『とらドラ！』Complete Blu-ray BOXが10月24日（水）発売！　あわせて放送開始10周年記念ロゴが公開！

2008年に放送されたテレビアニメ『とらドラ！』が10周年を迎えました！ それに際しComplete Blu-ray BOXの発売が決定し、あわせて放送開始10周年記念ロゴが公開されました。
DISC-1～DISC-5にはテレビシリーズ第1話～第25話を収録。DISC-6には特典映像としてOVAが収録されるほか、DISC-7として“とらドラ！BEST ALBUM「√HAPPYEND」”のCDが付属します。
『とらドラ！』は、生まれつきの鋭い目つきが災いして、まわりには不良だと勘違いされている高校2年生・高須竜児（CV：間島淳司さん）と、ワガママで短気・暴れ始めたら誰にも手が付けられない“手乗りタイガー”こと逢坂大河（CV：釘宮理恵さん）の竜虎相打つ恋の共同戦線を描いた、超弩級のハイテンション学園ラブコメディー。
なおComplete Blu-ray BOXの発売日は2018年10月24日（水）となります。
▲放送開始10周年記念ロゴ
とらドラ！ Complete Blu-ray BOX 商品概要
発売日：2018年10月24日（水）
品番：KIZX-90368〜74
価格：¥18,500＋税
● 収録内容
DISC1（Blu-ray）
第1話 虎と竜／第2話 竜児と大河／第3話 君の歌／第4話 あのときの顔
DISC2（Blu-ray）
第5話 かわしまあみ／第6話 ほんとの自分／第7話 プールびらき／第8話 だれのため
DISC3（Blu-ray）
第9話 海にいこうと君は／第10話 花火／第11話 大橋高校文化祭（前編）／第12話 大橋高校文化祭（中編）／第13話 大橋高校文化祭（後編）
DISC4（Blu-ray）
第14話 しあわせの手乗りタイガー／第15話 星は、遠く／第16話 踏み出す一歩／第17話 クリスマスに水星は逆行する／第18話 もみの木の下で／第19話 聖夜祭
DISC5（Blu-ray）
第20話 ずっと、このまま／第21話 どうしたって／第22話 君のいる景色／第23話 進むべき道／第24話 告白／第25話 とらドラ！
DISC6（Blu-ray）
映像特典
OVA 弁当の極意／とらドラ！S.O.S～食いしん坊万々歳～／とらドラ！体験記
DISC7（CD）
BEST ALBUM「√HAPPYEND」（KICA-3192）
アニメイトオンラインショップでの購入はこちら