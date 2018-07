【こんなセレブが同級生！】③1960年生まれのセレブたち！

同い年のセレブをご紹介する【こんなセレブが同級生!】。3回目は1960年生まれのセレブです。あんなセレブやこんなセレブが同級生かと思うと、とっても興味深いです。学年の始まりは国によって異なりますので、ざっくり1960年生まれでご紹介します!

1月生まれ

マーク・ライランス

NEW YORK, NY - JUNE 10: Mark Rylance (L) and Claire van Kampen attend the 72nd Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 10, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions )

映画『ダンケルク』やドラマ『ウルフ・ホール』で印象に残る演技を披露しているマーク・ライランス。

スティーブン・スピルバーグ監督の『ブリッジ・オブ・スパイ』では、秘密めいたロシアのスパイを演じ、アカデミー賞助演男優賞を受賞したほか、この年の主要な賞に軒並みノミネートされました。

また、舞台俳優として長年活躍しており、ローレンス・オリビエ賞を2度、トニー賞を3度受賞。

マーク・ライランスは1960年1月18日生まれ、イギリス、ケント州のご出身です。

2月生まれ

ジェームズ・スペイダー

NEW YORK, NY - MAY 14: James Spader attends the 2018 NBCUniversal Upfront Presentation at Rockefeller Center on May 14, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

人気ドラマ『THE BLACKLIST/ブラックリスト』のレッドことジェームズ・スペイダー。

お若い頃は『マネキン』(87)や『ぼくの美しい人だから』(90)に出演。ピッカピカのイケメンだったジェームズですが、今では渋い雰囲気に。うまい具合に歳を重ねました。

ドラマ『ザ・プラクティス ボストン弁護士ファイル』とスピンオフドラマ『ボストン・リーガル』では同じ役柄でエミー賞を受賞。快挙を果たしました。

また、『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』(15)ではまさかのウルトロン役で出演しています!

そんなジェームズは1960年2月7日マサチューセッツ州ボストンのお生まれ。

3月生まれ

ブレンダ・ストロング

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 11: Actress Brenda Strong attends the Family Equality Council's Impact Awards at the Beverly Wilshire Hotel on March 11, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Family Equality Council )

ドラマ『デスパレートな妻たち』の、ウィステリア通りで突然自殺を遂げる主婦のメアリー・アリス・ヤングを演じたブレンダ・ストロング。

ネットフリックスのドラマ『13の理由』では、ブライスのセレブ母ノラ・ウォーカー役で出演。息子の悪行を冷静な目で見破る母を確かな存在感で演じています。

ブレンダ・ストロングは1960年3月25日生まれ、オレゴン州のご出身です。

4月生まれ

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 19: Hugo Weaving arrives ahead of the Jasper Jones Sydney Premiere on February 19, 2017 in Sydney, Australia. (Photo by Don Arnold/WireImage)

『マトリックス』シリーズのエージェント・スミスや『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエルロンドことヒューゴ・ウィーヴィング。

2016年に公開されたアンドリュー・ガーフィールドの『ハクソー・リッジ』では、アンドリュー演じるデズモンド・ドスの暴力的な父親役を演じていました。

そんなヒューゴは、1960年4月4日ナイジェリアのご出身。

5月生まれ

トニー・ゴールドウィン

LOS ANGELES, CA - APRIL 19: Tony Goldwyn arrives to the Scandal live stage reading of series finale to Benefit The Actors Fund held at El Capitan Theatre on April 19, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/Getty Images)

ドラマ『スキャンダル 託された秘密』の若き大統領フィッツことトニー・ゴールドウィン。

『スキャンダル』の他に、意外にも、『ラストサムライ』(03)や『ゴースト/ニューヨークの幻』(90)、ジェイソン・ステイサムの『メカニック』(11)なんかにも出演しています。

母は女優、父は映画監督、祖母は女優、祖父は脚本家というまさに芸能一家のお生まれのトニー。自身も監督業やプロデューサーとしても活躍しており、『スキャンダル』や『グレイズ・アナトミー』なんかでも監督をしています。

トニー・ゴールドウィンも1960年生まれ。誕生日は5月20日、カリフォルニア州ロサンゼルスの出身です。

6月生まれ

トーマス・ヘイデン・チャーチ

NEW YORK, NY - FEBRUARY 08: Actor Thomas Haden Church attends an evening with the cast of 'Divorce' at The Paley Center for Media on February 8, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

ドラマ『Devorce/ディボース』のサラ・ジェシカ・パーカーのどうしようもない夫ロバートことトーマス・ヘイデン・チャーチ。

2004年の映画『サイドウェイ』では、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされています。

トビー・マグワイア版『スパイダーマン3』では、サンドマン役でご出演。

ディボースのロバートことトーマス・ヘイデン・チャーチも1960年生まれ。誕生日は6月17日。カリフォルニア州生まれのテキサス育ちです。

7月生まれ

ジェーン・リンチ

LOS ANGELES, CA - JUNE 23: Jane Lynch attends Project Angel Food's 23rd Annual Angel Art ART=LOVE Benefit Auction at NeueHouse Hollywood on June 23, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

ドラマ『glee/グリー』スー・シルベスター先生ことジェーン・リンチ。

スー先生の他にも『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のスペンサー・リードの母ダイアナや、『マーベラス・ミセス・メイゼル』の有名コメディアン、ソフィー・レノンなどインパクトありありのキャラクターで楽しませてくれています。

スー先生ことジェーン・リンチも1960年生まれ。誕生日は7月14日、イリノイ州の出身です。

8月生まれ

デイヴィッド・ドゥカヴニー

NEW YORK, NY - JANUARY 29: Singer/songwriter/actor David Duchovny attends the Build Series to discuss his new release 'Every Third Thought' at Build Studio on January 29, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/Getty Images)

『X-ファイル』のモルダーことデイヴィッド・ドゥカヴニー。

ほか、『カリフォルニケーション』『アクエリアス 刑事サム・ホディアック』に主演。『セックス・アンド・ザ・シティ』や『ツイン・ピークス』にも出演し、どこかおかしなキャラを魅力的に演じています。

『X-ファイル』と『カリフォルニケーション』でゴールデングローブ賞を受賞。

モルダーも1960年生まれ。ちなみにスカリー演じるジリアン・アンダーソンは1968年生まれです。実は年の差がこんなにあったとは。

誕生日は8月7日。ニューヨークのご出身。

アントニオ・バンデラス

MIAMI, FL - JUNE 1: Antonio Banderas is seen at the Miami Fashion Week 2018 Benefit Gala on June 1, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)

『デスペラード』(95)や『マスク・オブ・ゾロ』シリーズなどに出演、90年代に大活躍したアントニオ・バンデラス。最近も、『オート・マタ』や『エクスペンダブルス3』、『チリ33人 希望の軌跡』など話題作に出演しています。

プライベートでは、2015年にデザインを学ぶためにロンドンの名門セント・マーティンズ大学に通い、話題に。また2015年にメラニー・グリフィスと離婚した彼は、20歳も年下の、オランダ人の投資コンサルタントのニコール・キンペルさんと交際をしています!

そんな彼は、1960年8月10日スペインのアンダルシアのお生まれです。

ショーン・ペン

PHILADELPHIA, PA - MARCH 29: Actor and author Sean Penn discusses his new book 'Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel' at Free Library of Philadelphia on March 29, 2018 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Gilbert Carrasquillo/Getty Images)

映画『ミスティック・リバー』(03)と『ミルク』(08)で2度のアカデミー賞を誇るショーン・ペン。

映画監督としても活躍しており、非常に高い評価を得ています。

元奥様はあのクイーン・オブ・ポップ、マドンナと、ドラマ『ハウス・オブ・カード』のロビン・ライト。

シャーリーズ・セロン(42)との交際でも話題に。

映画人としての顔の他、チャリティ活動でも知られています。ハイチ支援では、毎年大規模なイベントを開催し、レオナルド・ディカプリオなどA級セレブが多数参加。多額の寄付を集めています。

そんなショーン・ペンですが、1960年8月17日生まれ。カリフォルニア州サンタモニカのご出身です。

9月生まれ

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 25: Actor Damon Wayans attends the FOX Fall Party at Catch LA on September 25, 2017 in West Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

ドラマ『リーサル・ウェポン』のロジャー・マータフことデイモン・ウェイアンズ。

ドラマはリッグスを演じるクレイン・クロフォードの降板が話題になってしましました。

デイモンはコメディアンだそうでして、これまでも数々の映画やドラマにご出演。脚本家やプロデューサーとしても活躍しており、なんと4度のエミー賞ノミネートを誇ります。

そんなマータフことデイモン・ウェイアンズは1960年9月4日、ニューヨークのお生まれです。

ヒュー・グラント

LATE NIGHT WITH SETH MEYERS -- Episode 704 -- Pictured: Actor Hugh Grant on June 27, 2018 -- (Photo by: Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ラブコメの帝王ヒュー・グラント。

最近は『パディントン』なんかにもご出演。BBCのドラマ『A Very English Scandal 』では、ボーイフレンドを殺害しようとした実在の政治家ジェレミー・ソープを演じています。共演は『007』のQことベン・ウィショー。これは気になります!

プライベートでは、長年独身主義を貫いてきましたが、先月ついに、テレビプロデューサーのアナ・エバースタインさんとご結婚。

そんなヒューさまは1960年9月9日ロンドンのお生まれです。

コリン・ファース

NEW YORK, NY - MAY 07: Colin Firth and Livia Giuggioli attend the Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala at The Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

『英国王のスピーチ』でアカデミー賞を受賞。

『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズや『キングズマン』シリーズなどに出演。英国紳士と言えば、のコリン・ファース。

今年は『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』や『メリー・ポピンズ・リターンズ』の公開が控えており、楽しみです!

そんなコリン、なんと1960年9月10日生まれ。ヒュー・グラントと一日違いとは!

イギリス南部のハンプシャー州のご出身です。

10月生まれ

ジャン=クロード・ヴァンダム

PARIS, FRANCE - DECEMBER 12: Jean-Claude Van Damme attends the Amazon TV Serie 'Jean Claude Van Jonhson' Paris Premiere At Le Grand Rex on December 12, 2017 in Paris, France. (Photo by Foc Kan/WireImage)

80年代から90年代にかけてアクション俳優として大活躍したジャン=クロード・ヴァンダム。

往年のアクション俳優が大集合した『エクスペンダブルズ』には2作目にご出演。

昨年は主演のアクションコメディ『ジャン=クロード・ヴァン・ジョンソン』がAmazonで配信されました。

1960年10月18日生まれ、ベルギー・ブリュッセルのご出身です。

11月生まれ

ティルダ・スウィントン

NEW YORK, NY - MARCH 20: Tilda Swinton attends the 'Isle of Dogs' New York Screening at Metropolitan Museum of Art on March 20, 2018 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images)

『ドクター・ストレンジ』(16)のエンシェント・ワンや『グランド・ブダペスト・ホテル』(14)のマダム.D、『ナルニア国物語』シリーズの白い魔女など、印象的な役柄が多いティルダ・スウィントン。

イギリス出身の彼女はレオナルド・ディカプリオ主演の『ザ・ビーチ』(99)でハリウッドに進出。2007年の『フィクサー』でアカデミー賞助演女優賞を受賞しています。

パフォーミングアーティストとしても活躍するティルダは、ロンドンのサーペンタインギャラリーやニューヨーク近代美術館(MoMA)なんかでもパフォーマンスしています。

もう何年も歳をとっていないように見えるティルダですが、彼女も1960年生まれの58歳。

11月5日、ロンドン生まれです。

スタンリー・トゥッチ

NEW YORK, NY - MARCH 22: Stanley Tucci attends the screening of Final Portrait at Guggenheim Museum on March 22, 2018 in New York City. (Photo by Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images)

『ハンガー・ゲーム』シリーズや『トランスフォーマー』シリーズから、『美女と野獣』(17)、アカデミー賞作品賞を受賞した『スポットライト 世紀のスクープ』まで、様々な映画で顔を見ることのできるスタンリー・トゥッチ。

売れっ子の彼は、今年だけで実に6本もの出演映画が公開される予定です。

プライベートでは、2009年に奥様をガンで亡くしています。その後エミリー・ブラントの姉フェリシティと再婚。お子さんも生まれて、とっても幸せそうです。

スタンリー・トゥッチは1960年11月11日生まれ、ニューヨークのご出身。

12月生まれ

ジュリアン・ムーア

CANNES, FRANCE - MAY 09: Julianne Moore attends the screening of 'Yomeddine' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 9, 2018 in Cannes, France. (Photo by Tony Barson/FilmMagic)

『キングズマン:ゴールデン・サークル』の悪いボスポピーや、『サバービコン』のローズとマーガレットの双子役が記憶に新しいジュリアン・ムーア。キャリアは長く、そして売れっ子で、もう20年以上、年に5~6本コンスタントに出演し続けています。

2014年公開の『アリスのままで』では若年性アルツハイマーを患う言語学者アリスを演じてアカデミー賞主演女優賞を受賞しました。

そんなジュリアン、もう何十年も歳をとっていないように思えますが、58歳。

1960年12月3日、ノースカロライナ州の生まれです。

ケネス・ブラナー

CENTURY CITY, CA - DECEMBER 11: Kenneth Branagh attends TheWrap's 'Special Evening With 2018 Oscar Song Contenders' at AMC Century City 15 theater on December 11, 2017 in Century City, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

ドラマ『刑事ヴァランダー』や映画『オリエント急行殺人事件』、『ダンケルク』などのケネス・ブラナー。

映画監督やプロデューサーとしても活躍していまして、リチャード・マッデン×リリー・ジェームズの『シンデレラ』や『マイティ・ソー』の一作目、そして『オリエント急行殺人事件』などを監督。ポワロ第二弾『ナイルに死す』の公開も期待されています。シェークスピア作品に定評があり、監督、出演ともに多数あります。

映画『ヘンリー5世』で主演男優賞と監督賞にノミネートされるなど、5度のアカデミー賞ノミネートを誇ります。

そんなケネス・ブラナーは1960年12月10日、北アイルランドのベルファスト生まれです。

1960年生まれは個性的!

CALABASAS, CA - MAY 20: Custom Birthday Cake at MANDAFEST Mandla Morris' 13th Birthday Celebration on May 20, 2018 in Calabasas, California. (Photo by Randy Shropshire/WireImage )

こうしてまとめてみますと、1960年生まれは才能の宝庫!非常に多くのセレブが顔を揃えます。

『リーサル・ウェポン』のマータフと『X-ファイル』のモルダー、そして英国紳士ヒュー・グラントやコリン・ファースが同い年だなんて。さらに、ジャン=クロード・ヴァンダムやアントニオ・バンデラス、そこにショーン・ペンですよ。整列した姿を想像してみたら、奇妙で奇妙で仕方ない!

1960年生まれは、個性豊かで素晴らしい!