『ミステリー in パラダイス』最新シーズン観る前に…【シーズン6までのキャストをおさらいしたい！】

カリブ海に浮かぶ美しい島を舞台に、英国刑事が凶悪犯罪に挑む本格ミステリー『ミステリー in パラダイス』。いよいよ最新シーズンが7月16日(月・祝)に一挙放送されます!その前に、これまでの主要キャストをざざっとおさらいしましょう!※これまでのシーズンの内容に触れているのでご注意ください。

リチャード・プール‐ベン・ミラー(シーズン1~3)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTI1ZjVlOTctYzA2ZS00YjMwLWJjYmUtMGNkYWJjNzFkZjRiXkEyXkFqcGdeQXVyMzY5MzAxMDc@.V1.jpg

ロンドンから出向してきた堅物刑事。

太陽サンサン道行く人はみんなカジュアルなカリブ海なのに、霧の都ロンドンからそのまま来ました感満載のスーツ&革靴スタイルを頑なに貫く変わり者。どんなに汗をかいても絶対にネクタイを外さない!

と、明らかに現地に馴染んでないリチャードですが、その捜査能力はお見事の一言!

持前の観察力と直感、そして推理力を武器に難事件をどんどん解決していきます。

しかし、シーズン3の第1話で退場…。

ご存知の方も多いでしょうが、あの退場のショックはしばらく続きましたね…(筆者のメンタル的に)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjk3ODUxOTY4OF5BMl5BanBnXkFtZTgwODEyNTQyNzE@.V1.jpg

さて、そんなリチャード・プールを演じたのは、ベン・ミラー。

1966年、イギリス・ロンドン生まれ。

LONDON, ENGLAND - MARCH 29: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK TABLOID NEWSPAPERS UNTIL 48 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME. MANDATORY CREDIT PHOTO BY DAVE M. BENETT/GETTY IMAGES REQUIRED) Actor Ben Miller attends a private viewing of artist Harry Cory Wright's new photography exhibition 'Place in Mind' at 3 Olaf Street on March 29, 2011 in London, England. (Photo by Dave M. Benett/Getty Images)

俳優の道に進む前は、ケンブリッジ大学で物理学の博士課程に進んでいた秀才でした!

しかし、同じくケンブリッジ大学で学んでいたアレキサンダー・アームストロングと出会い、大学のコメディ演劇クラブに参加。

ところで…ケンブリッジ大学のアマチュア演劇クラブ(通称フットライツ)は、多くの俳優・コメディアンを輩出していることで有名だそうです。

その後、相方アームストロングと共に30分のコメディ番組『The Armstrong and Miller show(原題)』(1997-2001)で主演を務めました。ちなみに2007年にシリーズとして復活し、3シーズンにわたって放送されたとか。高い人気を誇っています!

こんな感じです

そんなベン・ミラー。『ミステリー in パラダイス』降板後も忙しそうです!

2018年公開予定の映画『The Extraordinary Journey of the Fakir(原題)』や、ローワン・アトキンソン主演『ジョニー・イングリッシュ3』にも出演しています。

7月4日(水)にDVDリリースが決定している昨年の大ヒット作『パディントン2』にも登場していますよ!

TV・映画問わず幅広く活躍するベン・ミラーの活動に今後も期待です!

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 05: Actor Ben Miller attends the 'Paddington 2' premiere at BFI Southbank on November 5, 2017 in London, England. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)

ハンフリー・グッドマン‐クリス・マーシャル(シーズン3~シーズン6)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZWExNjM2ODItMjU2ZC00MTNjLTkwYmEtMmE5NzIzYWRkZmI3XkEyXkFqcGdeQXVyODEwNzEyOTk@.V1.jpg

リチャード・プールに代わり、シーズン3からセント・マリー島に赴任してくるハンフリー・グッドマン警部補。

主役が変更⁉という衝撃もありましたが、特にその心配もいらなかったな…と思えるほどにあっという間にチームに馴染んでいました。

鬼のようにメモを取るのが特徴で、その場にあった紙ナプキンによく考えをまとめるのが印象的でしたね~。だから彼のジャケットのポケットはぐしゃぐしゃのメモで溢れています(笑)。

グレーのスーツにネクタイ…というプール警部補とは対照的に、明るい色のジャケットにノーネクタイのグッドマン警部補。ザ・堅物!なプール警部補に比べると、「おいおい大丈夫ですか」と心配されてしまうことが多いグッドマン警部補は、ドラマのまた違う魅力を引き出しましたね。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE2NzkxNzM0M15BMl5BanBnXkFtZTgwMDEyNTQyNzE@.V1.jpg

そんなグッドマン警部補を演じるのは、クリス・マーシャル。

1973年、イギリス・バース生まれ。

ROME, ITALY - OCTOBER 28: Actor Kris Marshall attends the 'A Few Best Men' photocall during the 6th International Rome Film Festival on October 28, 2011 in Rome, Italy. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

2000年からスタートし、2008年には「イギリスで最も視聴されたシットコム」にも選ばれた『マイ・ファミリー』にレギュラー出演したことで一気に知名度が上がったようです。

日本では…映画『ラブ・アクチュアリー』(2003)でナンパをしにアメリカへ渡った青年コリンを演じたことで有名ですかね?

『ハウエルズ家のおかしなお葬式』(2007)では、『SHERLOCK』のルパート・グレイブスや『ゲーム・オブ・スローンズ』のピーター・ディンクレイジと共演しています。

『ラブ・アクチュアリー』(2003)のころ…若い!

LONDON - NOVEMBER 16: Actor Kris Marshall attends the UK charity film premiere of 'Love Actually' at The Odeon Leicester Square on November 16, 2003 in London. (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

本作降板後は、『A Few less Men(原題)』(2017)『Trick or Treat(原題)』(2017)の映画2作品のほか、モキュメンタリーコメディ『Borderline』へのゲスト出演や、短編映画『Royal Affairs』(2018)にも登場しています。

コメディ作品での存在感が抜群のクリス・マーシャル、もっと日本でも彼の活動が観れるといいですね!

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 09: Kris Marshall attends the press night after party for 'Glengarry Glen Ross' at Smith & Wollensky on November 9, 2017 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

カミール・ボーデイ‐サラ・マーティンス(シーズン1~シーズン4)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM5MDE5MzkyN15BMl5BanBnXkFtZTgwNDAyNTQyNzE@.V1.jpg

プールとグッドマンの頼れる相棒。現地で巡査部長を務めるカミール・ボーデイを演じたのは、サラ・マーティンス。

シーズン4の途中でフランスへの転属が決まるカミールですが、演者であるサラもフランスの作品にたくさん出演しています。

フランスにおけるアカデミー賞とされるセザール賞4部門受賞の『唇を閉ざせ』(2006)やカンヌ国際映画祭に出品された『パリ、ジュテーム』(2006)などなど…。

LA ROCHELLE, FRANCE - SEPTEMBER 13: Sara Martins attends the photocall of 'Detectives' as part of 16th Festival of TV Fiction of La Rochelle on September 13, 2014 in La Rochelle, France. (Photo by Didier Baverel/WireImage)

1977年、ポルトガル生まれ。

ポルトガル出身なのに、なんでフランス?と思ったら、3歳でフランスに移住したそうです。

プロのバレエダンサーを目指していた時期もありましたが、その後フランス国立演劇学校を卒業し、女優として活動を始めました。確かに、すらりとしていて、美しく筋肉がついた素晴らしいスタイルです!

そのため、英語・フランス語・ポルトガル語が堪能なんだとか。才女ですねぇ。

ANGOULEME, FRANCE - AUGUST 26: Sara Martins attends 9th Angouleme French-Speaking Film Festival on August 26, 2016 in Angouleme, France. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images)

『ミステリー in パラダイス』をシーズン4の途中で降板した後も、数多くの映画&TVシリーズに出演してます。

西アフリカを舞台にテロ組織を追跡するスリラードラマ『アメリカン・オデッセイ』(2015)や、フランスの人気刑事ドラマ『シェリフ警部』(2013-)、さらには『ブラウン神父』の最新シーズン6にもゲスト出演!

フランス、イギリス、アメリカと世界を股にかけて活躍する女優さんです!

ちなみに、2018年5月に開催された第71回カンヌ国際映画祭にサラ・マーティンスのお姿が!

2018年は、すでにTV映画2作品、映画『I love my mom(原題)』への出演が決定しています。

今後の活躍に注目です!

CANNES, FRANCE - MAY 16: Author of the book 'Black Is Not My Job' Sara Martins attends the screening of 'Burning' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 16, 2018 in Cannes, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

フロランス・カッセル‐ジョゼフィーヌ・ジュベール(シーズン4~)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNzE1MDljYTctZWM0ZS00YTRlLThmZDItMjQyYmJhMDgyYWYwXkEyXkFqcGdeQXVyODEwNzEyOTk@.V1.jpg

シーズン4から登場し、途中で巡査部長に昇進してグッドマンの相棒になったフロランス・カッセルを演じたるのは、ジョセフィーヌ・ジョベール。

1985年、フランス・パリ生まれ。

ちなみに同じくフランス出身の人気女優エヴァ・グリーンとはいとこ同士だそうです!

(ジョセフィーヌの父チャールズ・ジョベールの姉妹がエヴァの母マデリーン・ジョベール)

PARIS, FRANCE - OCTOBER 17: Josephine Jobert attends the 'Gala de L'Espoir' Auction Dinner Against Cancer at the Theatre des Champs Elysees on October 17, 2017 in Paris, France. (Photo by Foc Kan/WireImage)

『Foudre』(2007-2011)、『Souls le soleil de Saint-Tropes』(2013-2014)、『Cut』(2013-)などなど…フランスのTVシリーズに数多く出演している人気若手女優さんです!

2015年からは、『ミステリー in パラダイス』の主要キャストとして出演しており、すでにシーズン8の制作も決定しております!とりあえず、シーズン7からですね、楽しみ!

PARIS, FRANCE - JUNE 28: Actress Josephine Jobert attends Maison Caron - Marais Boutique Opening on June 28, 2018 in Paris, France. (Photo by Foc Kan/Getty Images)

フィデル・ベスト‐ゲイリー・カー(シーズン1~シーズン3)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTM5MzlkNTgtZmNjNC00YTBkLWFhMDctM2M0ZjMzNjdiMTI5XkEyXkFqcGdeQXVyMzY5MzAxMDc@.V1.jpg

シーズン1から登場する、勤勉な若手巡査フィデル・ベストを演じたのは、ゲイリー・カー。

シーズン3の途中で見事昇進し、番組を卒業しました。彼とドウェインのコンビが良い感じでしたね~

ちょっと寂しい(´;ω;`)。

そんなゲイリー・カーは、1986年、イギリス・ロンドン出身。

これまで『LAW&ORDER:UK』や『刑事フォイル』『孤高の警部ジョージ・ジェントリー』など、人気シリーズにゲスト出演しています。

日本でも熱狂的な人気を博した『ダウントン・アビー』シーズン4に登場する、イケてるジャズ・シンガー役でご存知の方も多いかも??

LONDON, UNITED KINGDOM - OCTOBER 24: Gary Carr attends The Downton Abbey Childline ball at The Savoy Hotel on October 24, 2013 in London, England. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)

本作を卒業後は、風俗業界が急速に変化していく70年代のNYを舞台にした話題作『DEUCE/ポルノ・ストリート in NY』(2017-)にレギュラー出演。

HBO制作で、マギー・ギレンホール&ジェームズ・フランコ主演という超・豪華なドラマです!

また、人気SFゲーム最新作「Mass Effect:Andromeda」(2017)に声優として出演しています。

日本でも購入可能ですが、全編英語のみなので…ちょっと大変ですが、彼の声を生で楽しめますよ。

2018年は、ジャズの創始者の一人として知られるバディ・ボールデンの伝記映画の主演を務めることが知らされています。

幅広い演技がスゴイ!ゲイリー・カーに注目ですね!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 07: Gary Carr attends 'The Deuce' New York premiere at SVA Theater on September 7, 2017 in New York City. (Photo by Jenny Anderson/WireImage)

ここらでちょっと…シーズン1からずっと出ているキャストに注目したいと思います。

ドラマを支える柱、顔を見るだけで謎の安心感が生まれるベテラン俳優3人をご紹介!

ドウェイン・マイヤーズ‐ダニー・ジョン=ジュールス(シーズン1~)

セント・マリー島の万年巡査(笑)。

サイドカー付きの大型バイクで島を駆け回るイカしたおっちゃん、ドウェイン・マイヤーズを演じるのは、ダニー・ジョン・ジュールス!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgyMDZjZDQtMTVhZi00ODhmLWI1YTgtZDcyZDlmZmFjMDUwXkEyXkFqcGdeQXVyODEwNzEyOTk@.V1.jpg

1960年、イギリス・ロンドン生まれ。

10代から活躍するベテラン俳優です!

1988年から1999年にかけてBBCによって制作されたSFコメディ『宇宙船レッド・ドワーフ号』に出演していたことで知られています。日本でもNHKで放送されたことがあります。

ちなみに、本国イギリスでは2009年に続編が作られるほどの人気ぶりですよ。

LONDON, ENGLAND - MARCH 14: Danny John-Jules attends the TRIC Awards 2017 at the Grosvenor House on March 14, 2017 in London, United Kingdom. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

ジェイソン・ステイサム、ジェイソン・フレミング、ニック・モラン、デクスター・フレッチャー主演の『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(1998)や、

ギレルモ・デル・トロ監督『ブレイド2』(2002)に出演。

…かと思いきや、子供向けアニメ『ボブとはたらくブーブーズ』(1998-)で声の出演をしていたりと、シリアス・コメディ・キッズ、とにかくいろんな作品に爪痕を残しているスゴイ人なのです!

2018年は、『ミステリー in パラダイス』のシーズン8が決定しているほか、映画『Amoc(原題)』とTTTVシリーズへの出演が予定されています!

58歳まだまだ現役!なダニー・ジョン=ジュールズの活躍が今後も楽しみです!

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 07: Danny John-Jules attending the Broadcast Awards on February 7, 2018 in London, England. (Photo by Mark R. Milan/GC Images)

キャサリン・ボーデイ‐エリザベート・ブールジーヌ(シーズン1~)

シーズン4までレギュラーだったカミールのお母さんで、セント・マリー島で酒場を経営している世話好きな女性、キャサリンを演じるのは、エリザベート・ブールジーヌ!

1957年、フランス、ルヴァロワ=ペレ出身。

ブリュノ・クレメールがメグレを演じた『メグレ警視』(1991-2004)や、

ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞した『愛を弾く女』(1992)、

トロント国際映画祭に出品された『ぼくの大切なともだち』(2006)など、数多くの作品に出演しています。

そのほとんどがフランスの作品なので、日本ではなかなか目にかかれませんが…映画好きな方ならご存知かもしれませんね。

CANNES, FRANCE - MAY 15: Elizabeth Bourgine attends the 'Irrational Man' Premiere during the 68th annual Cannes Film Festival on May 15, 2015 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

2018年は、TV映画『Mémoire de sang(原題)』に出演予定!

シーズン6では、驚きの活躍を見せたキャサリンですが…シーズン7では、どんな展開になるんでしょうね?楽しみです!

PARIS, FRANCE - JANUARY 15: Actress Elizabeth Bourgine attends the 'I, Tonya' premiere at Cinema UGC Normandie on January 15, 2018 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage)

パターソン署長‐ドン・ワーリントン(シーズン1~)

ガミガミお小言ばっかり…でも部下のことを割と気に掛けてるパターソン署長を演じるのは、ドン・ワーリントン!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTJhYTE4Y2YtN2U4OC00ZWQzLTlmOGMtYWZhMDFiNWU0ZTFiXkEyXkFqcGdeQXVyODEwNzEyOTk@.V1.jpg

1952年、トリニダード島(トリニダード・トバゴ共和国の中で最大の島)出身。

70年代からイギリスのテレビを中心に活躍しているベテラン俳優で、

30年間続いたイギリスの子供向け番組『グランジ・ヒル』(1978-2008)や、大ヒット医療ドラマ『ホルビー・シティ』(1999-)、『LAW&ORDER:UK』などなど…数多くのTVシリーズに引っ張りだこです!

名脇役…というか、イイ味だしてますよねぇ。

『ミステリー in パラダイス』でも、感じ悪いのになぜか憎めない。そんなパターソン署長はハマリ役だと思います!

2018年は、本作の新シーズンの他には、まだアナウンスされていないです。

シーズン7でも出番が多いといいですね!

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Don Warrington attends the UK Theatre Awards at The Guildhall on October 9, 2016 in London, England. (Photo by Ben A. Pruchnie/Getty Images)

長くなりましたが…ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

すでに最新シーズン8の制作が決まっている『ミステリー in パラダイス』ですが、

ひとまずは、シーズン7の放送がスタートします!

「ミステリー in パラダイス」と入力すると、すぐに「主役」「交代」と出てくるので皆さんうっすらお分かりかなとは思いますが…(笑)

また新たな展開を迎える予感満載のシーズン7。

まずは一挙放送を観ようではありませんか!

【ミステリー in パラダイス シーズン7 字幕版 一挙放送】

7月16日(月・祝)7:00pmからです!!

