新作組踊「越来真鶴姫」9月9日、タイムスホールで　

　沖縄タイムス社は創刊７０年とタイムスホール開館５周年記念「響演ＫＹＯＥＮ」の一環で「新作組踊『越来真鶴姫（ごえくまづるひめ）』」を開催します。県立芸術大学琉球芸能専攻ＯＢ会との共催です。若手実演家の舞台をご堪能ください。（２８面に関連）

▽日時　２０１８年９月９日（日）午後２時開演（午後１時開場）

▽会場　タイムスホール

▽入場料　前売３千円（当日３５００円）、学生（大学生以下）２千円。未就学児入場不可。全席自由。

▽プレイガイド　沖縄タイムス本社、イープラス、ローソンチケットほか

▽問い合わせ　沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後６時）

▽主催　沖縄タイムス社

　◆◆◆新作組踊「越来真鶴姫」（作・喜屋武愛香、演出・金城裕幸）の出演者は次の通り。（敬称略）

　越来按司（尚泰久王）＝嘉数道彦

　乙樽（王妃）＝石川詩子

　護佐丸＝当銘由亮

　阿麻和利＝東江裕吉

　真鶴姫＝喜屋武愛香

　白鳥＝伊志嶺忍

　虎松＝金城真次

　鬼大城＝玉城匠

　門番＝高宮城実人

　魚売やー＝玉城侑香李

　マース売やー＝吉田真和

　金細工（阿麻和利供）＝上原崇弘

　阿麻和利の供＝比嘉大志

　後見＝廣山えりか、嘉数愛美

　【地謡】歌三線＝新垣俊道、仲村逸夫、和田信一

　箏＝大城礼乃

　笛＝座間味大斗

　胡弓＝前田博美

　太鼓＝金城安惠

　【舞踊】「松竹梅鶴亀」出演者＝奥原めぐみ、瀬名波牧、饒波園代、横目ちはる、嘉数愛美

新作組踊「越来真鶴姫」の一場面
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