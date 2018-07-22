【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】鳥栖がG大阪ユースとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市宮城総合運動場陸上競技場でサガン鳥栖U-18 vs ガンバ大阪ユースの試合が行われました。
前半終了時点で、鳥栖は1点、G大阪ユースは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、G大阪ユースは鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、鳥栖は、1点差でG大阪ユースを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖U-18

GK　1　板橋 洋青
DF　2　林 幸多郎
DF　4　平瀬 大
DF　23　野村 佳楠
MF　7　兵働 透生
MF　8　松岡 大起
MF　13　本田 風智
MF　15　久保 勇晴
FW　9　秀島 悠太
FW　10　石井 快征
FW　11　三好 辰典

GK　12　倉原 将
DF　25　中村 斗輝
DF　31　千代島 瞬
MF　6　盧 泰曄
MF　14　山口 隆希
FW　17　打越 隼
FW　20　相良 竜之介

■ ガンバ大阪ユース

GK　1　駒井 幸弘
DF　3　大石 修也
DF　4　吉木 大喜
DF　5　河井 哲太
DF　17　奥田 勇斗
MF　7　丹羽 匠
MF　8　奥野 耕平
MF　10　岩本 翔
MF　11　足立 翼
FW　9　唐山 翔自
FW　14　原田 烈志

GK　16　王 新宇
DF　6　岡治 秀明
MF　13　國分 龍司
MF　15　長尾 優斗
MF　25　髙橋 直也
MF　29　福井 和樹
FW　23　大谷 優斗

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