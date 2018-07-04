『ゆらぎ荘の幽奈さん』BD＆DVD第1巻が、9月26日発売決定！　収録される映像は、ドキドキが止まらない!?　ノーリミットバージョン！

7月14日（土）より、BS11・TOKYO MXほか各局で放送開始となる、TVアニメ『ゆらぎ荘の幽奈さん』。このたび、放送開始に先駆けてブルーレイ＆DVD第1巻が、9月26日発売決定となりました！

豪華特典つきの完全生産限定版には描き下ろしイラストや特典CDなどが付き、さらに収録される映像は“ドキドキが止まらない!?ノーリミットバージョン!!”。第6巻までの発売情報も公開中です。

さらに、発売記念イベント、店舗特典情報も公開。原作コミックス最新11巻は本日発売です。これら最新情報もあわせてご紹介しましょう。

ブルーレイ＆DVD情報

★収録される映像は、ドキドキが止まらない!? ノーリミットバージョン!!

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第1巻

9月26日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD

TRACK1：キャラクターソング/湯ノ花幽奈（CV.島袋美由利）

TRACK2：キャラクターソング/宮崎千紗希（CV.鈴木絵理）

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

◆映像特典

・ノンクレジットオープニング

・ノンクレジットエンディング

・PV/CM集

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 1 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 1 完全生産限定版

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第2巻

10月24日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD

TRACK1：キャラクターソング/雨野狭霧（CV.高橋李依）

TRACK2：キャラクターソング/荒覇吐呑子（CV.加隈亜衣）

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 2 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 2 完全生産限定版

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第3巻

11月28日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD：オリジナル・サウンドトラック Vol.1

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 3 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 3 完全生産限定版

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第4巻

12月26日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD

TRACK1：キャラクターソング/伏黒夜々（CV.小倉唯）

TRACK2：キャラクターソング/仲居ちとせ（CV.原田彩楓）

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 4 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 4 完全生産限定版

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第5巻

1月30日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD：オリジナル・サウンドトラック Vol.2

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 5 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 5 完全生産限定版

●「ゆらぎ荘の幽奈さん」第6巻

2月27日（水）発売

Blu-ray完全生産限定版：￥7,000＋税

DVD完全生産限定版：￥6,000＋税

【完全生産限定版特典】

・アニメ版権描き下ろしレンチキュラー三方背ケース

・アニメ版権描き下ろしデジパック

・特典CD

TRACK1：キャラクターソング/朧（CV.小松未可子）

TRACK2：ユニットキャラクターソング/幽奈＆千紗希＆狭霧

・特製ブックレット

・アイキャッチイラストピンナップ

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【Blu-ray】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 6 完全生産限定版

【アニメイトオンライン】【DVD】TV ゆらぎ荘の幽奈さん 6 完全生産限定版

※商品の特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

ブルーレイ&DVD第1巻発売記念イベント開催決定！

対象店舗にて、9月26日発売「ゆらぎ荘の幽奈さん」Blu-ray/DVD第1巻をご予約（全額内金）もしくはご購入されたお客様に、先着でイベント参加券をお渡しします。

＜大阪編＞

日程：2018年11月10日（土）開催

出演者：島袋美由利・高橋李依

＜秋葉原/横浜編＞

日程：2018年11月11日（日）開催

出演者：島袋美由利・小倉 唯・原田彩楓

＜名古屋編＞

日程：2018年11月17日（土）開催

出演者：島袋美由利・鈴木絵理・高橋李依

※イベント参加券の配券店舗詳細は公式HPをご覧ください。

ブルーレイ&DVD店舗共通購入特典/店舗別オリジナル特典情報

●Blu-ray&DVD店舗共通全巻購入特典「描き下ろし全巻収納ボックス」

★対象の同一店舗にて「ゆらぎ荘の幽奈さん」Blu-ray＆DVD全巻をお買い上げのお客様に先着でプレゼント！

対象店舗：

ANIPLEX＋、アニメイト・ゲーマーズほか

※特典はなくなり次第の終了となります。

※上記チェーンの一部店舗で取り扱いのない場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

★店舗別オリジナル特典

■ANIPLEX＋

【Blu-ray＆DVD 各巻購入特典】スタッフ描き下ろしミニ色紙

【Blu-ray＆DVD 1～3巻連動購入特典】毎日ドキドキ！日めくりカレンダー

【Blu-ray＆DVD 4～6巻連動購入特典】TVアニメ「ゆらぎ荘の幽奈さん」原画集

■アニメイト

【Blu-ray＆DVD 全巻連動購入特典】描き下ろしA3クリアポスター＆ボディウォッシュ

■ゲーマーズ

【Blu-ray＆DVD １～3巻連動購入特典】複製色紙

【Blu-ray＆DVD 全巻連動購入特典】描き下ろしB1タペストリー

※その他の店舗についてはアニメ公式サイトをご確認ください。

※特典はなくなり次第終了となります。

※詳しくは各店舗にお問い合わせください。

CD発売情報

★EDテーマ「Happen～木枯らしに吹かれて～」7月25日発売！

作詞：川田まみ

作曲・編曲：中沢伴行

歌：湯ノ花幽奈（島袋美由利）・宮崎千紗希（鈴木絵理）・雨野狭霧（高橋李依）

・CDはキャラクターごとに３形態でリリース！

「Happen～木枯らしに吹かれて～」湯ノ花幽奈（品番：SVWC-70351／価格：1,200円＋税）

「Happen～木枯らしに吹かれて～」宮崎千紗希（品番：SVWC-70352／価格：1,200円＋税）

「Happen～木枯らしに吹かれて～」雨野狭霧（品番：SVWC-70353／価格：1,200円＋税）

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【主題歌】TV ゆらぎ荘の幽奈さん ED「Happen～木枯らしに吹かれて～」/湯ノ花幽奈

【アニメイトオンライン】【主題歌】TV ゆらぎ荘の幽奈さん ED「Happen～木枯らしに吹かれて～」/宮崎千紗希

【アニメイトオンライン】【主題歌】TV ゆらぎ荘の幽奈さん ED「Happen～木枯らしに吹かれて～」/雨野狭霧

★発売記念トーク＆ミニライブイベント開催決定！

日程：9月1日（土）13:30開演

出演：島袋美由利、鈴木絵理、高橋李依

イベント情報

キャストトーク＆春奈るなミニライブ付き 第1話＆第2話先行上映イベント開催！

日程：7月10日（火）19:00開演

会場：新宿バルト9

出演：小野友樹、島袋美由利、鈴木絵理、高橋李依、加隈亜衣、小倉唯、原田彩楓/春奈るな

コミックス情報

●コミックス11巻本日発売！

●コミックス12巻アニメBD同梱版10月4日（木）発売！

各書店、ネット書店にて予約受付中！ ※完全受注限定版につきご予約をお忘れなく！

ミウラタダヒロ描き下ろしの超豪華お風呂ポスターvol.2がふろくに！

予約締切：2018年7月31日（火）

予価：4000円＋税 ISBN：978-4-08-908312-3

☆原作は週刊少年ジャンプにて連載中！

★購入はコチラ

【アニメイトオンライン】【コミック】ゆらぎ荘の幽奈さん(11) アニメBD同梱版

【アニメイトオンライン】【コミック】ゆらぎ荘の幽奈さん(11)

【アニメイトオンライン】【コミック】ゆらぎ荘の幽奈さん(12) アニメBD同梱版作品情報

TVアニメ「ゆらぎ荘の幽奈さん」

7月14日（土）からBS11・TOKYO MXほかで放送開始！

BS11・TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ：7月14日より毎週土曜23：30～

サンテレビ・KBS京都：7月14日より毎週土曜25：00～

ぎふチャン：7月16日より毎週月曜25:00～

三重テレビ：7月16日より毎週月曜26:05～

AT-X：7月17日より毎週火曜23:30～

※放送日時は変更となる場合がございます

＜STORY＞

肉体派霊能力者・冬空コガラシが下宿することになったいわくつきの温泉宿「ゆらぎ荘」。そこにいたのは成仏できない地縛霊の女の子だった!? さらに忍者や猫系女子、セクシーお姉さんに同級生まで、美女＆美少女ばかり登場しての、ちょっとHな温泉×幽霊ラブコメディーが開幕！

＜STAFF＞

原作：ミウラタダヒロ(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督：長澤剛

キャラクターデザイン：竹谷今日子 シリーズ構成：子安秀明

音響監督：明田川 仁 音楽：菊谷知樹

アニメーション制作：XEBEC

OPテーマ：「桃色タイフーン」春奈るな

EDテーマ：「Happen～木枯らしに吹かれて～」湯ノ花幽奈（島袋美由利）・宮崎千紗希（鈴木絵理）・雨野狭霧（高橋李依）

＜CAST＞

冬空コガラシ：小野友樹

湯ノ花幽奈：島袋美由利

宮崎千紗希：鈴木絵理

雨野狭霧：高橋李依

荒覇吐呑子：加隈亜衣

伏黒夜々：小倉 唯

仲居ちとせ：原田彩楓

神刀 朧：小松未可子

信楽こゆず：春野 杏

TVアニメ「ゆらぎ荘の幽奈さん」公式サイト

TVアニメ「ゆらぎ荘の幽奈さん」公式ツイッター（＠yuragisou_anime）