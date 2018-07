今から『クリ・マイ』見るなら！新リーダープレンティス役パジェット・ブリュースターの素顔

トーマス・ギブソンのシーズン12での突然の降板劇に伴って、ドラマではホッチの後任としてBAUのリーダーを務めることになったプレンティス。彼女を演じるパジェット・ブリュースターと『クリミナル・マインド』初登場から今までのエミリー・プレンティスをまとめてみました。

パジェット・ブリュースターってどんな人?

幼少期~

1969年3月10日、パジェット・ブリュースター(Paget Brewster、本名:パジェット・ヴァレリー・ブリュースター)は学校管理者の父ガレンと、政府の職員だった母ハサウェイの長女としてマサチューセッツ州コンコードで生まれました。

マサチューセッツ州で幼少期を過ごしていたパジェットは、父ガレンが管理・運営していたニューイングランドの寄宿学校に通っていました。その後ニューヨークに移り住み、世界3大有名ファッションデザインスクールの一校である”パーソンズ・スクール・オブ・デザイン”に入学します。しかし、ほどなくして演技に目覚めてしまった彼女は1年で自主退学の道を選び、女優としてのキャリアを一歩ずつ歩んでいくことになります。

Paget Brewster during TV Guide Celebrates the Premiere Annual Issue: The Sexy Issue at Bar Marmont in West Hollywood, California, United States. (Photo by J.Sciulli/WireImage for TV Guide Magazine)

ちなみにパジェットの祖先にあたるウィリアム・ブリュースターは、1620年にメイフラワー号でイギリス南西部プリマスから新天地アメリカ、現在のマサチューセッツ州プリマスへ渡って来た乗客の1人だったそうです。 ウィリアムの息子であるラヴ・ブリュースターは、一緒に渡ってきた人々に植民地の土地を所有する権利を与えた人物であり、マサチューセッツ州の創設者の1人だと言われています。

1990年代~現在

1990年に入るとパジェットはサンフランシスコに移り、本格的に演技を学ぶための授業に参加しました。その一方で1994年から1995年に渡りベイエリアで、”パジェット”と題した深夜のトークショーを開催しました。65のエピソードで構成されたこのトークショーが注目され、パジェットは現在でも絶大な人気を誇るテレビドラマ『フレンズ』シーズン4での”キャシー役”を射止めて6エピソードの出演を果たします。

FRIENDS -- 'The One with Chandler in a Box' Episode 8 -- Pictured: (l-r) Matthew Perry as Chandler Bing, Paget Brewster as Kathy (Photo by Paul Drinkwater/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

それまで生活費を稼ぐためにバーテンダーとして働いていたパジェットは女優としての頭角を現し、快進撃を続け、特にテレビシリーズで引っ張りだことなりました。2004年からは『HUFF~ドクターは中年症候群』でメインキャストで主人公の妻べス・ハフスタッドを演じ、数々のゲスト出演を経て現在は紆余曲折あったものの『クリミナル・マインドFBI行動分析課』でエミリー・プレンティスを演じているのはご存知ですよね。

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 19: (L-R) 'Criminal Minds' actor Thomas Gibson, unknown actor, actress A.J. Cook, actress Kirsten Vangsness, actor Shemar Moore, actress Paget Brewster, actor Matthew Gray Gubler and Executive Producer Ed Bernero pose in the portrait studio during the 14th Annual Diversity Awards Gala held at the Century Plaza Hotel on November 19, 2006 in Los Angeles, California. The cast of 'Criminal Minds' was honored with the 2006 Favorite Drama Ensemble Award. (Photo by Mark Mainz/Getty Images)

次からはパジェット演じるエミリー・プレンティスについてご紹介していきたいと思います。

エミリー・プレンティスの経歴

初登場シーズン2#9~

パジェット・ブリュースターのハマり役となったエミリー・プレンティスの初登場はシーズン2の第9話「2人のシリアル・キラー(原題:The Last Word)」でした。国際犯罪防止を目的とした世界各国の警察機関によって組織されるインターポールからの異動で、プレンティスの上司だったクライドからの推薦によりBAUに配属されてホッチのもとに訪れます。増員は聞いていないとホッチに突っぱねられるものの、最終的にはチームの一員として迎えられることになります。

LOS ANGELES - JANUARY 1: Paget Brewster stars in Criminal Minds, on the CBS Television Network. (Photo by Ron P. Jaffe/CBS Photo Archive via Getty Images)

男性ばかりのチームに花を添え、魅力的だったエル・グリーナウェイ(演:ローラ・グラウディーニ)がシーズン2の第6話で辞職したあとのBAUに明るさが戻ったのはプレンティス効果だと言わざるを得ないでしょう。

BAUチームのリーダー、アーロン・ホッチナー(以下ホッチ)の直属の上司にあたるエリン・ストラウス部長が、エリートのホッチをBAUから遠ざけようと画策し、新入りのプレンティスにホッチの動向を探り逐一報告するよう促した時は呆れ果て、「そんなスパイみたいなことをするくらいなら辞職した方がマシ」とホッチに辞表を提出するほど潔く、並大抵のことでは動じない度胸の据わった女性に描かれています。

幼少時代

プレンティスは米国国務省の大使(キャリア外交官)として働く母エリザベスと共に、母親の仕事の関係でウクライナやフランス、イタリア、そして中東諸国を飛び回って幼少期を過ごしました。そのためアラビア語やスペイン語、フランス語、ロシア語、ギリシア語におよび語学が堪能です。シーズン4第17話「悪魔祓い(原題:Demonology)」では、母親と過ごした少女時代のプレンティスを垣間見ることが出来ます。

LOS ANGELES - OCTOBER 24: 'Bloodline' -- Paget Brewster (left) and Thomas Gibson (right) of the CBS series CRIMINAL MINDS rehearse a scene while guest director Tim Matheson (center) looks on, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Jan. 21st (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

このエピソードの被害者マシュー・ベントンはプレンティスの古くからの友人であり、マシューの死は彼女に衝撃を与えます。母親の都合で各地を転々としていた15歳のプレンティスは、イタリアに住んでいたとき望まない妊娠をして途方に暮れていました。そんなときに出会い、彼女を支えてくれたのがマシューでした。プレンティスにマシューの訃報を知らせたのはジョン・クーリーという男性でしたが、この男性が少女プレンティスの相手だったように感じたのは私だけでしょうか?

LOS ANGELES - DECEMBER 24: 'To Hell...And Back' - Agent Prentiss (Paget Brewster) and the BAU track a serial killer who chooses junkies, prostitutes and the homeless off the streets of Detroit as his victims and takes them across the border into Canada, and an agent's life is in peril, on the two-hour, fourth season finale event of Criminal Minds, Wednesday, May 20 (9:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Michael Yarish/CBS via Getty Images)

プレンティスはアメリカを代表する作家カート・ヴォネガットの作品が好きで、モーガンとはファン仲間でもあり、また高校時代の彼女はさらに荒れていたようでw1976年に結成された”スージー・アンド・ザ・バンシーズ(Siouxsie & the Banshees)”のボーカル、スージー・スーの真似をしていたこともあるようです。また、ストレスが溜まると爪を噛む癖があり、仲間たちにはしばしば指摘されています。

BAU以前~シーズン6まで

プレンティスはチェサピーク大学で刑事司法の学士号を取得して卒業した後イェール大学に移り、そこからFBIに入局しました。BAUに所属する前の10年間をインターポールで勤務しており、この時のことはシーズン6の第14話「タクシードライバー(原題:Sense Memory)」から第18話「もう一人のプレンティス(原題:Lauren)」までのエピソードで描かれています。対テロプロファイルチームに所属し、潜入捜査官としてIRAから分裂した暫定派リーダー”ヴァルハラ”ことイアン・ドイルに武器商人ローレン・レイノルズと偽り、恋人となって接触していました。

CRIMINAL MINDS - 'Lauren' - When Emily Prentiss confronts her nemesis, Ian Doyle, and goes missing, JJ Jareau is asked by the BAU to help find Prentiss and capture Doyle before it is too late, on 'Criminal Minds' airing on CBS on WEDNESDAY, MARCH 16 (9:00-10:00 p.m., ET). (Photo by Justin Lubin/ABC via Getty Images)PAGET BREWSTER

シーズン6#18「もう一人のプレンティス(原題:Lauren)」

BAUメンバーを守るため単独行動でイアン・ドイルに接近したプレンティス。捕らわれの身となるもドイルとの格闘の末、瀕死の重傷を負い倒れドイルは逃亡。病院に運ばれ緊急手術を受けるも、BAUのメンバーたちは「(手術に)耐えきれなかった」とJJから報告が。物語ラストでは悲しみに暮れるチームの面々、プレンティスの葬儀参列の様子が映し出され、次の場面ではJJがパリのカフェで待ち合わせたある女に偽パスポートと当面の生活費が入った銀行口座を渡し「幸運を祈ってるわ」と声を掛けます。JJがカフェで会っていた女は恐らくプレンティスなのでは?というクリフハンガーで終わります。

ちなみに、このプレンティスのラストエピソードはDr.スペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーが監督を務めています。

CRIMINAL MINDS - 'Lauren' - When Emily Prentiss confronts her nemesis, Ian Doyle, and goes missing, JJ Jareau is asked by the BAU to help find Prentiss and capture Doyle before it is too late, on 'Criminal Minds' airing on CBS on WEDNESDAY, MARCH 16 (9:00-10:00 p.m., ET). (Photo by Justin Lubin/ABC via Getty Images)TIMOTHY V. MURPHY, PAGET BREWSTER

『クリミナル・マインド』降板騒動

何かとこういった話題が多い『クリミナル・マインドFBI行動分析課』のキャストたち。シーズン2ではエル・グリーナウェイ役のローラ・グラウディーニが、そしてドラマスタート時から重要な役割のジェイソン・ギデオンを演じていたマンディ・パティンキンが突然シーズン3第1話「ギデオンの決意(原題:Doubt)」を最後に降板したことが話題になりました。

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 06: Actors Paget Brewster and A.J. Cook arrive for the PaleyFest 2011: CBS Fall TV Preview Party at The Paley Center for Media on September 6, 2011 in Beverly Hills, California. (Photo by Mark Sullivan/WireImage)

当時、シーズン6の第2話をもってJJ(ジェニファー・ジャロウ)を演じるA・J・クックに次ぎパジェットもシーズン6第18話で降板することが報じられました。2人の降板について発表された理由は”制作費削減のため”でしたが、後にパジェットは「CBSの上層部が制作スタッフに新しい女優を出せと命じた」のが本当の理由だと話しています。

インタビューで、パジェットは、「働きやすくて居心地のよいドラマだったから、クビを言い渡されたときはすごくショックだった」「新しい女優を入れるためにクビなんて、今までで最も傷ついた」と激白。「制作スタッフも、私たちが抜けたらもう番組は続かないと、怒って降板したほどだったのよ」「脚本家に、“私の役を殺してちょうだい、チームに捜査させて。そして私は去るわ”って頼んだの」と内部事情を明かした。

出典元:http://www.cyzowoman.com/2016/09/post218012.html

降板と復帰、そして再び降板

こうしてシーズン6で降板が決定したA・J・クックとパジェット・ブリュースターでしたが、2人がそれぞれ演じていたJJとプレンティスを惜しむファンの声が多く、彼女たちを『クリミナル・マインド』に復帰させるための署名運動にまで発展!その結果、A・J・クックはシーズン6の終盤から、パジェットはシーズン7から復帰を果たすこととなります。

LOS ANGELES - JANUARY 10: 'A Thin Line' -- Emily Prentiss (Paget Brewster, left) and David Rossi (Joe Mantegna, rear) watch as Aaron Hotchner (Thomas Gibson, center) enlists the support of the local California Police Department in the inland empire over several home invasions and murders that requires the attention of all, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, February 22 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

しかしその翌年の2012年2月には、今度はパジェットの方から番組降板を自ら公表しています。

番組を去ることについてパジェットは、「エミリーを演じた6年間はすばらしい時間だった。でも、そろそろ前に進む時が来たと思ったの。『クリミナル・マインド』の共演者たちと離れるのは寂しいけど、それと同じくらい新しい未来にワクワクしてるわ」と同サイトに明かしている。

出典元:https://news.ameba.jp/entry/20120218-88

後程ご紹介しますが、この声明は彼女の表向きの降板理由だったようですねw

女優とは別の活躍も?!

活躍:その①

パジェットは女優としての活躍のほかに、声優(Vice Actress)としても活躍しています。声の出演は意外に多く、アメリカで1999年から2000年にかけて放送されたアニメ「ゴジラ ザ・シリーズ」や風刺アニメシリーズ「アメリカン・ダッド」、『ザ・シンプソンズ』に次ぐ放映期間の長さを誇るアニメ「キング・オブ・ヒル」などで吹替えを担当しています。映画では「バットマン: ダークナイト・リターンズ(2012)」でも声の出演を果たしています。

活躍:その②

ニューヨークに拠点を置く”メカニカル・ブライド(Mechanical Bride)”というバンドのリードシンガーとして参加、活躍していたようです。”スリーピング・ピルズ(Sleeping Pills)”というバンドにも参加していたようですが、残念ながらそちらの情報は探せませんでした。

活躍:その③

パジェットは時々、フォトグラファーとしても活動しているようです。モデルウェブサイト”Suicide Girls(スーサイドガールズ)"という有料のオルタナティブ・ピンナップ・サイトに、自身が撮影した写真を投稿しているとのこと。会員になるとブログ投稿やモデルへのメッセージ投稿、掲示板への書き込みができるようです。ちょっとアダルトチックなサイトですが、興味のある方は覗いてみて下さい。

SuicideGirls

LOS ANGELES, CA - APRIL 14: (L-R) Brixie, Liryc, PaperMashay, Rebecca Crow aka Katherine Suicide, Ayaka and Sunny Suicide perform at the SuicideGirls Blackheart Burlesque Tour at Teragram Ballroom on April 14, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Gabriel Olsen/Getty Images)

シーズン7での一度目の復帰

パジェット・ブリュースターの降板に伴ってシーズン6第18話でエミリー・プレンティスがBAUから去り、プレンティス不在のまま『クリミナル・マインド』シーズン6は幕を閉じます。しかし、続くシーズン7の第1話から再びプレンティスが登場wすることになります。このエピソードはプレンティスの悲劇から7ヶ月後の出来事を描いています。

CRIMINAL MINDS - Paget Brewster stars as Emily Prentiss on 'Criminal Minds' on CBS. (Photo by Cliff Lipson/ ABC Studios via Getty Images)

シーズン7#1「家族の絆(原題:It Takes a Village)」にて再登場

大勢の警官を引き連れ、ある建物の中に捜査に入るモーガンとJJ。その建物の屋上へ逃げた何者かを追うモーガン、その先にいたのはプレンティスを殺害した国際指名手配犯イアン・ドイルでした.....。

このエピソードはモーガンとガルシアが秘密裏に行っていたイアン・ドイルの捜索に始まり、事件解決後に勝手な捜査とみなされたBAUメンバーが査問委員会にかけられて、それぞれの立場から事件を語るという形式が取られています。モーガンのドイル発見の知らせにチーム縮小のため特殊捜査班の任務に就いていたホッチがパキスタンから戻り、彼の口からプレンティスが生きていることを知らされるBAUメンバーたち。

CRIMINAL MINDS - 'It Takes a Village' - In the seventh season premiere, the members of the BAU are questioned by a Senate Committee for their retaliatory actions after the assumed death and disappearance of Emily Prentiss, but a familiar face could help them win their case and keep the team together, on 'Criminal Minds' airing on CBS on WEDNESDAY, SEPTEMBER 21 (9:00-10:00 p.m., ET). (Photo by Matt Kennedy/ABC Studios via Getty Images)A.J. COOK, SHEMAR MOORE, PAGET BREWSTER, THOMAS GIBSON, JOE MANTEGNA

ドイルに瀕死の重傷を負わされ、大量の血液を失うもなんとか持ち直したプレンティスは、極秘にワシントンD.C郊外の病院に移送され、身元の安全確保の為に回復するまで入院した後パリに移って別人となって生活していたようです。逃亡したドイルが、彼の息子デクランに接触することを恐れてプレンティスは戻って来たのです。そして拉致されたデクランの行方を探るため、拘束されているドイルに接触しますが......。

CRIMINAL MINDS - 'It Takes a Village' - In the seventh season premiere, the members of the BAU are questioned by a Senate Committee for their retaliatory actions after the assumed death and disappearance of Emily Prentiss, but a familiar face could help them win their case and keep the team together, on 'Criminal Minds' airing on CBS on WEDNESDAY, SEPTEMBER 21 (9:00-10:00 p.m., ET). (Photo by Matt Kennedy/ABC Studios via Getty Images)PAGET BREWSTER, TIMOTHY V. MURPHY, MATTHEW GRAY GUBLER

チーム復帰後は継続的にカウンセリングを受けている様子。爪を噛む癖も3日間止まっており、悪夢も2週間見ていないとカウンセラーに答えるプレンティス。ホッチからBAU専用機内に呼び出された彼女は、必要以上に仲間の信用を早く取り戻そうとするのは過去から逃げているからでは?とホッチに指摘を受けます。しかしプレンティスは、BAUに戻ったのは過去から逃げるためではなく大切な仲間たちに嘘をつきたくないからだと答えます。ホッチは彼女に「つらい日があったら話してくれ」と伝えます。

シーズン7#12「ピアノマン(原題:Unknown Subject)」

5年間で12人の女性がピアノ線で縛られレイプされた事件を扱っており、その中の被害者の1人が殺害されたことからBAUメンバーは犯人を追います。被害者の1人レジーナ・ランパートが勤務先のバーでピアノ弾きのハミルトンという男と親しげに話しながら店を出たあと行方が分からなくなっていました。レジーナは自分をレイプした人物がハミルトンだと確信しており、彼を監禁するのですが......。この事件解決後、プレンティスは初めてホッチに「つらい1日だった」と涙ぐみます。

CRIMINAL MINDS - 'It Takes a Village' - In the seventh season premiere, the members of the BAU are questioned by a Senate Committee for their retaliatory actions after the assumed death and disappearance of Emily Prentiss, but a familiar face could help them win their case and keep the team together, on 'Criminal Minds' airing on CBS on WEDNESDAY, SEPTEMBER 21 (9:00-10:00 p.m., ET). (Photo by Matt Kennedy/ABC Studios via Getty Images)KIRSTEN VANGSNESS, MATTHEW GRAY GUBLER, JOE MANTEGNA, PAGET BREWSTER

21話「金髪コレクター(原題:Divining Rod)」ではプレンティスがBAU本部のあるワシントンD.C.の人気地区デュポン・サークルに家を購入することを決めたようです。JJとガルシアに5人の買手希望者の中で、自身の買値が一番安く望みは期待できないと話しているところへリードが「(まるで欲しくないみたいなのは)財産を持つのが怖いからだ」と指摘。プレンティスは「靴ならいくつでも買えるけど、今回は(靴で言うなら)300トンの買い物なのよ」と反撃。対するリードは「構造や材質、施工方法などにもよるけど平均は60トンだよ」と返します。ラストではプレンティスが家の権利を勝ち取った様子が描かれます。

シーズン7ラスト2話、そして降板

前回までは家を購入することに意欲的だったプレンティスでしたが、モーガンに付き合ってもらって家の内覧に行ったあと「基礎にひびが入っている」と後ろ向きです。

LOS ANGELES - APRIL 11: 'Hit' / 'Run' -- Morgan (Shemar Moore), Det. William LaMontagne Jr. (Josh Stewart), JJ (A.J. Cook) and Prentiss (Paget Brewster) try to foil a gang of serial killing bank robbers in Washington, D.C., as the BAU team tries to negotiate the situation unfolding inside the bank, on the two-hour seventh season finale of CRIMINAL MINDS, Wednesday, May 16 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

事件はと言うと第23話「仮面強盗: 前編(原題:Hit)」、シーズンフィナーレ第24話「仮面強盗: 後編(原題:Run)」の構成で、銀行強盗の逮捕劇になっています。男2人、女1人の3人組のキング、クイーン、ジャックの仮面をつけた強盗が7ヶ月の間1ヶ月に一店のペースで銀行に押し入り、毎回人質の1人を殺害。手口はプロフェッショナルで襲撃から逃亡まで2分で終える犯行を続けていましたが、コロニアル・リバティ銀行の襲撃で何者かに通報され犯人たちは銀行内に立てこもることになります。

事件の最中、プレンティスにインターポールのイースター・クライドから電話が入ります。イースターはシーズン6でBAUチームと共に捜査をしたクライドでした。彼の情報では強盗の1人で女の”クイーン”は単独で世界中の銀行を襲っているが正体は不明とのこと。加えてインターポールへの復帰とチームを任すことを打診されます。実は復帰後すぐにチームから去ることを考えていたプレンティス。家を買って根をおろせば気持ちも落ち着くと思ったが、何もなかったように出来ないとモーガンに告白しBAUからインターポールへと移ることになります。

LOS ANGELES - APRIL 21: 'Hit' / 'Run' -- Prentiss (Paget Brewster) dances with Morgan (Shemar Moore) at the wedding of JJ and Will on the two-hour seventh season finale of CRIMINAL MINDS, Wednesday, May 16 (9:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

3人組の仮面強盗のうちの”クイーン”を演じていたのはトリシア・エルファー。直近では『LUCIFER/ルシファー』シーズン2でルシファーの母シャーロットを演じていました。

LOS ANGELES - APRIL 9: 'Hit' / 'Run' -- Izzy Rogers (guest star Tricia Helfer), one of a gang of serial killing bank robbers in holding up a Washington, D.C. tries to avoid capture by the BAU as the the team tries to negotiate the tense situation inside the bank, on the two-hour seventh season finale of CRIMINAL MINDS, Wednesday, May 16 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

シーズン7の最終話で再びドラマを去ったエミリー・プレンティスことパジェット・ブリュースターは、2度目の降板について次のように語っていたようです。

「事務所が、あと17話分出演するという契約を局と交わしてくれたの。けれど局は何を思ったのか、降板させようとしていたはずなのに、もう1年出演しろと追加したのよ! 私は無理やり、復帰させられる形になった。めちゃくちゃ怒ったわよ。『番組のみんなは大好きだけど、CBSは大嫌い!』って」と不満だったとのこと。「一度クビになり、心が離れてしまったの。シーズン7でカムバックしたけど、もう気持ちが入らない。だから、改めて降板したの」

出典元:http://www.cyzowoman.com/2016/09/post218012.html

その後のゲスト出演

そんな訳でシーズン8にはまるっきり出演しませんでした。この頃のパジェットは『クリミナル・マインド』降板後、初めてのドラマ出演に『LAW&ORDER:性犯罪特捜班』を選んでいます。シーズン14の第1話、通算344話目の「捕らわれた少女たち(原題:Girls Disappeared)」での女性検事補役でした。

NEW YORK, NY - JULY 26: Mariska Hargitay and Paget Brewster on location for 'Law and Order SVU' filming in the Streets of Manhattan on July 26, 2012 in New York City. (Photo by Bobby Bank/WireImage)

その後も次々に映画やテレビドラマへ出演して、女優として精力的に活動していたようですね。とりわけ架空のコミュニティカレッジで巻き起こる群像劇を描いた2009年から放送されているシットコムの『コミ・カレ!』シーズン6ではデブラ・チェンバーズ役で14エピソードの出演、そして2015年から始まった『フルハウス』のジョン・ステイモス主演のFOX新作コメディドラマ『Grandfathered』でサラ役として15エピソードの出演をしています。

GRANDFATHERED: GRANDFATHERED premieres Tuesday, September 29 (8:00-8:30 PM ET/PT) on FOX. Pictured L-R: Christina Milian as Vanessa, Josh Peck as Gerald, John Stamos as Jimmy, Paget Brewster as Sara, Ravi Patel as Ken and Kelly Jenrette as Annelise. (Photo by FOX via Getty Images)

前述の降板劇で制作局CBSに不満を持っていた様子のパジェットも腹の虫が収まったのか、『クリミナル・マインド』シーズン9からは時々プレンティスとしてゲスト出演を果たしています。

シーズン9#14「200(原題:200)」

『クリミナル・マインド』通算200話目を飾るこのエピソードでは、JJがBAUを離れ国務省へ異動していた頃が描かれます。JJが拉致され、彼女が国家機密の作戦に関わっていたことが判明します。国務省に掛け合ったホッチでしたが、これはデリケートな問題で自分たちに任せろとJJ捜索から締め出されます。何とかしてJJを助けたいBAUメンバー。ホッチは援軍としてロンドンのインターポール本部にいるプレンティスに助けを求めます。

LOS ANGELES - DECEMBER 6: '200' - When JJ is kidnapped, the BAU delves into her time at the State Department to find clues to her disappearance and uncover a secret mission that now puts her life in danger. To help with their search for JJ, the team calls upon Prentiss to help in the crisis, on the 200th episode of CRIMINAL MINDS, Wednesday, Feb. 5 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Shemar Moore as Derek Morgan, Paget Brewster returns as Emily Prentiss, Thomas Gibson as Aaron Hotchner, Matthew Gray Gubler as Dr. Spencer Reid, Joe Mantegna as David Rossi, Jeanne Tripplehorn as Alex Blake. (Photo by Robert Voets/CBS via Getty Images)

一方プライベートのパジェットは、2013年の3月17日にTwitterで翡翠の婚約指輪を写した写真を投稿し、リード役マシュー・グレイ・ギュブラーを介して知り合い、交際を続けていた映画音楽作曲家のスティーブ・ダムストラと婚約したことを発表しました。2人はその翌年2014年11月29日にロサンゼルスで結婚式を挙げています。

LOUISVILLE, KY - MAY 01: Actress Paget Brewster and musician Steve Damstra attend the 141st Kentucky Derby - Unbridled Eve Gala at Galt House Hotel & Suites on May 1, 2015 in Louisville, Kentucky. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images for the 141st Kentucky Derby - Unbridled Eve Gala)

シーズン9ファイナルエピソードでアレックス・ブレイクがBAUを去り、シーズン10第1エピソードの冒頭ではロッシとJJがプレンティスに復帰を依頼したが断られたと話しています。

シーズン11#19「模倣犯(原題:Tribute)」

プレンティスがBAUを去り、インターポールのユニット・チーフになってから2年。彼女が犯人を追って廃墟を彷徨っていると、重傷を負っている仲間ルイーズを見つけ近寄ります。後ろから鉄パイプで殴りつけられたプレンティスは発砲し、何発もの銃弾が当たるも犯人は倒れない......。という夢を見て飛び起きるプレンティス。出勤した彼女はニューヨークで”サムの息子”の模倣犯が現れたというニュースを見てホッチに助けを求めます。プレンティスが追っていたのはロシア、イギリス、アメリカに渡って最低でも6人を殺害してる”模倣犯”だったのです。

CRIMINAL MINDS - 'Tribute' -- When former BAU team member and current Interpol agent Emily Prentiss tracks an international serial killer, she enlists the help of her friends at the BAU after she is convinced the UnSub's next victim is on American soil, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, March 30 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/ABC Studios via Getty Images)A.J. COOK, MATTHEW GRAY GUBLER, PAGET BREWSTER, THOMAS GIBSON, JOE MANTEGNA

デレク・モーガンがBAUから去り、どこかしんみりしているメンバーたち。そんな重苦しい雰囲気をかき消すかのように、プレンティスによって新たな事件を持ち込まれます。このエピソードでは、潜入捜査をしていたルイーズ・ハランド警部補が”模倣犯”に殺害されており、ルイーズに潜入を勧めたことを悔やむプレンティスの様子が描かれています。

BAU所属当時に飼っていた猫のセルジオは、ガルシアが引き取ったようです。BAU時代は浮いた話がなかったプレンティスですが、ロンドンではマークという恋人と交際していることが明かされています。シーズン12ではいよいよプレンティスがレギュラーに復帰することが報じられ、現在ホッチの後任として活躍中です。

BAUの新リーダーとなったエミリー・プレンティスことパジェット・ブリュースターのこれからの活躍に期待大ですね。

LOS ANGELES - AUGUST 9: 'Taboo' -- The BAU team is called upon to investigate when the bodies of three women are discovered encased in concrete in 55-gallon drums, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Oct. 12, 2016 (9:00-10:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured: Joe Mantegna (David Rossi), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid), A.J. Cook (Jennifer 'JJ' Jareau), Paget Brewster (Emily Prentiss), Adam Rodriguez (Luke Alvez) (Photo by Darren Michaels/CBS via Getty Images)