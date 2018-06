夏アニメ『ちおちゃんの通学路』よりオープニング＆エンディングのジャケット写真＆タイトル発表！　追加声優陣に間島淳司さん＆飛田展男さん！

月刊コミックフラッパーで連載中の漫画『ちおちゃんの通学路』。そのテレビアニメが、2018年7月6日より放送スタート! この度、本作よりオープニング&エンディングテーマのジャケット写真と楽曲タイトルが発表されました。

オープニングテーマ「Danger in my 通学路」は、イントロからギターを前面に出したサウンドが楽しめる疾走感溢れるギターロック! 通学路に起こる“デンジャー”や“ハプニング”を、主人公のちおちゃん(CV.大空直美さん)、真奈菜(CV.小見川千明さん)、雪(CV.本渡楓さん)が歌い上げます。

そしてエンディングテーマ「ナナイロード」は、ボカロPとして活躍し、アーティストやアイドルなどをプロデュースするなどDECO*27が楽曲を担当! 下校中のちおちゃんと真奈菜を描く、エモーショナル・ロックです!

さらに、本作に出演する追加声優陣も明らかに。たっくん役を篠田みなみさん、たっくんママ役を皆口裕子さん、サラリーマン役を間島淳司さん、牛田敏男役を飛田展男さんが担当します!

OP&EDテーマ情報発表!● オープニングテーマ「Danger in my 通学路」

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)・野々村真奈菜(CV:小見川千明)・細川雪(CV:本渡楓)

発売日:2018年7月25日(水)

価格:¥1,200+税 ZMCZ-12356

アニメ描き下ろしジャケット仕様

【収録トラック】

1.「 Danger in my 通学路」(TVアニメ「ちおちゃんの通学路」オープニングテーマ)

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)・野々村真奈菜(CV:小見川千明)・細川 雪(CV:本渡 楓)

作詞:園田健太郎 作編曲:工藤嶺

2.「青春とは?」

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)

3.「 Danger in my 通学路(instrumental)」

4.「青春とは?(instrumental)」

● エンディングテーマ「ナナイロード」

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)・野々村真奈菜(CV:小見川千明)

発売日:2018年7月25日(水)

価格:¥1,200+税 ZMCZ-12357

アニメ描き下ろしジャケット仕様

【収録トラック】

1.「ナナイロード」(TVアニメ「ちおちゃんの通学路」エンディングテーマ)

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)・野々村真奈菜(CV:小見川千明)

作詞・作編曲:DECO*27

2.「That’sカバディ・ストラグル!!」

歌:三谷裳ちお(CV:大空直美)・久志取まどか(CV.大地葉)

3.「ナナイロード(instrumental)」

4.「That’sカバディ・ストラグル!! (instrumental)」

※“DECO27”のは真ん中ではなく上に表示

追加キャスト発表!● たっくん役・篠田みなみさん

● たっくんママ役・皆口裕子さん

● サラリーマン役・間島淳司さん

● 牛田敏男役・飛田展男さん

TVアニメ『ちおちゃんの通学路』作品情報● 2018年7月6日よりTOKYO MX、岐阜放送、三重テレビ、KBS京都、サンテレビ、BS11ほかにて放送開始



TOKYO MX:7月6日より毎週(金)22:00~

岐阜放送:7月6日より毎週(金)深夜1:30~

三重テレビ:7月6日より毎週(金)深夜1:20~

KBS京都:7月7日より毎週(土)深夜1:30~

サンテレビ:7月6日より毎週(金)深夜0:00~

BS11:7月9日より毎週(月)深夜1:00~ほか

さらに下記サイトでの配信も決定!

dアニメストア

AbemaTVほか

2018年7月放送

● INTRODUCTION

月刊コミックフラッパー(毎月5日発売)にて大好評連載中の登校コメディ漫画が待望のアニメ化決定! 自称「中の下」を行く女子高生のちおちゃんこと三谷裳ちおは、自宅から学校まで徒歩通学している。しかしその登校途中には、思わぬ通行止め、微妙な距離感の同級生との遭遇から、道をふさぐ暴走族、そして尿意……などなど、あらゆる障害が待ち受ける。

ちおちゃんは今朝も無事遅刻せずに登校できるのか…!?

● STAFF

原作:川崎直孝(月刊コミックフラッパー連載/KADOKAWA刊)

監督/シリーズ構成:稲垣隆行

キャラクターデザイン:松本麻友子

アニメーション制作:ディオメディア

製作:ちおちゃんの製作委員会

● CAST

三谷裳ちお/大空直美

野々村真奈菜/小見川千明

細川雪/本渡楓

久志取まどか/大地葉

たっくん/篠田みなみ

たっくんママ/皆口裕子

サラリーマン/間島淳司

牛田敏男/飛田展男

<原作情報>

コミックス「ちおちゃんの通学路」第1~8巻絶賛発売中!

(月刊コミックフラッパー連載/KADOKAWA刊)

