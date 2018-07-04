长崎授予诺奖得主石黑一雄荣誉县民与市民称号

【共同社伦敦7月4日电】长崎县与长崎市政府3日在伦敦举行仪式，授予去年12月获得诺贝尔文学奖、出生于长崎市的日裔英国作家石黑一雄“荣誉县民”和“荣誉市民”称号。对于来自出生地、祈愿和平的长崎的荣誉，石黑颇为感慨地表示：“这是温暖人心的特别之物。（我的心）从未离开长崎，今后也不会离开。”

仪式上，正在英国访问的长崎县知事中村法道和长崎市长田上富久亲手颁发了表彰状和纪念品。中村致辞说：“对于拥有同一个故乡感到自豪。”田上则表示“如果您能参加8月9日的祈愿和平仪式，我们将很荣幸”，邀请石黑访问长崎。

石黑在仪式后的记者会上透露：“（目前工作较多，）无法承诺，但总有一天会前往长崎，想再次看看留在记忆里的所有地点。”

长崎县与长崎市政府以“带着对长崎的重视活跃在世界舞台上”等为由决定授予称号，今年3月各自的议会分别通过了相关议案。

诺贝尔文学奖揭晓后，长崎县与长崎市政府送上祝贺讯息，之后接到了石黑的感谢信称“长崎一直是我的一部分”。进入今年后，政府询问了石黑是否接受称号。

石黑1954年出生，在长崎市生活至5岁，因父亲工作的关系前往英国后，上世纪80年代前半获得了英国国籍。1982年发表长篇处女作《远山淡影》，以原子弹投下后的长崎为舞台。今年4月，他被授予“旭日重光章”。（完）