シリーズ初のライブ公演『あんステフェスティバル』より、ロゴ＆ティザーキービジュアル公開！

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』シリーズ初となる、ライブ公演『あんステフェスティバル』(あんステフェス)が、横浜で2018年9月22日(土)~、神戸で2018年9月26日(水)~スタートします。そしてこのたび、ロゴ&ティザーキービジュアルが公開となりました!

本作は2016年6月に初演、2017年1月に続編(~Take your marks!~)が上演。同年9月にエクストラ・ステージとしてKnights篇(~Judge of Knights~)上演。2018年1月にメインストーリー完結篇として~To the shining future~が上演。本編中にアイドルのライブパフォーマンスを観客が応援するという、会場が一体となって楽しめるステージ演出が話題となり、大好評を博しました。

そして次回の公演では、これまでに登場した全8ユニット31名でライブを実施します! 是非ともこの機会をお見逃しなく。

▲公開されたロゴ&ティザーキービジュアル

公演情報

●タイトル 『あんステフェスティバル』(あんステフェス)

原作 Happy Elements K.K

脚本 赤澤ムック

演出 宇治川まさなり

出演

明星スバル:小澤廉

氷鷹北斗:山本一慶

遊木真:松村泰一郎

衣更真緒:谷水力

天祥院英智:前山剛久

日々樹渉:安井一真

伏見弓弦:渡邉駿輝

姫宮桃李:星元裕月

月永レオ:橋本祥平

瀬名泉:高崎翔太

鳴上嵐:北村諒

朔間凛月:荒牧慶彦

朱桜司:北川尚弥、

大神晃牙:赤澤遼太郎

朔間零:小南光司

羽風薫:奥谷知弘

乙狩アドニス:瑛、

守沢千秋:佐伯亮

深海奏汰:堀海登

南雲鉄虎:小西成弥

高峯翠:村川翔一

仙石忍:深澤大河

仁兎なずな:大崎捺希

紫之創:櫻井圭登

真白友也:宮崎湧

天満光:奥井那我人

葵ひなた:山中健太

葵ゆうた:山中翔太

鬼龍紅郎:上田堪大

蓮巳敬人:小松準弥

神崎颯馬:樋口裕太

日程・会場

横浜:2018年9月22日(土)~24日(月祝) 横浜文化体育館

神戸:2018年9月26日(水)~27日(木) 神戸ワールド記念ホール

チケット:ローソンチケットにて発売

・一般チケット:¥8,000(税込)

・プレミアムチケット:¥11,000(税込)

※プレミアムチケットとはアリーナ席のチケットになります。

※一般チケットとはスタンド席のチケットになります。

・スケジュール

アプリ先行:絶賛受付中~6/21(木)23:59

オフィシャル先行:2018/7/9(月)12:00~7/16(月祝)23:59

プレリクエスト先行:2018/7/20(金)12:00~7/24(火)23:59

一般発売:2018/8/8(水)12:00~

チケットに関するお問合せ

ローソンチケット TEL:0570-000-777(10:00~20:00)

公演に関するお問合せ

マーベラス ユーザーサポート

TEL:0120-57-7405(土日祝指定日除く11:00~17:00)

主催 マーベラス/Happy Elements K.K/フロンティアワークス

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』公式サイト

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』公式ツイッター(@ensemble_stage)