【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】大宮が姫路を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋フットボールセンターAで大宮アルディージャユース vs エストレラ姫路FC U-18の試合が行われました。

前半、大宮は試合を有利に進め、姫路からリードを奪う展開。

前半終了時点で、大宮は1点、姫路は0点となる。

後半に入り、姫路は大宮のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、大宮は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、大宮は、3点もの大差をつけ、姫路を降しての勝利です。

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メンバー

■ 大宮アルディージャユース

GK 16 村田 耀

DF 2 梅本 琉生

DF 3 白根 和紀

DF 4 森 侑里

DF 20 田中 颯太

MF 6 安島 樹

MF 10 高柳 郁弥

MF 15 渡辺 俊介

MF 25 林 勇太朗

FW 9 吉永 昇偉

FW 19 新井 成志郎

GK 1 眞中 二千都

DF 22 早乙女 勝海

DF 26 村上 陽介

MF 8 五百藏 悠

MF 14 瀬良 俊太

MF 18 西谷 学

FW 11 髙田 颯也

■ エストレラ姫路FC U-18

GK 12 河野 楓樹

DF 6 杞山 拓実

DF 13 井石 龍我

MF 8 小寺 順也

MF 10 西木 輝瑠

MF 15 大墨 健吾

MF 16 高田 輝

MF 20 為則 太一

FW 7 森下 大地

FW 11 小池 祥伍

FW 25 小湊 圭太

GK 1 杉元 達樹

DF 2 塩田 一輝

DF 4 田中 琉暉

MF 5 清水 一希

MF 14 礒川 恭太

FW 9 康 胤二

FW 19 田邉 真輝