【日本クラブユースサッカー選手権U-18グループステージ第1日】鳥栖がG大阪ユースとの一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-18 GS第1日は7月22日 (日)、前橋市宮城総合運動場陸上競技場でサガン鳥栖U-18 vs ガンバ大阪ユースの試合が行われました。

前半終了時点で、鳥栖は1点、G大阪ユースは1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、G大阪ユースは鳥栖のゴールを割ることはできず、一方鳥栖は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、鳥栖は、1点差でG大阪ユースを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ サガン鳥栖U-18

GK 1 板橋 洋青

DF 2 林 幸多郎

DF 4 平瀬 大

DF 23 野村 佳楠

MF 7 兵働 透生

MF 8 松岡 大起

MF 13 本田 風智

MF 15 久保 勇晴

FW 9 秀島 悠太

FW 10 石井 快征

FW 11 三好 辰典

GK 12 倉原 将

DF 25 中村 斗輝

DF 31 千代島 瞬

MF 6 盧 泰曄

MF 14 山口 隆希

FW 17 打越 隼

FW 20 相良 竜之介

■ ガンバ大阪ユース

GK 1 駒井 幸弘

DF 3 大石 修也

DF 4 吉木 大喜

DF 5 河井 哲太

DF 17 奥田 勇斗

MF 7 丹羽 匠

MF 8 奥野 耕平

MF 10 岩本 翔

MF 11 足立 翼

FW 9 唐山 翔自

FW 14 原田 烈志

GK 16 王 新宇

DF 6 岡治 秀明

MF 13 國分 龍司

MF 15 長尾 優斗

MF 25 髙橋 直也

MF 29 福井 和樹

FW 23 大谷 優斗