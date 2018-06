『S.W.A.T.』シェマー・ムーア、日本滞在中のツイートまとめ

先日、来日を果たし日本を熱狂させた『S.W.A.T.』の主演俳優シェマー・ムーア。そんな彼が日本滞在中に投稿したツイートをまとめてみた!

このお話の主人公

NEW YORK, NY - JANUARY 28: Shemar Moore attends 60th Annual GRAMMY Awards - Press Room at Madison Square Garden on January 28, 2018 in New York City. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)

シェマー・ムーア(Shemar Moore)

生年月日:1970年4月20日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:185cm

デビュー年:1995年

主な出演作:『クリミナル・マインド』デレク・モーガン役/『S.W.A.T.』ホンドー役

6月22日よりスーパー!ドラマTVにて放送開始となる海外ドラマ『S.W.A.T.』の日本上陸を記念して、ジャパンプレミアの開催が決定し、主演のシェマー・ムーアが来日。

早速、浅草寺へと足を運び、道行くファンたちの注目を集めた。

その後、なにやら買い物をしたようで、値段の高さに驚く様子も投稿。

こうしてシェマーの来日1日目は幕を閉じた。

来日2日目のシェマーは、取材や来日イベントへの登壇などで大忙し!

それでもいつも笑顔なのが、印象的だ。

女優の恒松祐里とのツーショットも披露。

そして迎えたファンミーティング!

シェマーの人柄の良さと神対応が際立つワンシーンだ!

ここまで至れり尽くせりのスターはそうそういるものではない!

ジャパンプレミアを終えたシェマーは、とても嬉しそうな顔を浮かべ、「ロックスターにでもなった気分だよ」と、自身のあまりの人気の高さに驚きを隠せないご様子。

こうしてファンとの楽しい時間を過ごしたシェマーであった。

世界チャンピオン村田諒太や空手で黒帯を所有する武田梨奈と。

来日3日目も仕事をこなす、シェマー。

すべての仕事を終え、スタッフらとの食事に出かけた、シェマー。

この一枚の写真を見るだけで、彼の人柄の良さが伝わってくる。

ファンからもスタッフからも愛される、素晴らしい人間だったようだ。

今回の来日で、日本を気に入ったご様子のシェマー・ムーア。

日本における彼の人気も知ってもらえたようなので、今後も事あるごとに来日を果たしてもらいたいものだ。

シェマー・ムーア主演『S.W.A.T.』は、スーパー!ドラマTVにて6月22日(金)22:00より独占日本初放送!