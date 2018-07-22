【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】磐田が金沢を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市富士見総合グラウンドでジュビロ磐田U-18 vs ツエーゲン金沢U-18の試合が行われました。
前半、磐田は試合を有利に進め、金沢からリードを奪う展開。
前半終了時点で、磐田は1点、金沢は0点となる。
後半に入り、金沢は磐田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、磐田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、磐田は、3点もの大差をつけ、金沢を降しての勝利です。

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メンバー

■ ジュビロ磐田U-18

GK　21　杉本 光希
DF　4　平松 航
DF　5　速水 修平
DF　6　鈴木 海仁
DF　23　鈴木 海音
MF　7　岩元 ルナ
MF　8　加藤 隼登
MF　9　清田 奈央弥
MF　10　平澤 拓実
MF　18　原口 晏侍
FW　27　三木 直土

GK　1　近藤 壱成
DF　3　米田 心
DF　15　牧野 光佑
MF　14　疋田 伊吹
MF　25　青木 海渡
MF　32　山村 琉偉
FW　11　佐藤 陸

■ ツエーゲン金沢U-18

GK　21　上田 樹
DF　2　越元 佑太
DF　5　山越 翔太
DF　6　鈴木 ケイン
DF　13　今岡 侑大
MF　4　宮本 皐佑
MF　10　沢村 亮輔
MF　11　愛宕 翔己
MF　18　川口 拓真
MF　20　本多 航
FW　7　牧野 樹生

GK　31　紙谷 正平
DF　16　森田 脩平
DF　23　森島 將仁
MF　8　小坂 風太
FW　9　出町 京也
FW　14　高村 倫太郎
FW　30　駒沢 直哉

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