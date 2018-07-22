元プロレスラー小橋さんら講演　京都の寺院で「暁天講座」

毎年、多彩な講師が演壇に立つ暁天講座。今年も歴史家や宗教者らの講演を聞くことができる（２０１７年８月５日、京都市東山区・大谷本廟）

早朝に高僧や有識者が講演する「暁天講座」が7月下旬から8月上旬にかけて、京都市内の各寺院などで開かれる。朝の涼しい時間帯を利用し、宗教者や著名人の話が聞ける京の夏の風物詩。今年は、福知山市出身の元プロレスラー小橋建太さんの話や国際日本文化研究センター准教授の磯田道史さんによる明治150年をテーマにした講演もある。

【真宗大谷派・岡崎別院】7月25日＝同朋大名誉教授池田勇諦さん「『供養』とは何をすることか」▽26日＝大谷大教授一樂眞さん「恒沙の諸仏の勧め」▽27日＝大谷大学長木越康さん「善導独明仏正意」。午前6時45分。左京区岡崎天王町。無料。

【知恩院】27日＝国際日本文化研究センター准教授磯田道史さん「明治150年に幕末維新を語る」▽28日＝昭和女子大理事長坂東真理子さん「歴史文化からみた日本の女性」▽29日＝噺家桂文我さん「噺家のルーツは京都から」▽30日＝京都文教学園長平岡聡さん「幸せを感じる最も簡単な方法とは？」▽31日＝知恩院布教師会長中村晃和さん「さきが見える人みえない人 真の幸福…菩提」。午前6時。東山区林下町。無料。

【真宗大谷派・山科別院】28日＝大谷専修学院長狐野秀存さん「また会いましょう」▽29日＝大谷派教学研究所研究員本明義樹さん「願に生きる」▽德蓮寺前住職伊藤元さん「真宗の宗風」。午前6時。山科区竹鼻サイカシ町。無料。

【天龍寺】28、29日＝臨済宗天龍寺派管長の佐々木容道さんが「夢中問答」の題で話す。午前6時から座禅、7時から講座。京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町。無料。

【永観堂（禅林寺）】8月1日＝「人生は苦か？」▽2日＝「釈尊の平等思想とその展開」▽3日＝「釈尊教団の出家者と在家生活者」。3日とも禅林寺法主の久我儼昭さんが話す。午前7時、左京区永観堂町。無料。

【大谷祖廟（東大谷）】1日＝真宗大谷派元宗務総長熊谷宗恵さん「太子さまと聖人」▽2日＝照明寺前坊守和田恭子さん「生きること」▽3日＝大谷大教授門脇健さん「浄土に立つ」▽4日＝西本願寺副執行長富永愼秀さん「凡夫の自覚」▽5日＝大谷派参務草野龍子さん「今を永遠に生きる」。午前6時半、勤行に続いて法話。東山区円山町。無料。

【清水寺】1日＝元プロレスラーＦｏｒｔｕｎｅＫＫ代表取締役小橋建太さん「常にチャレンジ～夢を叶える為の第一歩」▽2日＝真言宗泉涌寺派管長の上村貞郎さん「今、人は如何に生きるか」▽3日＝社会福祉法人同和園顧問、元国立長寿医療研究センター部長の大川弥生さん「動かないと人は病む－生活不活発病とは何か」▽4日＝永観堂禅林寺90代法主の中西玄禮さん「幸福を育てる三つの田」▽5日＝北法相宗管長、清水寺貫主の森清範さん「空即」。午前6時。東山区清水1丁目。無料。

【智積院】1日＝日本高低差崖会崖長梅林秀行さん「凸凹道を歩こう 平地ではいられない物語」▽2日＝笠置寺住職小林慶昭さん「わかる 分かる 解る」。午前6時半、東山区東大路通七条下ル。無料。

【東福寺】2日＝花園大国際禅学研究所副所長柳幹康さん「禅のおしえ仮名法語にまなぶ」▽3日＝京菓匠笹屋伊織女将田丸みゆきさん「京菓子を通じて伝えたい日本の心」▽4日＝臨済宗東福寺派管長原田融道さん「禅話」。午前6時から座禅、6時半から法話。東山区本町15丁目。無料。

【相国寺】2日＝国際日本文化研究センター助教呉座勇一さん「応仁の乱と相国寺」▽3日＝臨済宗相国寺派管長有馬頼底さん「東西文化の交流」。午前6時から座禅、6時45分から講演。2日間500円、1日だけでも同額。両日とも先着120人。上京区今出川通烏丸東入ル。相国寺075（231）0301。

【大谷本廟（西大谷）】6日＝元自民党幹事長武部勤さん「日本の国柄について思うこと」▽7日＝よしもとクリエイティブ・エージェンシー取締役白仁田佳恵さん「笑って生きる」▽8日＝真宗大谷派参務八島昭雄さん「念仏者は無碍の一道なり」▽9日＝浄土真宗本願寺派布教使清岡隆文さん「心やすらかに」▽10日＝龍谷大名誉教授林智康さん「安城御影と『尊号真像銘文』」。午前6時の勤行に続いて法話。東山区五条橋東6丁目。無料。

【妙心寺】7日＝臨済宗妙心寺派管長小倉宗俊さん「至道無難 唯嫌揀澤」▽8日＝妙心寺塔頭の霊雲院住職則竹秀南さん「うらみとやすらい」。午前6時から座禅、6時半から講座。右京区花園妙心寺町。2日間500円。1日だけでも同額。