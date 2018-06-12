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『とらドラ！』Complete Blu-ray BOXが10月24日（水）発売！　あわせて放送開始10周年記念ロゴが公開！

2008年に放送されたテレビアニメ『とらドラ！』が10周年を迎えました！　それに際しComplete Blu-ray BOXの発売が決定し、あわせて放送開始10周年記念ロゴが公開されました。

DISC-1～DISC-5にはテレビシリーズ第1話～第25話を収録。DISC-6には特典映像としてOVAが収録されるほか、DISC-7として“とらドラ！BEST ALBUM「√HAPPYEND」”のCDが付属します。

『とらドラ！』は、生まれつきの鋭い目つきが災いして、まわりには不良だと勘違いされている高校2年生・高須竜児（CV：間島淳司さん）と、ワガママで短気・暴れ始めたら誰にも手が付けられない“手乗りタイガー”こと逢坂大河（CV：釘宮理恵さん）の竜虎相打つ恋の共同戦線を描いた、超弩級のハイテンション学園ラブコメディー。

なおComplete Blu-ray BOXの発売日は2018年10月24日（水）となります。

▲放送開始10周年記念ロゴ

▲放送開始10周年記念ロゴ

　

とらドラ！ Complete Blu-ray BOX　商品概要

発売日：2018年10月24日（水）
品番：KIZX-90368〜74
価格：¥18,500＋税
　

● 収録内容

DISC1（Blu-ray）
第1話　虎と竜／第2話　竜児と大河／第3話　君の歌／第4話　あのときの顔

DISC2（Blu-ray）
第5話　かわしまあみ／第6話　ほんとの自分／第7話　プールびらき／第8話　だれのため

DISC3（Blu-ray）
第9話　海にいこうと君は／第10話　花火／第11話　大橋高校文化祭（前編）／第12話　大橋高校文化祭（中編）／第13話　大橋高校文化祭（後編）

DISC4（Blu-ray）
第14話　しあわせの手乗りタイガー／第15話　星は、遠く／第16話　踏み出す一歩／第17話　クリスマスに水星は逆行する／第18話　もみの木の下で／第19話　聖夜祭

DISC5（Blu-ray）
第20話　ずっと、このまま／第21話　どうしたって／第22話　君のいる景色／第23話　進むべき道／第24話　告白／第25話　とらドラ！

DISC6（Blu-ray）
映像特典
OVA　弁当の極意／とらドラ！S.O.S～食いしん坊万々歳～／とらドラ！体験記

DISC7（CD）
BEST ALBUM「√HAPPYEND」（KICA-3192）
　

【Blu-ray】TV とらドラ! Complete Blu-rayBOX 初回限定版

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とらドラ！ Complete Blu-ray BOX特設HP

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