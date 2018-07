TVアニメ「消滅都市」“一匹狼の運び屋の男タクヤ”の第2弾ティザービジュアル解禁！

TVアニメ化が発表された「消滅都市」の第2弾ティザービジュルが解禁された。第2弾のビジュアルは「消滅都市(ロスト)」に向かう“一匹狼の運び屋の男タクヤ”が描かれている。先に公開された消滅から生還した少女「ユキ」と同じく雨の中で仰向けにいる姿が描かれている。

TVアニメ「消滅都市は」アニメーション制作会社を「マッドハウス」が、音楽はポニーキャニオンが担当することが発表されている。

【TV Animation Staff】

原作:消滅都市(Wright Flyer Studios)

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:マッドハウス

コピーライト:© Wright Flyer Studios/消滅都市製作委員会

【Cast】

ユキ:花澤香菜

タクヤ:杉田智和

アキラ:中村悠一

ソウマ:朝井彩加

エイジ:新垣樽助

キキョウ:愛美

ギーク:西村太佑

ユミコ:中恵光城

