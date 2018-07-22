【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】鳥栖がG大阪ユースとの一進一退を制す

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市宮城総合運動場陸上競技場でサガン鳥栖U-18 vs ガンバ大阪ユースの試合が行われました。
前半終了時点で、鳥栖は1点、G大阪ユースは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大阪ユースは鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、鳥栖は、1点差でG大阪ユースを降し、見事勝利です。
メンバー
■ サガン鳥栖U-18
GK 1 板橋 洋青
DF 2 林 幸多郎
DF 4 平瀬 大
DF 23 野村 佳楠
MF 7 兵働 透生
MF 8 松岡 大起
MF 13 本田 風智
MF 15 久保 勇晴
FW 9 秀島 悠太
FW 10 石井 快征
FW 11 三好 辰典
GK 12 倉原 将
DF 25 中村 斗輝
DF 31 千代島 瞬
MF 6 盧 泰曄
MF 14 山口 隆希
FW 17 打越 隼
FW 20 相良 竜之介
■ ガンバ大阪ユース
GK 1 駒井 幸弘
DF 3 大石 修也
DF 4 吉木 大喜
DF 5 河井 哲太
DF 17 奥田 勇斗
MF 7 丹羽 匠
MF 8 奥野 耕平
MF 10 岩本 翔
MF 11 足立 翼
FW 9 唐山 翔自
FW 14 原田 烈志
GK 16 王 新宇
DF 6 岡治 秀明
MF 13 國分 龍司
MF 15 長尾 優斗
MF 25 髙橋 直也
MF 29 福井 和樹
FW 23 大谷 優斗