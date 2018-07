7月4日発売！w-inds. 13thアルバム「100」全曲配信スタート！更に、Spotify 7月3日付けSpotifyバイラルチャート初登場6位！

3人組のボーカルユニットw-inds.が、本日7月4日発売の13thアルバム「100」を配信スタートした。iTunes、レコチョク、mora、Apple Music、Spotify、AWA、Amazon Music、dヒッツ等主要配信サイトで配信中となっている。また、6月27日から先行配信しているアルバムリード曲「Temporary」が、世界バイラルキャンペーンを継続中のSpotifyにて、7月3日付けSpotifyバイラルチャート、日本で初登場6位を獲得している 。そして、本日から、音楽ストリーミングサービス「AWA」でも、w-inds.が選曲したプレイリストを公開開始。メンバーがそれぞれコンセプトの違う自身の楽曲をセレクトしている。さらに、メンバーがプレイリスト作成の想いを語ったオリジナルヴォイスメッセージも入っているので通して聞いてほしい。

Amazon Music Unlimitedでは、「サイドバイサイド展開」がスタート、w-inds.の楽曲をコメント付きで聞くことができる。

dヒッツでは、2つの異なるテーマでメンバー選曲したプレイリストを公開。更に対象楽曲を「myヒッツ」をして応募すると抽選でスペシャルなイベントに参加できる。新しい、音楽の聴き方で「100」を楽しんでほしい。

■Spotify:http://open.spotify.com/album/3e37KFkLrnIFuHRaEJwg9v

【Spotify×w-inds.】「100」”全世界” Twitterシェアキャンペーン

http://www.w-inds.tv/information/others/contents.php?id=VFahW6X4Tl

■iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/id1398663425?l=ja&ls=1&app=itunes

■レコチョク:http://recochoku.jp/album/A1010427321/

■mora:http://mora.jp/package/43000004/PCCA-04683/

■Apple Music:https://itunes.apple.com/jp/album/id1398663425?l=ja&ls=1

■AWA(プレイリスト):https://mf.awa.fm/2tRVOHq

■Amazon Music Unlimited( サイド・バイ・サイド): https://www.amazon.co.jp/w-inds

■dヒッツ:http://rd.music.docomomarket.ne.jp/dhits/w-inds/180704/news/3/

——————-

■w-inds.

オフィシャルHP & MOBILE SITE: http://www.w-inds.tv/

「Temporary」Music Video: https://youtu.be/jzzX1uZVlOg

期間限定w-inds.”100″ Official Instagram: https://www.instagram.com/w_inds100

★ハッシュタグ #100onehundred で検索!

■商品情報

w-inds. 「100」

2018年7月4日発売

<収録曲>

1. Bring back the summer

2. Dirty Talk

3. Temporary

4. I missed you

5. Celebration

6. We Gotta Go

7. Time Has Gone

8. Stay Gold

9. The love

10. All my love is here for you

11. Drive All Night

12. Sugar

●初回盤

(特殊パッケージ仕様)

[CD+Blu-ray+スペシャルフォトブックレット(76P予定)]

PCCA-04682 本体価格¥4,630+税

【封入特典】

「『100」発売記念メンバープロデュースイベント応募券」or「スペシャルグッズプレゼント応募券」

*Blu-rayには「Time Has Gone」、「Dirty Talk」Music Video、「Temporary」Music Videoの他、「100 -Behind The Scene 」収録。

●通常盤 [CD Only]

PCCA-04683 本体価格¥2,778+税

【封入特典】

「『100」発売記念メンバープロデュースイベント応募券」 or「スペシャルグッズプレゼント応募券」

■ライブ情報

w-inds. LIVE TOUR 2018 “100”

7/13 (金) 東 京・オリンパスホール⼋王⼦ OPEN17:30 START18:30

7/14 (土) 東 京・オリンパスホール⼋王⼦ OPEN16:00 START17:00

7/20 (金) 千 葉・市川市⽂化会館 ⼤ホール OPEN17:30 START18:30

7/22 (日) 仙 台・東京エレクトロンホール宮城 ⼤ホール OPEN17:00 START18:00

8/4 (土) 兵 庫・神⼾国際会館 こくさいホール OPEN17:00 START18:00

8/5 (日) ⼤ 阪・オリックス劇場 OPEN116:00 START17:00

8/12 (日) 福 岡・福岡市⺠会館 OPEN116:00 START17:00

8/19 (日) 神奈川・神奈川県⺠ホール・⼤ホール OPEN17:00 START18:00

8/25 (土) 愛 知・⽇本特殊陶業市⺠会館・フォレストホール OPEN116:00 START17:00

9/2 (日) 埼 ⽟・ ⼤宮ソニックホール ⼤ホール OPEN17:00 START18:00

9/7 (金) 東 京・ 東京国際フォーラム ホールA OPEN17:30 START18:30

料⾦:¥7,500(全席指定・税込)

企画・制作:RISINGPRODUCTION/OFFICE PROPELLER

※3歳未満⼊場不可、3歳以上のお⼦様はチケットが必要です

※ファミリー席あり(3歳〜12歳対象:FC先⾏申込のみ対象)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

w-inds.初の音楽フェス

「w-inds. Fes ADSR 2018 -Attitude Dance Sing Rhythm-」

世界の音楽シーンのトレンドをいち早く発信し続け、日本のみならず海外でも人気を誇るw-inds.。

そんな彼らが初めてプロデュースする日本初となるダンス&ボーカルグループ中心の音楽フェスを開催!

タイトルに掲げた「Attitude Dance Sing Rhythm」という言葉通り、“歌う。踊る。”のパフォーマンスを基軸としたそれぞれの音楽を通じてお互いをリスペクトし、共鳴し合えるアーティスト達がお台場に集結。

デビュー18年のキャリアを持つw-inds.ならではの、世代を超えた夢の競演が実現します!

続報に乞うご期待ください!

日程:2018年7月7日(土)

会場:お台場J地区

出演アーティスト(50音順):

w-inds. / X4 / COLOR CREATION / GANMI / SOLIDEMO / Da-iCE / DOBERMAN INFINITY / BananaLemon /

THE BEAT GARDEN / FAKY / FlowBack / MYNAME / Lead (五十音順)

and more!

MC:Boo

主催:TBS/ローソンHMVエンタテイメント/TBSラジオ

企画:TBS/ローソンHMVエンタテイメント

企画協力:ライジングプロダクション

制作:ADN STATE

運営:DISK GARAGE

公式HP http://w-inds-fes.com/

お問合せ:ADN STATE 050-3532-5600(平日12:00〜17:00)