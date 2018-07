声優・蒼井翔太が“美脚”のために実践した「脚痩せ法」とは？

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。6月27日(水)放送のレギュラーラジオ番組では、蒼井がライブイベント前に実践していたという「脚痩せ法」を解説しました。

(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2018年6月27日(水)放送より)

声優・アーティスト・俳優として活躍する蒼井翔太

【蒼井が実践した「脚痩せ法」とは?】

アニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のライブイベント「KING OF PRISM Rose Party 2018」に、如月ルヰ役として出演した蒼井。そこで披露した姿が美脚だったということで、リスナーから「脚痩せの方法を教えてほしい」というメッセージが届きました。

蒼井が実践した脚痩せ法のポイントは、「温めて揉む」こと!

蒼井「太ももとかに通っている太い筋肉だったり、リンパをまず温めるんです。そのあとに内ももや外側のももを、セルライトを潰すように揉んでいく」

1分間ほど痛みに耐えながら揉んだあと、トントンと肩を叩くような感じで脚全体を優しく叩いてあげると良いのだそう。

蒼井「毎日お風呂上がりにやったりしていました。あとは、全身ダイエットの感じで自炊をして、ちゃんとカロリー計算したり。外食で食べすぎちゃったってときは、夜はバナナだけとかにしたり」

ちなみにバナナに含まれるカリウムには、体内の塩分を排出してくれる効果があるのだとか。そして、ライブイベント直前のメイク時にも、脚のむくみをとるために腰の位置よりも極力高く脚を上げていたそうです。

蒼井「あと、アキレス腱を揉んで温める。リンパを温めるのと一緒です。筋肉ってポンプの役割をしているので、キュッて力をいれれば、どんどん(足のむくみの原因となる水分が足先から)上に上がっていくんです」

さらに、イスに座っている状態でむくみをとりたい場合は、こんな方法もあるそうです。

1.つま先立ちでかかとを上下する運動を30回くらい行う。

2.膝に上がった水分を太ももに上げるために、片方ずつ蹴り上げる動きを何十回か数セット行う。

3.深呼吸を行い、水分をバランスよく全身に行き渡らせる。

ステージに上がる際には、脚に化粧をしていたらしく、「多少ファンデーションを塗って脚を滑らかにしたあとに、縦の線にパールのパウダーをサーって引くんです。そうすると、美脚に見える」「パールを中心におけば、縦のラインが強調されて左右がちょっと暗めに見えるので、シェーディング効果になって太ももが細く綺麗に見えるんです」と、美容家のように語る蒼井でした(笑)。

◎7月4日(水)の「蒼井翔太 Hungry night」では、即興ドラマで蒼井がガングロギャルの店員に!? どうぞ、お楽しみに!

【▷▷この記事の放送回をradikoタイムフリーで聴く◁◁】

聴取期限 2018年7月5日(木) AM 4:59 まで

スマートフォンは「radiko」アプリ(無料)が必要です。⇒詳しくはコチラ)

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用頂けます。

<番組概要>

番組名:蒼井翔太 Hungry night

放送エリア:TOKYO FM

放送日時:毎週水曜21:30~21:55

パーソナリティ:蒼井翔太

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/aoi

番組公式Twitter:@hungrynight_tfm

番組ハッシュタグ:#グリナイ