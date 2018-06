今週も最多連覇を更新！ 7月に新作リリースのあのアーティストが1位

J-WAVEで放送中の番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(ナビゲーター:クリス・ペプラー)。J-WAVE全番組のオンエア、番組サイトのVOTEボタンから寄せられたリスナーズポイント、都内主要CDショップのセールデータをもとにポイントを計算。今、東京で最もヒットしている曲や、リリース前の未来のヒット曲、全部で100曲をカウントダウン! ここでは6月10日(日)オンエアの『THIS WEEKS TOP10』を紹介します!

■6月10日付チャート

1位:Ariana Grande『No Tears Left To Cry』

2位:平井 堅『知らないんでしょ?』

3位:John Mayer『New Light』

4位:Superfly『Bloom』

5位:Years & Years 『If You're Over Me』

6位:BTS『FAKE LOVE』

7位:Selena Gomez『Back to You』

8位:サザンオールスターズ『闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて』

9位:宇多田ヒカル『初恋』

10位:Disclosure feat. Fatoumata Diawara 『Ultimatum』

1位:Ariana Grande『No Tears Left To Cry』

5連覇を達成! 今週もオンエアポイント、リスナーズポイントが絶好調。通算ナンバーワン記録は、映画『グレイテスト・ショーマン』の主題歌、Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble『This Is Me』と並びました。来月7月20日(金)発売予定のアリアナのニュー・アルバム『Sweetener』。全容は明らかにされていませんが、すでに発表されているファレル・ウィリアムス、ニッキー・ミナージュに加えミッシー・エリオットも参加することが、アリアナのツイッターで公開されました。さらなる進化が期待される新作にも期待です。

2位:平井 堅『知らないんでしょ?』

平井 堅さんのライフワークで、お客さんがお酒を飲みながら楽しむコンセプトアコースティックライブ「Ken's Bar」は1998年から続けて、今年で20周年を迎えます。開店20周年を記念して現地時間8月27日(月)、28日(火)、アメリカ・ニューヨークで特別公演「KEN HIRAI Ken's Bar 20th Anniversary Special!! Vol.2」の開催が決定。平井さんがNYで公演を行うのは、2010年以来8年ぶり、日本からのVIP席つきのオフィシャルツアーの実施も予定されています。

3位:John Mayer『New Light』

この曲のミュージックビデオは「MVを作る予算がない」と本当か嘘かわからない理由でチープな合成映像でウケを狙ったJohn Mayerですが、私生活はリッチセレブ。ビバリーヒルズの豪邸を15億円で購入、ロサンゼルスの町並みを一望できる3.6エーカーの土地に建つ5つのベッドルーム、7つのバスルームを持つ床面積660平方メートルもある、平屋でガレージはリフト付きの2階建て。この物件も前の所有者はマルーン5のアダム・レヴィーン。モデルのベハティ・プリンスルーのために贅を尽くし整備された邸宅です。

4位:Superfly『Bloom』

結婚専門誌『ゼクシィ』の25周年テーマソングになっている6月6日に発売のSuperflyの新曲。2015年に番組に出演した際にはピンポンボックスで「これから達成したいビッグな夢は?」という質問に「50歳で結婚したい」と答えていたそうです。次週の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』へのゲスト出演が決定しています。

5位:Years & Years 『If You're Over Me』

先月イギリスの4都市で開催された野外フェス「BBC Music Presents The Biggest Weekend」。このフェスは、世界最大級の野外フェス「Glastonbury Festival」の4年に1度の休息年に開催されますが、今年はその年にあたり、ベック、ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ、テイラー・スウィフト、エド・シーランなどビッグネームを迎え開催されました。Years & Yearsも出演し、この曲を含む全7曲を披露、BBCのオフィシャルYouTubeサイトでライブの模様をみることができます。来月リリースされるニューアルバム『Palo Santo』では、ボーカルのオリー・アレクサンダーがローブのような衣装でステージにたち、それが舞い上がりながら登っていく神々しい演出が見れるそうですが、クリスは「これオリーはこっそり紅白歌合戦みてるな、そこからアイディアを頂戴したのでは?」とコメント。今年の「FUJI ROCK FESTIVAL '18」のグリーンステージへの出演も決定。もしかするとこの“紅白パフォーマンス”をみることができるかもしれません。

6位:BTS『FAKE LOVE』

日本のみならず全世界を席巻中のBTS。最新アルバムが全米アルバムチャートで初登場1位を獲得。今週は6位に順位を落とすものの、2週連続チャート入り、全米シングルチャートでも『FAKE LOVE』は51位に2週連続チャートイン、韓国のみならずアジア圏史上初の快挙です。地元韓国ではBTSの成功を受けて文在寅(ムン・ジェイン)大統領に続き、李洛淵(イ・ナギョン)首相も称賛。文化芸術分野がさらに発展するよう創作、市場参入、流通、海外進出といった全てのプロセスで妨げとなる規制を撤廃するように指示したそうです。

7位:Selena Gomez『Back to You』

セレーナ・ゴメスは、現在ロサンゼルスのスタジオシティに所有している家を売りに出しています。昨年、2億5000万円で購入した物件ですが、売り出し価格は3億円。実際、セレーナが暮らしたかどうかはわかりませんが、とてもオシャレな物件で、さらに地元テキサス州に持っていた豪邸も3億3000万円で売出し中です。

8位:サザンオールスターズ『闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて』

今月6月25日でデビュー40年を迎えるサザンオールスターズの新曲。40年、日本の音楽シーンの第一線を走り続けてきたサザンですが、同じ1978年デビュー組は、財津和夫さん、杏里さん、堀内孝雄さん、高橋真梨子さん、竹内まりやさん、朝風まり(プリンセス天功)さんなど、豊作の年でした。デビュー記念日の6月25日と26日にはワンマンライブ「サザンオールスターズ キックオフライブ 2018『ちょっとエッチなラララのおじさん』」を開催。26日の公演は、全国47都道府県、各地の映画館でライブビューイング中継が決定しています。

9位:宇多田ヒカル『初恋』

今週初登場曲中もっとも高いポジションにエントリー。先週までエントリーしていた『Play A Love Song』と入れ替わってトップ10圏内にエントリー。先週ゲストに登場した、世界のトップドラマー、クリス・デイヴさんも宇多田ヒカルさんのレコーディング参加したそうで「彼女は的確で仕事がしやすかった。自分が何を求めているのかわからないアーティストもけっこういる。スタジオに入ってからどうすればいいのか段々発掘していく形なんだけど、彼女の場合は最初からイメージがあって『これをやってくれ』と言って、本当に仕事がしやすかった」と語っていたそうです。宇多田ヒカルさんのニュー・アルバム『初恋』は6月27日(水)リリースです。

10位:Disclosure feat. Fatoumata Diawara『Ultimatum』

この曲でフィーチャーされている「Fatoumata Diawara」の発音。「ファトゥマタ・ジャワラ」か「ディアワラ」か番組内で諸説ありましたが、番組リサーチャーが、彼女の出演したテレビ番組やインタビュー映像を片っぱしから調べたところ。ほぼ全部「ディアワラ」と発音していることが判明したそうです。本人の自己紹介も「ディアワラ」に近い発音だったということで、クリスは「『ファトゥマタ・ディアワラ』で行きたいと思います」と話していました。

6月17日(日)の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』はスペシャルエディションとしてお届け。1万円の選べるチケットが貰える「逆電SING A SONGバスター」企画。さらにゲストにSuperflyと、加藤ミリヤさんをお迎えします。お聴き逃しなく!

