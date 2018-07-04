日本队结束世界杯行程回国 长谷部诚宣布退出国家队

日本国脚长谷部诚宣布退出国家队

【共同社喀山7月4日电】俄罗斯世界杯首轮淘汰赛惜败于比利时的日本队3日从比赛地顿河畔罗斯托夫返回大本营喀山。作为队长多年来带领球队的长谷部诚宣布将退出国家队，表示：“做好心理准备下了这一决断。感觉真正结束了，已尽了全力。”

创下作为队长上场比赛最多纪录81次的长谷部称“当然也有不少艰难苦涩，但更多的是荣耀”。据悉结束对阵比利时2比3激战的当天深夜，长谷部前往主教练西野朗的宿舍房间，吐露了退出国家队的想法。西野表示：“这是多年来作为队长带领球队的他做出的决断。我对他说‘你辛苦啦，非常感谢’。”

队友吉田麻也流着泪哽咽地说“他真是一位非常优秀的队长……”，同时满怀敬意地表示，虽然也期待下一任队长，“但在这样一位球员之后，新队长不好当”。门将川岛永嗣表达了复杂的心情称：“我觉得（长谷部）承受了相当大的压力。作为朋友想告诉他没有必要特别告别，不要说这样的话。”

长谷部在会上向所有球员表示感谢，他情真意切地说道：“踢了这么多年球，真是完全无法替代的岁月。”这位伟大的队长将离开国家队。

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【共同社喀山7月4日电】参加俄罗斯世界杯的日本队4日从大本营喀山启程回国。日本队从5月21日国内集训开始持续1个多月的世界杯行程结束，效力于海外俱乐部的球员将放假，日本职业足球甲级联赛（J1）队员则将备战18日重启的联赛。

日本在2日对阵比利时的比赛中，下半场一度领先两球，之后被对方连进三球逆转，未能实现首次晋级八强。3日从比赛地顿河畔罗斯托夫返回喀山，主教练西野朗回顾称：“真正的世界杯是（遭受比利时反攻的）那30分钟。有必要思考日本队在那样的情况下如何对战。”（完）