医学、医療福祉研究の１８件助成

岡山県内の医学、医療福祉分野の研究者らを支援する「川崎医学・医療福祉学振興会」は４日、２０１８年度の助成対象１８件に計約４００万円を贈った。

倉敷市松島の川崎学園で贈呈式があり、園尾博司理事長が代表者に承認書と目録を手渡した。助成を受けた一人一人が研究内容を説明し「社会へ還元できる成果を出せるよう力を尽くしたい」などと抱負を述べた。

振興会は０３年に設立以来、今回を含め２６４件に計約７１２０万円を贈っている。１８年度は３６件の申請があった。

助成を受けたのは次の皆さん。（敬称略、地域連携・交流は代表者と事業名） 【教育研究】松本佳則、上田真史（岡山大大学院）辻尚子（川崎医科大大学院）松本准（岡山大）奥井達雄（岡山大病院）吉村学、木場美里（川崎医科大付属病院）池野雅裕、末廣忠延（川崎医療福祉大）藤本久貴、山本五弥子、 〓本真一（川崎医科大） 【地域連携・交流】平本美津恵（医療安全研修）平田早苗（看護セミナー）秋山隆（日本病理学会中国四国支部会第１９回病理学夏の学校）阿部泰昌（県地域包括ケアシステム学会研修会） 【国際教育・研究交流】樋田一徳、長谷川徹（川崎医科大）※〓はサンズイにウカンムリに眉の目が貝