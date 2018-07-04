宇多田ヒカルのニューアルバム『初恋』がランキングNo.1

【タワーレコードランキング 2018年6月25日～7月1日】

【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 6.25-7.1

1. Sign/Your Love : ジェジュン

2. BLUE : NEWS

3. Life is beautiful/HiDE the BLUE : BiSH

4. Summer Night : 1
5. パレリラパレリラ/センチメンタルプリズム : 天晴れ!原宿
6. SUMMER LOVE : MAG!C☆PRINCE
7. NON TiE-UP : BiSH
8. Snatchaway/Diver’s High : SKY-HI
9. ジュエルの鼓動が聴こえるか? : ザ・フーパーズ
10. KIZUNA : MR. MR

【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 6.25-7.1

1. 初恋 : 宇多田ヒカル

2. 歓声前夜 : SUPER BEAVER

3. それはきっと恋でした。 : 天月-あまつき-

4. The Story of Light’ EP.3: SHINee Vol. 6 : SHINee
5. 誕生 : チャットモンチー
6. STAR LAND : みやかわくん
7. Enjoy : 大原櫻子
8. バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 : Poppin’Party/Afterglow/Pastel*Palettes/Roselia/ハロー、ハッピーワールド!
9. TETSUYA KOMURO ARCHIVES T : Various Artists
10. TETSUYA KOMURO ARCHIVES K : Various Artists

タワーレコードオンライン http://tower.jp

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