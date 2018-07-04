【まとめ】SF映画の金字塔『スター・ウォーズ』を支える海外ドラマ俳優たち 【新3部作編】

大ヒット上映中『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』をはじめとしたSF映画の金字塔『スター・ウォーズ』シリーズを支えているのは実は海外ドラマで実力を発揮している俳優たちなのだ。ここではそんな俳優たちを徹底的に紹介しよう！

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アダム・ドライバー（Adam Driver）

生年月日：1983年11月19日

出身地：アメリカ・カリフォルニア州

身長：189ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ』新3部作 カイロ・レン役

『GIRLS／ガールズ』アダム役でブレイク！

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『スター・ウォーズ』シリーズを支える海外ドラマ俳優として、真っ先に名前が挙がるのが、アダム・ドライバー。

彼は2012年から2017年まで放映の拗らせ女子たちを描き出す『GIRLS／ガールズ』で、主人公ハンナのボーイフレンドであるアダム・サックラーを演じ、エミー賞助演男優賞にノミネートされた経験を持つ。

プロの俳優として初めて得た大役が同作だった。

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ジョン・ボイエガ（John Boyega）

生年月日：1992年3月17日

出身地：イギリス・ロンドン

身長：175ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ』新3部作 フィン役

『24-TWENTY FOUR-』に出演していた！？

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『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』より物語のキーパーソンとなっているフィンを演じるジョン・ボイエガは、2014年の『24-TWENTY FOUR- リブ・アナザー・デイ』で、こちらも重要人物であるクリス・ターナー役を好演した。

今では憶えている人は少ないかもしれない。

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グウェンドリン・クリスティー（Gwendoline Christie）

生年月日：1978年10月28日

出身地：イギリス

身長：191ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ』新3部作 キャプテン・ファズマ役

マスクの下はタースのブライエニー！

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ファースト・オーダーを率いる素性不明のキャプテン・ファズマ。その素顔は『ゲーム・オブ・スローンズ』タースのブライエニーとして有名なグウェンドリン・クリスティー。

その高身長を活かした役どころを得意としている。

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グレッグ・グランバーグ（Greg Grunberg）

生年月日：1966年7月11日

出身地：アメリカ・カリフォルニア州

身長：188ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』スナップ・ウェクスリー役

『HEROES／ヒーローズ』初め、多くの海外ドラマに出演する名脇役

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『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』にて、短い出演シーンながら印象を残す演技を魅せるグレッグは、2006年から2010年まで放映の『HEROES／ヒーローズ』にて、4シーズンにわたりテレパシー能力を秘めた警察官マット・パークマン役を演じていたことで有名。

そのほかに『LOST』『クライアント・リスト』『THE FLASH／フラッシュ』などに出演。

監督を務めたJ・J・エイブラムスとは幼馴染であり、彼の作品には毎度のごとく出演している。

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ビリー・ロード（Billie Lourd）

生年月日：1992年7月17日

出身地：アメリカ・カリフォルニア州

身長：155ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ』新3部作 コニックス役

ライアン・マーフィー製作ドラマの絶叫クイーン

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キャリー・フィッシャーの娘であるビリーは、2015年から2016年まで放映の『スクリーム・クイーンズ』にシャネル＃3役で出演。

耳に着けたイヤーマフは、母であるレイア姫へのオマージュとされている。

2017年からは『アメリカン・ホラー・ストーリー』にも出演しており、ライアン・マーフィーの絶叫クイーンとして力を発揮している。

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ケン・レオン（Ken Leung）

生年月日：1970年1月21日

出身地：アメリカ・ニューヨーク州

身長：170ｃｍ

主な出演作：『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』

多くの海外ドラマで活躍！

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『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』でレイア姫のお付き的な役割を果たすレオンは、『LOST』『パーソン・オブ・インタレスト』『ゼロアワー 禁断の刻限』などの海外ドラマで活躍。

特に2014年放送開始の『ナイトシフト 真夜中の救命医』トファー役で最近は有名。『インヒューマンズ』にも出演中だ。