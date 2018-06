12日、米国のドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による史上初の米朝首脳会談が、シンガポールのカペラホテルで開催された。

写真は、初めて対面して握手を交わす両首脳(Photo by Ministry Of Communications And Information, Republic Of Singapore - Handout/Anadolu Agency/Getty Images, MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION, REPUBLIC OF SINGAPORE / HANDOUT)。