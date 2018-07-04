阿部真央、7月16日に新曲「まだ僕は生きてる」の配信リリースが決定！7月5日放送のFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」内で初オンエア！

来る2019年メジャーデビュー10周年に向けて「Road to 10 th Anniversary」と題した精力的な活動をスタートさせた阿部真央。
8枚目となるオリジナルアルバム「YOU」を提げ、ライブハウスツアー「Closer」を完走。次なる大型野外フェスへの出演控える中、新曲「まだ僕は生きている」を7月16日に配信リリースすることが決定した。 これまでも常に自分自身と向き合い、ストレートで時には強烈なメッセージを世に放ち、同世代から絶大な支持を得てきた彼女が10周年に向けて送り出す楽曲のタイトルが、ずばり「まだ僕は生きてる」。メジャーシーンに身を投じ、10年という歩みを経た阿部真央だからこそ歌える強い意思表明を、軽快なサウンドに乗せて歌った1曲。
いい意味で肩の力を抜いた、ニュートラルな阿部真央の姿を垣間見れる楽曲で、夏フェス、11月からの全国ホールツアー、そして2019年1月に開催される日本武道館公演、神戸ワールド記念ホールでのデビュー10周年記念ライブまで駆け抜ける彼女の動向から目が話せない。
また新曲「まだ僕は生きてる」は7月5日放送のFM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」内で初オンエアとなる。
お聴き逃しなく！

■「まだ僕は生きてる」配信情報
7月16日(月)よりiTunes、レコチョク、Apple Musicほか配信予定

■「まだ僕は生きてる」初オンエア情報

日時：7月5日(木)13:00〜17:00
番組：FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」
DJ：中島ヒロト
番組HP:https://funky802.com/masters/

■ライブ情報
阿部真央　らいぶNo.８～Road to 10th Anniversary～
11/18(日）　新潟　新潟県民会館
開場17：30／開演18：30　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　FOB新潟　025-229-5000（平日11:00〜18:00）

11/20(火）　北海道　札幌市教育文化会館
開場18：00／開演19：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　ミュージックファン　011-208-7000（平日11：00～18：00）

12/1(土）　愛知　日本特殊陶業市民会館フォレストホール（名古屋市民会館）
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　サンデーフォークプロモーション　052-320-9100（全日10：00～18：00）

12/2(日）　岡山　岡山市民会館
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　夢番地 岡山 086-231-3531 (平日11:00〜19:00)

12/7(金）　長野　ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）・中ホール
開場18：00／開演19：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　FOB新潟　025-229-5000（平日11:00〜18:00）

12/9(日）　石川　金沢市文化ホール
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　FOB金沢　076-232-2424（平日11:00〜18:00）

12/14(金）　広島　ＪＭＳアステールプラザ　大ホール
開場18：00／開演19：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　夢番地広島　082-249-3571（平日11：00～19：00）

12/16(日）　福岡　福岡サンパレスホテル＆ホール
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　ＢＥA　　092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日  11：00〜15：00）

1/11(金）　大分　J:COM ホルトホール大分 大ホール
開場18：00／開演19：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　ＢＥA　　092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日  11：00〜15：00）

1/12(土）　熊本　市民会館シアーズホーム夢ホール　（熊本市民会館）
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　ＢＥA　　092-712-4221（平日11：00〜18：00／第2・第4土曜日  11：00〜15：00）

1/14(月・祝）　静岡　静岡市民文化会館　中ホール
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）サンデーフォークプロモーション静岡　054-284-9999（月～土曜10：00～18：00）

1/20（日）　宮城　仙台電力ホール
開場17：00／開演18：00　チケット料金 6,000円（全座席指定／税込）
（問）　ノースロードミュージック　022-256-1000（平日10：00～18：30）

～ 10ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｓｐｅｃｉａｌ　～
1/22（火）　東京　日本武道館
開場18：00／開演19：00　チケット料金 6,500円（全座席指定／税込）
（問）　クリエイティブマンプロダクション　03-3499-6669（平日12：00～18：00）

1/27（日）　兵庫　神戸ワールド記念ホール
開場16：30／開演17：30　チケット料金 6,500円（全座席指定／税込）
（問）　ＧＲＥＥＮＳ　06-6882-1224　（平日10：00～19：00）
企画制作： ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
協力：ポニーキャニオン

■阿部真央 Road to 10th Anniversary「７」TOPICS

TOPICS1  4月6日より全国ライブハウスツアー”Closer”開催！
TOPICS2  3月8日阿部真央フルアルバム「YOU」リリース！
TOPICS3  今秋、ニューシングル発売決定！
TOPICS4  2018年11月〜全国ホールツアー「阿部真央らいぶNo.8」 開催決定！
TOPICS5 キャリア初のベストアルバム発売決定！
TOPICS6 2019年１月22日(火)5年ぶりの日本武道館 単独公演開催決定！
TOPICS7 2019年1月27日（日） ツアーファイナルとして関西地区初のアリーナ公演神戸ワールド記念ホールが決定！

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