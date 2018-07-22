【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】磐田が金沢を突き放しての勝利

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市富士見総合グラウンドでジュビロ磐田U-18 vs ツエーゲン金沢U-18の試合が行われました。
前半、磐田は試合を有利に進め、金沢からリードを奪う展開。
前半終了時点で、磐田は1点、金沢は0点となる。
後半に入り、金沢は磐田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、磐田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、磐田は、3点もの大差をつけ、金沢を降しての勝利です。
メンバー
■ ジュビロ磐田U-18
GK 21 杉本 光希
DF 4 平松 航
DF 5 速水 修平
DF 6 鈴木 海仁
DF 23 鈴木 海音
MF 7 岩元 ルナ
MF 8 加藤 隼登
MF 9 清田 奈央弥
MF 10 平澤 拓実
MF 18 原口 晏侍
FW 27 三木 直土
GK 1 近藤 壱成
DF 3 米田 心
DF 15 牧野 光佑
MF 14 疋田 伊吹
MF 25 青木 海渡
MF 32 山村 琉偉
FW 11 佐藤 陸
■ ツエーゲン金沢U-18
GK 21 上田 樹
DF 2 越元 佑太
DF 5 山越 翔太
DF 6 鈴木 ケイン
DF 13 今岡 侑大
MF 4 宮本 皐佑
MF 10 沢村 亮輔
MF 11 愛宕 翔己
MF 18 川口 拓真
MF 20 本多 航
FW 7 牧野 樹生
GK 31 紙谷 正平
DF 16 森田 脩平
DF 23 森島 將仁
MF 8 小坂 風太
FW 9 出町 京也
FW 14 高村 倫太郎
FW 30 駒沢 直哉