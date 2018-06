6月新放送ドラマ！クリミナルマインドのシェマー・ムーア主演「S.W.A.T.」が熱いっ！

あのシェマー・ムーアが帰ってきたっ!クリマイでデレクロスに陥ったファンの皆さん!いよいよ今月からシェマー・ムーアの新ドラマ「S.W.A.T.」が放送開始。しかも今回はなんと主演です。ファンならずとも見たいこのドラマの魅力を一足お先に徹底解剖します。

「S.W.A.T.」ってどんなお話?

「S.W.A.T.」とは、特殊武装戦術隊の略。

今回のドラマは、ロサンゼルスの「S.W.A.T.」の活躍を描いています。

実はこちらのドラマは1975年からアメリカで放送され、日本でも放送されていたドラマ「特別狙撃隊S.W.A.T.」のリメイク版。

1975年版の製作総指揮には、あの「ビバリーヒルズ青春白書」を製作していたアーロン・スペリングが担当していましたが、当時を振り返って「S.W.A.T.の描き方が暴力的すぎた」と後悔していたそうです。

今回、舞台は現代に移され、内容もグレードアップし、よりリアリティ溢れる内容にグレードアップしている模様。

LOS ANGELES - FEBRUARY 20: 'Armory' -- As Hondo and SWAT work to de-escalate a hostage situation in which an ex-convict is holding a local family captive, the mission takes a dangerous turn that impacts the team. Also, when Street tires of his complicated romantic entanglements, he agrees to let Chris make over his online dating profile, on S.W.A.T., Thursday, April 12 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured L to R: Shemar Moore as Daniel 'Hondo' Harrelson and Patrick St. Esprit as Robert Hicks.

シェマー・ムーアの役どころは?

今回、シェマー・ムーアが演じる主役のホンドーは、ロサンゼルスの中でも治安が悪いとされるサウスセントラル地区出身。

今でもその地区に住み、地域社会に溶け込みまた尊敬もされているという役どころ。

治安の悪い(貧困地域でもある)サウスセントラルでは、警官が高圧的な態度をとることもあり、そういった警察組織とは一線を画している。

この地区にS.W.A.T.が出動した際に、隊長であったバックが誤って黒人の少年を射殺してしまいます。

当然、サウスセントラル地区の黒人社会からは猛抗議を受け、解任を余儀なくされます。

そして、次期隊長に名前が上がったのが主役のホンドー。

この地区出身のアフリカ系アメリカ人ということで、騒ぎを収めようとすることから物語はスタートします。最初から少し政治的な思惑も見え隠れしていて楽しみ倍増です。

LOS ANGELES - APRIL 13: 'Hoax' -- A fake 911 call puts Hondo (Shemar Moore) and the SWAT team on the hunt to stop a white supremacy group from executing bombing attacks on local communities. Also, Street's (Alex Russell) relationship with his recently paroled mother, Karen (Sherilyn Fenn), jeopardizes his career, and Jessica (Stephanie Sigman) is thrown a curveball by her colleague, Michael Plank (Peter Facinelli), president of the police commission. Obba Babatundé retuns as Hondo's father, Daniel Harrelson, Sr. 1st Season finale. Pictured: Shemar Moore as Daniel 'Hondo' Harrelson.

とにかくアクション・シーンが楽しめる!

実際のS.W.A.T.の設立は1964年のこと。

フィラデルフィアが多発していた銀行強盗を鎮圧するために結成された約100人の警官による精鋭部隊が始まりとされています。

現在のS.W.A.T.は強盗、テロ、暴動、麻薬取引などの凶悪事件の様々なシーンで活躍しているそうで、ドラマにもそういった要素が大きく盛り込まれるそうです。

LOS ANGELES - APRIL 13: 'Hoax' -- A fake 911 call puts Hondo (Shemar Moore) and the SWAT team on the hunt to stop a white supremacy group from executing bombing attacks on local communities. Also, Street's (Alex Russell) relationship with his recently paroled mother, Karen (Sherilyn Fenn), jeopardizes his career, and Jessica (Stephanie Sigman) is thrown a curveball by her colleague, Michael Plank (Peter Facinelli), president of the police commission. Obba Babatundé retuns as Hondo's father, Daniel Harrelson, Sr. 1st Season finale.Pictured L to R: Shemar Moore as Daniel 'Hondo' Harrelson, Kenny Johnson as Dominique Luca, David Lim as Victor Tan, and Jay Harrington as David 'Deacon' Kay.

注目のレギュラーキャストたち

海外ドラマといえば、ストーリーもさることながらキャストにも注目したいところ。

S.W.A.T.にレギュラー出演している注目キャストをご紹介します。

アレックス・ラッセル

オーストラリア出身のイケメン俳優。

映画「クロニクル」に主演していましたので、見覚えのある方も多いかも。

ですが、ドラマレギュラーは本作が初!

国立劇場出身の演技力にも定評のある若手俳優なので、これからの活躍が楽しみです!

NASHVILLE, TN - MAY 11: Alex Russell and Diana Hopper attend the screening of 'Bramptons Own' at the Regal 27 Hollywood Theater on May 11, 2018 in Nashville, Tennessee.

デヴィッド・リム

「クワンティコ」に出演していたデヴィッド・リムもレギュラー入り。

2009年に大手モデル事務所フォードモデルと契約し、モデルとして活動を開始。

モデル活動に平行して俳優としても活動していました。

LOS ANGELES, CA - MARCH 30: Actor David Lim attends the Los Angeles Mission Easter Charity Event held at Los Angeles Mission on March 30, 2018 in Los Angeles, California.

女性キャストにも注目♪

男性キャストだけでなく女性キャストにも注目しちゃいます。

ステファニー・シグマン

カンザス出身の父とメキシコ人の母の元、メキシコで生まれ育ったステファニー・シグマンは、メキシコの映画やドラマで活躍した後に「ブリッジ 国境に潜む闇」でアメリカドラマデビュー。

その他にはダニエル・クレイグがボンドを演じた「007 スペクター」にも出演しています。

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 07: Actor Stephanie Sigman attends 19th Annual Post-Golden Globes Party hosted by Warner Bros. Pictures and InStyle at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2018 in Beverly Hills, California.

リナ・エスコ

準レギュラーや映画出演、自身がプロデュースした作品などにも出演した経験があるリナ・エスコも本作が間違いなく出世作になる注目の女優さん。

UNIVERSAL CITY, CA - MAY 11: Actress Lina Esco visits Hallmark's 'Home & Family' at Universal Studios Hollywood on May 11, 2018 in Universal City, California.

このように、本作は前作と違い、男性だけではなくS.W.A.T.隊員に女性が加わっていることや、多種多様な人種が出演することでより現代的になっているそうですよ。

デレク・モーガンよりもパワーアップ!

本作はアクション・シーンが見どころの一つ!

ということで、出演するキャストの中でもS.W.A.T.に所属するキャストは肉体を鍛えあげているそう。

これは、見た目はもちろんですが、撮影中にケガをしないためにも必須なんですって。

シェマー・ムーア自身が「ホンドーはデレク・モーガンをさらに屈強にした男」だと語っており、デレク・モーガンを演じ、学び成長したことでホンドーという全く別次元の人物を演じることに役立っているそう。

NEW YORK, NY - JANUARY 28: Actor Shemar Moore poses in the press room during the 60th Annual GRAMMY Awards at Madison Square Garden on January 28, 2018 in New York City.

シェマー・ムーアファンはとにかく必見!

こちらのドラマ、実はシェマー・ムーアはプロデューサーも務めているんです。

「主演とプロデューサーの兼任はやることが多くて大変だよ」と語ってはいますが、その役割を楽しんでいる様子。

さらに、本作ではアクション以外にもそれぞれのキャラクターの描写にも力を入れているので見ごたえも十分!

デレクを演じていた時よりもウエイトをアップさせてさらに筋肉をつけ、そしてキャラクターの個性を生かすためにヒゲを生やしているちょっとワイルドになったシェマー・ムーア!

放送開始が楽しみですね♪

UNIVERSAL CITY, CA - FEBRUARY 27: Actor Shemar Moore and his dogs visit Hallmark's 'Home & Family' at Universal Studios Hollywood on February 27, 2018 in Universal City, California.