元祖小悪魔ジェニファー・ラブ・ヒューイット次なる挑戦！

2006年には「最も美しい女性100人」で29位獲得し、私生活も婚約と破局を繰り返した過去を持つ元祖小悪魔ジェニファー・ラブ・ヒューイット。 ドラマ「ゴースト 〜天国からのささやき」、「クライアントリスト」で人気を博した 彼女の最新情報を入手!

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 14: Actress Jennifer Love Hewitt attends GBK's Golden Globes Gift Lounge at L'Ermitage Beverly Hills Hotel on January 14, 2012 in Beverly Hills, California. (Photo by Tiffany Rose/WireImage)

ジェニファーがまたドラマに帰ってくる

米Deadlineによると『Glee』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』のクリエイターであるライアン・マーフィーが手掛けるレスキュー・ヒューマンドラマ『9-1-1:LA救命最前線』シーズン2にジェニファーが出演することが決定しました。

日本でいう110番、119番を兼ね併せたアメリカの緊急通報ダイヤル911番がタイトルの同作。

「911番」をテーマに、従来なら姿も見えない通報電話の受け手である救急オペレーターを中心に、「911」にまつわる救命現場のストーリーを、警察、消防隊員を含めたこれまでにない視点で描いた緊迫感あふれるドラマ。

ジェニファーの出演は、シーズン1からレギュラー出演しているイケメン消防士バックの姉、マディを演じます。

マディは、911の緊急オペレーターとしての職務に就いている女性。どうストーリーと絡んでくるのかも

みどころ。

1話完結の手に汗握る新作救急救命ドラマ『9-1-1:LA救命最前線』シーズン2は全米で9月23日(日)放送スタートを予定。

日本ではシーズン1が7月1日(日)よりFOXチャンネルにてすでに放送中です。

米FOXのミッドシーズン新作の中でトップ3位に入る快挙を成し遂げたドラマに

ジェニファーが加わるとあって、益々ドラマに華(花)が咲きそうです。

ドラマ予告動画↓