7月28日(土)より合同フェア「Fate/summer vacation fair」開催！　関連商品購入でキャラクターたちのサマーイラストカードが貰える！

2018年7月にリリース3周年を迎える大人気のスマートフォン向けゲーム『Fate/Grand Order』に加え、7月29日(日)には『Fate/EXTRA Last Encore イルステリアス天動説』の放送が近づくなど、ますます盛り上がりを見せるFateシリーズ。

この夏、全国アニメイトではKADOKAWA、講談社、星海社、一迅社、TYPE-MOONによる合同フェア「Fate/summer vacation fair」を開催します！ 期間中はFate関連商品のお買い上げ1点につき1つ、特典【サマーイラストカード】をプレゼント！ 絵柄は水着姿のジャンヌ・ダルクなど、全8種の中からランダムでお渡しします。

書籍もキャラクターグッズも映像商品もすべてが対象となりますので、この機会にぜひ店頭へお越しください。

サマーイラストカード（全8種）一覧

KADOKAWA×講談社×星海社×一迅社×TYPE-MOON×アニメイト「Fate/summer vacation fair」 開催概要

【開催期間】

7月28日～8月26日

【開催場所】

全国アニメイト

【概要】

期間中、対象商品ご購入1点毎に1枚、サマーイラストカード(全8種)をプレゼントいたします。

【対象商品】

Fate関連書籍全点(KADOKAWA、講談社、星海社、一迅社、ノーツ)

Fate関連オーディオ・ビジュアル商品全点

Fate関連キャラクターグッズ全点

【特典】

サマーイラストカード（全8種）

※ランダム配布です。特典はお選びいただけません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

アニメイト公式フェアページ



● 権利表記

(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT/天空すふぃあ/星海社

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)カワグチタケシ/講談社

(C)白峰/一迅社2018

(C)TYPE-MOON (C)磨伸映一郎/一迅社2018

イラスト／TAa (C)TYPE-MOON

イラスト／東冬 (C)TYPE-MOON

イラスト／ひろやまひろし (C)TYPE-MOON