TVアニメ「消滅都市」“一匹狼の運び屋の男タクヤ”の第2弾ティザービジュアル解禁！

TVアニメ化が発表された「消滅都市」の第2弾ティザービジュルが解禁された。第2弾のビジュアルは「消滅都市(ロスト)」に向かう“一匹狼の運び屋の男タクヤ”が描かれている。先に公開された消滅から生還した少女「ユキ」と同じく雨の中で仰向けにいる姿が描かれている。
TVアニメ「消滅都市は」アニメーション制作会社を「マッドハウス」が、音楽はポニーキャニオンが担当することが発表されている。
【TV Anime official HP＆Twitter】
Official URL：http://shoumetsutoshi-anime.com
Official twitter：https://twitter.com/anime_shoumetsu
【TV Animation Staff】
原作：消滅都市(Wright Flyer Studios)
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：マッドハウス
コピーライト：© Wright Flyer Studios／消滅都市製作委員会
【Cast】
ユキ：花澤香菜
タクヤ：杉田智和
アキラ：中村悠一
ソウマ：朝井彩加
エイジ：新垣樽助
キキョウ：愛美
ギーク：西村太佑
ユミコ：中恵光城
【Other】
◆PROJECT消滅都市情報
PROJECT消滅都市ポータルサイトURL http://project-shoumetsu.wrightflyer.net/portal/
◆ゲーム「消滅都市2」公式サイトURL http://shoumetsu.wrightflyer.net/
◆ライトフライヤースタジオ公式Twitter https://twitter.com/wfs_info
◆アイドルユニット SPR5 URL http://shoumetsutoshi-spr5.com
SPR5公式Twitter https://twitter.com/supreme_five
☆SPR5 1stシングル「インコンプリートノーツ」情報
■リリース情報
＜初回限定盤(CD+DVD)＞
PCCG.01700 1,750＋税
＜通常盤＞
PCCG.01701 1,200＋税