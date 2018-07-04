阿部真央、7月16日に新曲「まだ僕は生きてる」の配信リリースが決定！7月5日放送のFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」内で初オンエア！

来る2019年メジャーデビュー10周年に向けて「Road to 10 th Anniversary」と題した精力的な活動をスタートさせた阿部真央。

8枚目となるオリジナルアルバム「YOU」を提げ、ライブハウスツアー「Closer」を完走。次なる大型野外フェスへの出演控える中、新曲「まだ僕は生きている」を7月16日に配信リリースすることが決定した。 これまでも常に自分自身と向き合い、ストレートで時には強烈なメッセージを世に放ち、同世代から絶大な支持を得てきた彼女が10周年に向けて送り出す楽曲のタイトルが、ずばり「まだ僕は生きてる」。メジャーシーンに身を投じ、10年という歩みを経た阿部真央だからこそ歌える強い意思表明を、軽快なサウンドに乗せて歌った1曲。

いい意味で肩の力を抜いた、ニュートラルな阿部真央の姿を垣間見れる楽曲で、夏フェス、11月からの全国ホールツアー、そして2019年1月に開催される日本武道館公演、神戸ワールド記念ホールでのデビュー10周年記念ライブまで駆け抜ける彼女の動向から目が話せない。

また新曲「まだ僕は生きてる」は7月5日放送のFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」内で初オンエアとなる。

お聴き逃しなく！

■「まだ僕は生きてる」配信情報

7月16日(月)よりiTunes、レコチョク、Apple Musicほか配信予定

■「まだ僕は生きてる」初オンエア情報

日時：7月5日(木)13:00〜17:00

番組：FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」

DJ：中島ヒロト

番組HP:https://funky802.com/masters/

■ライブ情報

阿部真央 らいぶNo.８～Road to 10th Anniversary～

11/18(日） 新潟 新潟県民会館

開場17：30／開演18：30 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） FOB新潟 025-229-5000（平日11:00〜18:00）

11/20(火） 北海道 札幌市教育文化会館

開場18：00／開演19：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） ミュージックファン 011-208-7000（平日11：00～18：00）

12/1(土） 愛知 日本特殊陶業市民会館フォレストホール（名古屋市民会館）

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日10：00～18：00）

12/2(日） 岡山 岡山市民会館

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） 夢番地 岡山 086-231-3531 (平日11:00〜19:00)

12/7(金） 長野 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）・中ホール

開場18：00／開演19：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） FOB新潟 025-229-5000（平日11:00〜18:00）

12/9(日） 石川 金沢市文化ホール

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜18:00）

12/14(金） 広島 ＪＭＳアステールプラザ 大ホール

開場18：00／開演19：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） 夢番地広島 082-249-3571（平日11：00～19：00）

12/16(日） 福岡 福岡サンパレスホテル＆ホール

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） ＢＥA 092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日 11：00〜15：00）

1/11(金） 大分 J:COM ホルトホール大分 大ホール

開場18：00／開演19：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） ＢＥA 092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日 11：00〜15：00）

1/12(土） 熊本 市民会館シアーズホーム夢ホール （熊本市民会館）

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） ＢＥA 092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日 11：00〜15：00）

1/14(月・祝） 静岡 静岡市民文化会館 中ホール

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（月～土曜10：00～18：00）

1/20（日） 宮城 仙台電力ホール

開場17：00／開演18：00 チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）

（問） ノースロードミュージック 022-256-1000（平日10：00～18：30）

～ 10ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ～

1/22（火） 東京 日本武道館

開場18：00／開演19：00 チケット料金 6,500円（全座席指定／税込）

（問） クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（平日12：00～18：00）

1/27（日） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

開場16：30／開演17：30 チケット料金 6,500円（全座席指定／税込）

（問） ＧＲＥＥＮＳ 06-6882-1224 （平日10：00～19：00）

企画制作： ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

協力：ポニーキャニオン

■阿部真央 Road to 10th Anniversary「７」TOPICS

TOPICS1 4月6日より全国ライブハウスツアー”Closer”開催！

TOPICS2 3月8日阿部真央フルアルバム「YOU」リリース！

TOPICS3 今秋、ニューシングル発売決定！

TOPICS4 2018年11月〜全国ホールツアー「阿部真央らいぶNo.8」 開催決定！

TOPICS5 キャリア初のベストアルバム発売決定！

TOPICS6 2019年１月22日(火)5年ぶりの日本武道館 単独公演開催決定！

TOPICS7 2019年1月27日（日） ツアーファイナルとして関西地区初のアリーナ公演神戸ワールド記念ホールが決定！