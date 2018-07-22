【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】磐田が金沢を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市富士見総合グラウンドでジュビロ磐田U-18 vs ツエーゲン金沢U-18の試合が行われました。

前半、磐田は試合を有利に進め、金沢からリードを奪う展開。

前半終了時点で、磐田は1点、金沢は0点となる。

後半に入り、金沢は磐田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、磐田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、磐田は、3点もの大差をつけ、金沢を降しての勝利です。

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メンバー

■ ジュビロ磐田U-18

GK 21 杉本 光希

DF 4 平松 航

DF 5 速水 修平

DF 6 鈴木 海仁

DF 23 鈴木 海音

MF 7 岩元 ルナ

MF 8 加藤 隼登

MF 9 清田 奈央弥

MF 10 平澤 拓実

MF 18 原口 晏侍

FW 27 三木 直土

GK 1 近藤 壱成

DF 3 米田 心

DF 15 牧野 光佑

MF 14 疋田 伊吹

MF 25 青木 海渡

MF 32 山村 琉偉

FW 11 佐藤 陸

■ ツエーゲン金沢U-18

GK 21 上田 樹

DF 2 越元 佑太

DF 5 山越 翔太

DF 6 鈴木 ケイン

DF 13 今岡 侑大

MF 4 宮本 皐佑

MF 10 沢村 亮輔

MF 11 愛宕 翔己

MF 18 川口 拓真

MF 20 本多 航

FW 7 牧野 樹生

GK 31 紙谷 正平

DF 16 森田 脩平

DF 23 森島 將仁

MF 8 小坂 風太

FW 9 出町 京也

FW 14 高村 倫太郎

FW 30 駒沢 直哉