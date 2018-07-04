宇多田ヒカルのニューアルバム『初恋』がランキングNo.1

【タワーレコードランキング 2018年6月25日～7月1日】
【タワーレコード全店J-POPシングルランキング】2018. 6.25-7.1
1. Sign/Your Love : ジェジュン
2. BLUE : NEWS
3. Life is beautiful/HiDE the BLUE : BiSH
4. Summer Night : 1
5. パレリラパレリラ/センチメンタルプリズム : 天晴れ!原宿
6. SUMMER LOVE : MAG!C☆PRINCE
7. NON TiE-UP : BiSH
8. Snatchaway/Diver’s High : SKY-HI
9. ジュエルの鼓動が聴こえるか? : ザ・フーパーズ
10. KIZUNA : MR. MR
【タワーレコード全店J-POPアルバムランキング】2018. 6.25-7.1
1. 初恋 : 宇多田ヒカル
2. 歓声前夜 : SUPER BEAVER
3. それはきっと恋でした。 : 天月-あまつき-
4. The Story of Light’ EP.3: SHINee Vol. 6 : SHINee
5. 誕生 : チャットモンチー
6. STAR LAND : みやかわくん
7. Enjoy : 大原櫻子
8. バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 : Poppin’Party/Afterglow/Pastel*Palettes/Roselia/ハロー、ハッピーワールド!
9. TETSUYA KOMURO ARCHIVES T : Various Artists
10. TETSUYA KOMURO ARCHIVES K : Various Artists
タワーレコードオンライン http://tower.jp