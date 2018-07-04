アニメイトタイムズ

7月28日(土)より合同フェア「Fate/summer vacation fair」開催！　関連商品購入でキャラクターたちのサマーイラストカードが貰える！

2018年7月にリリース3周年を迎える大人気のスマートフォン向けゲーム『Fate/Grand Order』に加え、7月29日(日)には『Fate/EXTRA Last Encore イルステリアス天動説』の放送が近づくなど、ますます盛り上がりを見せるFateシリーズ。

この夏、全国アニメイトではKADOKAWA、講談社、星海社、一迅社、TYPE-MOONによる合同フェア「Fate/summer vacation fair」を開催します！　期間中はFate関連商品のお買い上げ1点につき1つ、特典【サマーイラストカード】をプレゼント！　絵柄は水着姿のジャンヌ・ダルクなど、全8種の中からランダムでお渡しします。

書籍もキャラクターグッズも映像商品もすべてが対象となりますので、この機会にぜひ店頭へお越しください。

　

サマーイラストカード（全8種）一覧

　

KADOKAWA×講談社×星海社×一迅社×TYPE-MOON×アニメイト「Fate/summer vacation fair」　開催概要

【開催期間】
7月28日～8月26日
【開催場所】
全国アニメイト
【概要】
期間中、対象商品ご購入1点毎に1枚、サマーイラストカード(全8種)をプレゼントいたします。
【対象商品】
Fate関連書籍全点(KADOKAWA、講談社、星海社、一迅社、ノーツ)
Fate関連オーディオ・ビジュアル商品全点
Fate関連キャラクターグッズ全点
【特典】
サマーイラストカード（全8種）

※ランダム配布です。特典はお選びいただけません。
※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。
※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

アニメイト公式フェアページ
　

● 権利表記

(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT/天空すふぃあ/星海社
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
(C)カワグチタケシ/講談社
(C)白峰/一迅社2018
(C)TYPE-MOON (C)磨伸映一郎/一迅社2018
イラスト／TAa (C)TYPE-MOON
イラスト／東冬 (C)TYPE-MOON
イラスト／ひろやまひろし (C)TYPE-MOON

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