人の姿に

テンションが上がりましたが、

その後の展開に、再び放心状態…。

1回目の鑑賞では、放心状態だったため気付かなかったのですが、

2回目の鑑賞で気付きました!

あのエンドロール後の映像は、

ある女性ヒーローの存在を示唆するシーンだったのですね!

ということは、

アベンジャーズの次回作は

彼女や

今回、登場しなかったホークアイやアントマンが

キーパーソン??

とにもかくにも

次回作の展開がとても気になります!!

(ハッピーエンドであってほしい!!)