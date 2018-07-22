【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】大宮が姫路を突き放しての勝利

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋フットボールセンターAで大宮アルディージャユース vs エストレラ姫路FC U-18の試合が行われました。
前半、大宮は試合を有利に進め、姫路からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大宮は1点、姫路は0点となる。
後半に入り、姫路は大宮のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大宮は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、大宮は、3点もの大差をつけ、姫路を降しての勝利です。
メンバー
■ 大宮アルディージャユース
GK 16 村田 耀
DF 2 梅本 琉生
DF 3 白根 和紀
DF 4 森 侑里
DF 20 田中 颯太
MF 6 安島 樹
MF 10 高柳 郁弥
MF 15 渡辺 俊介
MF 25 林 勇太朗
FW 9 吉永 昇偉
FW 19 新井 成志郎
GK 1 眞中 二千都
DF 22 早乙女 勝海
DF 26 村上 陽介
MF 8 五百藏 悠
MF 14 瀬良 俊太
MF 18 西谷 学
FW 11 髙田 颯也
■ エストレラ姫路FC U-18
GK 12 河野 楓樹
DF 6 杞山 拓実
DF 13 井石 龍我
MF 8 小寺 順也
MF 10 西木 輝瑠
MF 15 大墨 健吾
MF 16 高田 輝
MF 20 為則 太一
FW 7 森下 大地
FW 11 小池 祥伍
FW 25 小湊 圭太
GK 1 杉元 達樹
DF 2 塩田 一輝
DF 4 田中 琉暉
MF 5 清水 一希
MF 14 礒川 恭太
FW 9 康 胤二
FW 19 田邉 真輝