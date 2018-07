Aqours 東京ドーム公演決定に「ついに来たか！」

人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニットAqoursから、桜内梨子役の逢田梨香子、国木田花丸役の高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。今後の予定を発表し、意気込みを語りました。

(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」7月3日(火)放送分)

【11月18日(土)、19日(日)に東京ドーム公演『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th Love Live!~Sailing to the Sunshine~』を開催】

高槻:このニュースは衝撃的でしたね!

逢田:聞いたとき「ついに来たか!」って思った。「あぁ、結構早いのかなー」とも思ったけど。

高槻:今年っていうのがね。

逢田:でもやらせていただけるのは、すごくありがたいことだからね。「みんなでやってやろう!」ぐらいの気持ちでいきたいです。

高槻:そうだよ! やってやるよ!! ここからまたAqoursの新たな歴史を始めたいなと思っておりますので、気合い十分です!

逢田:みんなと楽しみたいよね!

【「劇場版ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」が2019年1月4日に公開】

逢田:タイトルも今回のライブ(「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive! ~WONDERFUL STORIES~」)で発表させて頂きまして。

高槻:「Over the Rainbow」。

逢田:虹を越えちゃうんだよ! どんなストーリになってるんだろうね~。

高槻:虹越えちゃうか~。どうやって虹越えようね~?

逢田:越えられちゃうんじゃないかなー? 楽しみだね!

高槻:みんなも一緒に越えようぜ!

【東京ドーム公演『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th Love Live!~Sailing to the Sunshine~』のテーマソング「Thank you, FRIENDS!!」が8月1日に発売】

逢田:おぉー!

高槻:「Thank you, FRIENDS!!」ありがとう! 友達!!

逢田:どんな曲になるんでしょうね?

高槻:結構タイトルそのまんまな内容だよね?

逢田:そうだね。みんなに向けた曲になってるのかな。

高槻:歌詞も結構シンプルなので、みんなで歌えたらいいなと!

逢田:みんなで合唱したいね。どんな曲になっているのか、みなさんお楽しみに!

【9月9日から2019年3月にかけて「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours クラブ活動LIVE & FAN MEETING 2018 ユニット対抗全国ツアー」の開催が決定】

・「Guilty Kiss」は札幌・福岡・千葉・沼津へ

・「AZALEA」は名古屋・仙台・広島・沼津へ

・「CYaRon!」は松山・金沢・大阪・沼津へ

逢田:そして2019年3月2日(土)、3日(日)には、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナにて、3ユニットが揃うライブも予定されています。ユニット対抗ということでどんなライブを見せるのか、今からとても楽しみですね。ユニットごとにぜんぜん違うイベントになりそうだよね?

高槻:確かに。雰囲気もユニットで違うしね!

逢田:楽しみ! 色んな所に行けるね!

高槻:(逢田所属の)Guilty Kissはどんな感じにしたい?

逢田:いつもみんな自由だから……楽しくね!

高槻:自由度で言ったら(高槻所属の)AZALEAの方が自由だから。色んな意味でね!

逢田:確かに。意外と自由なんだよね! かなこいつも大変そう……。

高槻:大変よ~頑張ります。盛り上げるぞ!

逢田:私たちはひたすら自由にやらせていただくので。止める人、最近いないからさ。

高槻:(笑)。それが面白いからいいよ! ということで、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう!

