【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】大宮が姫路を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋フットボールセンターAで大宮アルディージャユース vs エストレラ姫路FC U-18の試合が行われました。
前半、大宮は試合を有利に進め、姫路からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大宮は1点、姫路は0点となる。
後半に入り、姫路は大宮のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大宮は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、大宮は、3点もの大差をつけ、姫路を降しての勝利です。

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メンバー

■ 大宮アルディージャユース

GK　16　村田 耀
DF　2　梅本 琉生
DF　3　白根 和紀
DF　4　森 侑里
DF　20　田中 颯太
MF　6　安島 樹
MF　10　高柳 郁弥
MF　15　渡辺 俊介
MF　25　林 勇太朗
FW　9　吉永 昇偉
FW　19　新井 成志郎

GK　1　眞中 二千都
DF　22　早乙女 勝海
DF　26　村上 陽介
MF　8　五百藏 悠
MF　14　瀬良 俊太
MF　18　西谷 学
FW　11　髙田 颯也

■ エストレラ姫路FC U-18

GK　12　河野 楓樹
DF　6　杞山 拓実
DF　13　井石 龍我
MF　8　小寺 順也
MF　10　西木 輝瑠
MF　15　大墨 健吾
MF　16　高田 輝
MF　20　為則 太一
FW　7　森下 大地
FW　11　小池 祥伍
FW　25　小湊 圭太

GK　1　杉元 達樹
DF　2　塩田 一輝
DF　4　田中 琉暉
MF　5　清水 一希
MF　14　礒川 恭太
FW　9　康 胤二
FW　19　田邉 真輝

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